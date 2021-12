Voos para o Panamá começam em julho

A Copa Airlines, viação aérea do Panamá, na América Central, está pronta para oferecer dois voos semanais a partir de Salvador para a Cidade do Panamá, iniciando no próximo mês de julho. A estes dois voos somam-se mais dois saindo de Fortaleza e outros três do Recife. A ideia é fazer do Panamá um meio estratégico de conexão com dezenas de outros destinos da América, a maioria da América do Sul.

O gerente-geral da Copa Airlines para o Brasil, Emerson Sanglard, esteve em Salvador esta semana para divulgar a nova opção dos baianos para conexão com o continente:

– A comodidade é total, pois o passageiro vai passar de um avião para o outro, sem passar por imigração ou alfândega em sua conexão no Panamá.

Além da simplicidade, a Copa Airlines aposta na pontualidade: a empresa é a quarta mais bem ranqueada do mundo no cumprimento dos horários de partida e chegada.

Visitantes – A vinda da Copa Airlines para Salvador corresponde a um esforço do governo do estado no sentido de fortalecer a captação de novos visitantes.

A companhia também pretende fortalecer o turismo panamenho, em um movimento de ida e volta que pode fazer deste intercâmbio constante uma fonte de alegria e surpresa para os passageiros, lá e cá.

A chegada da Copa a Salvador vai refletir também nos números do aeroporto internacional, que detém a liderança em movimentação de passageiros no Nordeste.

Mundo digital – A Copa Airlines está firme na revolução virtual que vem mudando padrões de convívio. É o que indica seu lema: conectados, tudo é possível.

É fundamental que quem esteja encarregado de zelar pelas instituições e pela ordem jurídica se dê ao respeito. É como educar os filhos; o comportamento fala mais do que palavras É fundamental que quem esteja encarregado de zelar pelas instituições e pela ordem jurídica se dê ao respeito. É como educar os filhos; o comportamento fala mais do que palavras

Cotas suspensas

O Partido dos Trabalhadores (PT) e o Partido Republicano da Ordem Social (PROS) tiveram o repasse para novas cotas do fundo partidário suspenso pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) em Feira de Santana. A determinação é do juiz Júlio Gonçalves da Silva Junior.

As contas do PT relacionadas à eleição de 2016, prestadas em 2017, foram julgadas como não prestadas, o que resultou na suspensão do repasse de novas cotas. A Justiça Eleitoral considerou o PT omisso, e a decisão será mantida enquanto o partido não se manifestar.

As novas cotas do fundo partidário do PROS foram suspensas por um ano, a contar do dia 3 de março de 2017, uma vez que as contas relacionadas também ao ano de 2016 foram reprovadas.

Roubo de caixa eletrônico

O Senado Federal aprovou nesta terça projeto de lei (PLS 149/2015) do senador Otto Alencar (PSD-BA) que aumenta em 2/3 a pena para quem usa explosivo para roubo de caixa eletrônico e obriga os bancos a instalarem dispositivos que inutilizem as cédulas dos caixas atacados. Otto lembra a existência de quadrilhas especializadas neste tipo de roubo e entende que a impunidade estimula o crime:

– Na Bahia, mais de 40 municípios tiveram assalto a banco, e a pena hoje é mínima – afirma.

O senador espera que o projeto seja sancionado integralmente pelo presidente Michel Temer e afirma ser essencial que os bancos invistam em segurança e tenham responsabilidade social, já que com as explosões moradores de cidades menores ficam sem agência bancária e precisam muitas vezes viajar para conseguir sacar dinheiro. Além da despesa extra, especialmente para aqueles que ganham salário mínimo, há o risco de serem vítimas de saidinha bancária ao pegar transporte para viajar a outra cidade depois do saque.

POUCAS & BOAS

A 2ª edição da Travessia das Praias de Milagre, no sul de Ilhéus, a Batuba, em Olivença, vai movimentar a costa sul da Bahia na sexta-feira (30) a partir das 6h30. O evento resgata uma tradição dos índios Tupinambá, que faziam a travessia para apontar quem era o mais forte da tribo. A iniciativa é usada como treinamento para salva-vidas que atuam na região. Mas podem participar pessoas com mais de 18 anos com experiência em águas abertas. As inscrições são gratuitas.

Paulo Leandro, Roy Rogeres, Juliana Dias e Miriam Hermes

adblock ativo