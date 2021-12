Wagner diz que tudo está dentro do previsto

Embora a oposição viva um clima de otimismo, o governador Jaques Wagner avalia positivamente a campanha de Rui Costa:

- Estou vendo algo parecido com 2006. A campanha começa a se definir agora, duas semanas após o início do horário eleitoral.

Em 2006, Paulo Souto era governador e liderou as pesquisas até as vésperas da eleição. Wagner diz que, por experiência própria, não dá muita importância a pesquisas. Mas arriscou dar um palpite:

- Rui, por não ser conhecido, está assim, mas mesmo no DataNeto dobrou de 8 para 15. E ele (Souto) tem teto, fica aí por volta dos 40, 42, e quem tem teto não ganha eleição. Mas esta conta não é matemática, é política. Está tudo seguindo conforme prevíamos.

A questão nacional, segundo Wagner, é uma incógnita, mas ele avalia que, a esta altura do campeonato, a situação é pior para Souto, 'que ficou sem candidato a presidente'.

Ele acha que tudo indica um segundo turno entre Dilma e Marina, mas avalia que se Marina vai beneficiar a alguém, será Lídice.

- Vou torcer pela minha candidata, mas será uma disputa muito interessante.

E Lídice? -Se houver um segundo turno entre Dilma e Marina no plano federal, e Paulo Souto e Rui no local, como ficaria Lídice?

Wagner não quis opinar:

- Quem fala por Lídice é Lídice.



Novas pesquisas - A pesquisa da Sensus, encomendada pelo projeto Vota Bahia, feito em conjunto pelos grupos A TARDE, Rádio Metrópole e TV Aratu para cobrir as eleições deste ano, será divulgada hoje na programação da Aratu e também nos portais A TARDE (www.atarde.com.br), Aratu Online e Metro1.

O Babesp, ou DataNilo, também registrou uma nova pesquisa ontem.

Aécio já foi -A eleição presidencial será decidida entre Dilma e Marina na opinião do deputado estadual Luciano Simões (PMDB), que está pendurando as chuteiras e tenta emplacar o filho homônimo no lugar.

A conclusão veio após uma visita dele ao povoado de Bazuá, em Sento Sé. Lá, os cartazes de Aécio Neves estão sendo devolvidos e os pedidos para os de Marina se acumulam.

- Os votos de Dilma continuam os mesmos por causa do Bolsa Família.

Novos postes

O deputado federal Geraldo Simões (PT) conseguiu o registro de candidatura para tentar a reeleição ontem. Ele estava ameaçado por uma reprovação de conta quando ainda era prefeito de Itabuna em 1992, mas o TRE o absolveu. Cinco candidatos ainda aguardam julgamento, entre eles o ex-prefeito de Eunápolis Robério Oliveira (PSD), que quer tentar uma vaga na Assembleia.

Cachê zero

Carlinhos Brown, Daniela Mercury e Bell Marques nada cobraram para participar da campanha Vem pra urna, que está sendo veiculada na tevê concitando o povo a votar.

Quem garante é a assessoria do TSE. Eles foram convidados pelo presidente da instituição, Marco Aurélio de Mello, e toparam.

Marco Aurélio acha a participação deles importante, porque são artistas de renome nacional, com grande empatia popular.

A campanha é nacional.

PM na espera

A pretensão do deputado Zé Neto (PT), líder do governo na Assembleia, de votar hoje o projeto da Lei de Organização Básica da PM, caiu por terra. O líder da oposição, Carlos Gaban (DEM), ponderou que não há consenso.

O ponto principal da divergência é o item que submete militares acusados de infrações à Corregedoria da Secretaria da Segurança.

Em miúdos, há fortes reações dos PMs a se submeterem a autoridade civil em casos disciplinares. Eles dizem que são militares e como tais querem ser tratados.

Dose tripla- Diante do impasse, ficou acertado que governo e oposição vão primeiro se entender. A ideia é votar, além do projeto da PM, os que propõem reformulações na Defensoria Pública e no TCE.

Primeiro teste

Caiu nas mãos de Mário Negromonte, conselheiro do TCM, as contas de 2013 do prefeito de Paulo Afonso, Anilton Bastos (PDT). Tudo normal se não houvesse alguns imbricamentos políticos a observar: ele sempre foi adversário de Anilton em Paulo Afonso.

Em 2010, candidato a federal, Negromonte abocanhou 12.553 (além de 8.503 para o filho, o estadual Mário Júnior), contra 17.659 de Luiz de Deus (DEM), apoiado por Anilton.

Anilton está no segundo mandato, nunca teve contas rejeitadas, e Negromonte não se deu por impedido. É o primeiro teste dele.

Pinho Pedreira

A Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, com sede em Belo Horizonte, comunicou ao presidente do Bahia British Club (Clube Inglês), Fernando Santana, que decidiu denominar Concurso Literário Mestre Pinho Pedreira o certame que patrocina para avaliação de trabalhos acadêmicos elaborados por estudantes de direito, em cursos de graduação e pós-graduação no país.

O concurso será lançado no 26º Congresso Nacional de Advogados Trabalhistas, de 10 a 12 próximos em Belo Horizonte.

O jurista baiano Luiz Pinho Pedreira faleceu em janeiro deste ano.

POUCAS & BOAS

O Ministério Público da Bahia abriu ontem concurso público para preencher inicialmente 30 vagas de promotor substituto, com uma novidade: 30% das vagas serão para negros. A adoção da política de cotas é definitiva.

A saudade parece que bateu em conselheiros do TCE aposentados que já foram políticos. Depois de Zilton Rocha, ex-deputado, ter declarado apoio ao deputado Marcelino Gallo (PT), agora é Manoel Castro, ex-prefeito de Salvador, que gravou vídeo de apoio a Geddel.

Luís Cláudio Carreira queixa-se de que dia 28 estava no ônibus da Vitral com destino a Sussuarana quando cinco bandidos assaltaram o coletivo levando celulares, mochilas e dinheiro. Queixa prestada na 7ª DP, em 20 minutos os acusados foram presos, mas até hoje ninguém sabe dos objetos roubados.

