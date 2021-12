VLT sai em agosto. BRT não tem data

Em agosto o governo lança o edital para a construção da linha VLT (veículo leve sobre trilhos) que ligará Paripe ao Terminal da França, no Comércio. Já era tempo de algo ser feito naquela região. São 18,5 km e o equipamento deve transportar cerca de 100 mil pessoas por dia. A obra vai custa R$ 1,1 bilhão, sendo R$ 552 milhões do governo federal e R$ 448 do estadual.

Muito bom sinal para Rui Costa, que tem enfrentado dificuldades econômicas imensas no governo.

Neto espera - Enquanto o VLT está perto de sair do papel, o BRT da prefeitura de Salvador não tem prazo para início. ACM Neto tem pressionado o governo federal para liberação de recursos, mas até agora recebeu apenas a informação de que em breve sairá.

O anúncio do VLT não deixa de soar como provação.

Paliativo previdencial

O malabarismo do governo estadual para pagar a conta da previdência continua sendo feito. O novo paliativo é a utilização de verbas extrajudiciais, mais precisamente aquela dos depósitos em juízo. Em comum acordo com a Assembleia Legislativa e com o Tribunal de Justiça, o governo vai utilizar algo em torno de R$ 1 bilhão deste recurso para amainar o déficit de R$ 2,4 bilhões estimados para este ano.

O problema é que, se ações que esperam decisão judicial forem julgadas, o estado terá de pagar. Portanto, a medida abranda, mas não resolve o problema. De qualquer forma, em ano de crise aguda, esta foi a saída encontrada por Rui Costa.

Barreiras desidratada

Luiz Tito, presidente da Câmara Municipal de Barreiras, afirma que a cidade tem apenas duas caixas d'água. Em 35 dos 40 bairros falta água todos os dias. Ele argumenta que desde 1992 a Embasa não investe em reservatórios e que a população duplicou de lá para cá.

O vereador entrou com uma ação popular para municipalizar o abastecimento de água.

"A FCA (Ferrovia Centro-Atlântica) nunca teve um desempenho de uma concessionária como deveria ter tido na Bahia. Reivindicamos que a multa aplicada à FCA seja toda destinada à Bahia"

Bruno Dauster, secretário-chefe da Casa Civil, criticando duramente a prestação de serviço da concessionária responsável pela ferrovia que liga o Porto de Aratu a Iaçu. Os prejuízos, segundo ele, são inestimáveis.

Nada é por acaso

O secretário Josias Gomes (Relações Institucionais) disse que a primeira secretaria que vagasse seria do PR. O partido era para ter um 'espaço' no primeiro escalão do governo Rui desde o início, o problema é que o cargo deveria ser ocupado por José Rocha ou por Jonga Bacelar. O acordo passava por descer (para o governo) um deputado federal para subir (um suplente) Davidson Magalhães (PCdoB). Como os dois refutaram, a casa caiu. Daí o mea-culpa de Josias.

Rodada internacional

A rodada internacional de discussões sobre o PDDU acontece amanhã, às 9h, na Fieb. A prefeitura convidou quatro especialistas em urbanismo: Gleg Clark (Inglaterra), Jorge Perez Jaramillo (Colômbia), Andrew Boraine (África do Sul) e Claudette Forbes (Inglaterra). Engana-se quem pensa que este fórum será movido pelo oba-oba. A visão crítica do olhar destes especialistas sobre a cidade devem ser levados para dentro do PDDU que deve ser encaminhado nos próximos dias para a Câmara Municipal.

Depois desta etapa, seria interessante a prefeitura ouvir os especialistas das universidades baianas, que certamente têm boas ideias para solucionar os grandes e os pequenos problemas da capital baiana.

Mais do mesmo

O informe conjuntural divulgado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) não traz boas notícias para a economia. Além de empurrar ainda mais a expectativa de retração do PIB (- 1,6%), traz outros indicadores pouco atraentes. Para se ter uma ideia, em abril deste ano a expectativa era que as exportações movimentassem R$ 208 bilhões e as importações, R$ 207 bilhões. Quase três meses depois, em 9 de julho, os números caíram para R$ 202 bilhões e R$ 197 bilhões, respectivamente.

Bom senso de ministro

A ViaBahia se comprometeu a criar mais uma faixa no trecho que liga Salvador à primeira praça de pedágio. O ministro Antônio Carlos Rodrigues (Transportes) diz que a hora é de esquecer o passado e pensar para frente.

Diz isso porque não sabe como foram os últimos anos de quem trafegou por lá.

POUCAS & BOAS

Almir Melo Júnior, filho do prefeito de Canavieiras, assumiu a Superintendência de Obras Públicas de Salvador (Sucop) na sexta. Os dois são do PMDB. O pai apoiou Rui Costa enquanto o filho é do time de ACM Neto. É aquela velha história de um pé em cada canto. A expectativa agora é saber se o secretário Josias Gomes (Relações Institucionais) e Rui Costa vão topar este jogo duplo.

Amanhã será lançada a 'Frente Parlamentar em Defesa dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos' da Câmara Municipal de Salvador. O presidente do agrupamento será Leo Prates (DEM).

Ao apresentar o Programa de Investimento em Logística (PIL), em Salvador, na última sexta-feira, o ministro Antônio Carlos Rodrigues (Transporte) lidou com uma enxurrada de críticas de empresários e representantes do governo estadual. A chiadeira deu resultado, o ministro prometeu participar de um seminário em setembro para incluir novas obras da Bahia no PIL 2.

Os deputados federais Daniel Almeida (PCdoB), José Rocha (PR) e João Carlos Bacelar (PR) ficaram responsáveis por organizar os projetos baianos para levar até o ministro. Rodrigues pediu ajuda dos parlamentares depois de ouvir muitas queixas dos empresários baianos.

Rodrigues declarou amores pela Bahia e responsabilizou a representação do estado pela ausência de mais projetos no programa. Ele afirmou que Rio de Janeiro e Espírito Santo apresentaram diversos projetos prontos e tiveram os interesses contemplados já neste PIL. Faltou projeto ou atitude articulada de bancada. Os deputados federais presentes não deram um pio.

