Vitório comanda a equipe da reforma

O secretário da Fazenda, Manoel Vitório, é o nome que o governador eleito, Rui Costa, designou para comandar a equipe que vai elaborar a reforma administrativa. Algumas ideias já foram trocadas, e dentro de 15 dias o trabalho deverá estar concluído. Além dele, mais oito pessoas trabalham no projeto.



Rui disse, e enfatizou, que a equipe é eminentemente técnica:



- Não quer dizer que os integrantes da equipe ocuparão cargos no secretariado ou no segundo escalão.



É, mas dez entre dez governistas apostam que Vitório ficará, sim, no primeiro escalão. Ele e Rui foram secretários juntos e os dois se dão muito bem.



Na Assembleia - E por falar em Vitório, hoje ele estará na Assembleia, como secretário da Fazenda. Vai à Comissão de Finanças dar o balanço do último quadrimestre de 2014.

Nos balanços anteriores, a oposição fez intenso barulho, especialmente porque acreditava que Paulo Souto poderia vencer a eleição. Agora...



Exceção da regra



Carlos Martins, o antecessor de Vitório na Fazenda, é outro nome sempre lembrado para ocupar um posto no primeiro ou segundo escalão. Ele foge das especulações como o diabo da cruz, mas os governistas dizem que a presença dele no governo é pule de 10.

A razão: Jaques Wagner, Rui Costa e Martins formavam o trio que dirigia o antigo Sindiquímica. A estima vem de longe.



Pauta adiada



Só na próxima semana haverá votação na Assembleia. Zé Neto (PT), pelo governo, e Carlos Gaban (DEM), pela oposição, concordaram que os deputados estão 'desmobilizados'.

O projeto mais pulsante da pauta é o da lei de organização básica da PM.



Ele tem um item polêmico ainda não resolvido: pela proposta original, o governo quer que a punição de PMs infratores passe para a Corregedoria da Polícia, ou seja, para os civis. Os militares já sinalizaram que não aceitam. Até agora, o assunto está congelado.



Cabeça dura



Deputados baianos diziam ontem que Luiz Argôlo (SD), envolvido no escândalo Youssef e ontem com o pedido de cassação aprovado no Conselho de Ética, se deu mal porque não ouviu conselhos. Todos indicavam que ele renunciasse. Não ouviu, perdeu a eleição e, se for cassado, ficará oito anos com os direitos políticos suspensos. Ou seja: Candidatura só em 2026.



Conferindo pesquisas



Como quem confere pesquisa é urna, sugerimos domingo que você comparasse o que diziam os institutos com o resultado da eleição. Se não conferiu, vamos lá. As urnas deram Dilma 51,64% e Aécio 48,36%. Agora veja as projeções da véspera da eleição, com margem de erro de dois para mais ou para menos:



Datafolha - Dilma 52% x Aécio 48%.

Ibope - Dilma 53% x Aécio 47%.

CNT/MDA - Aécio 50,03% x Dilma 49,7%.

Sensus - Aécio 52,1% x Dilma 47,9%.



Conclusão: o Sensus, que vinha dando Aécio disparadamente na frente, contrariando até Datafolha e Ibope, foi o único a errar.



Reviravolta - Se o resultado pronto e acabado não surpreendeu a quem levou fé nas pesquisas, na apuração não foi bem assim. Embora fechada ao público, 45 pessoas lá estavam. Houve momentos em que Aécio esteve com cinco milhões de votos de vantagem. Só com 89% das urnas Dilma ultrapassou.

A enxurrada nordestina aniquilou Aécio.



A festa de Ademar



Embora Rui Costa tenha perdido em Camaçari, o prefeito Ademar Delgado (PT) está fazendo festa agora. Dilma ampliou a vantagem lá do primeiro para o segundo turno.

Antes, teve 50.952 votos (45,35%), agora 70.085 (61,65%), ou 19.133 votos a mais.



Polêmica na reforma



Governistas e oposicionistas são a favor de uma reforma política, mas, mal o assunto entrou na ordem do dia, já há divergências. Anteontem, Dilma falou em plebiscito; José Carlos Aleluia (DEM), deputado federal eleito, diz que não aceita plebiscito:



- Queremos é que o Congresso faça as discussões e proposições, porque lá é o lugar de organizar a nova legislação. E depois, sim. Aí pode haver o referendo popular. Mas fazer o inverso, começar pelo povo, não dá.



Propostas - Aleluia defende duas alterações fundamentais: o fim da reeleição e a implantação do voto distrital, segundo ele, fator fundamental para evitar a orgia de gastos como foi na campanha que se findou.



Ele admite que pode ser negociada a implantação do voto distrital misto.



POUCAS & BOAS



O Clube Inglês, ou Bahia British Club, realiza nesta sexta-feira a sua segunda Oktoberfest, em homenagem à memória de Luiz de Pinho Pedreira da Silva, o saudoso mestre Pinho. O evento, segundo o advogado e professor Fernando Rocha, é 'tipicamente alemão revestido de ambiência inglesa, em horário de almoço levado a chopada, tira-gosto e culinária típica fartos'.



O Centro de Saúde Mental de Narandiba (Cena), ao lado do Juliano Moreira, realiza amanhã (9h30) a sua 10ª Lavagem, com banda de música para animar usuários do sistema, do Juliano e comunidade do entorno. À tarde, no Balcão Jurídico, eles poderão encaminhar suas pendências (se houver).



O presidente da Associação Bahiana de Medicina (ABM) passa o cargo solenemente ao sucessor, o médico Robson Moura, amanhã (20h). Hoje (19h) a entidade faz assembleia para balanço da atual gestão e posse formal da diretoria que fica no comando até 2017.



Izidro França, 89 anos, infartou anteontem em frente a Fast Shop, no Salvador Shopping. A família se diz surpresa e agradecida tanto com o serviço médico de plantão do shopping como do Samu, pelo bom atendimento. Como se vê, nem tudo está perdido nesse nosso mundo de tantos desacertos.

