Violência superlota os cemitérios municipais

Os dez cemitérios municipais estão lotados (Foto: Edilson Lima | Ag. A TARDE)

Sucessivamente procurado por pessoas que querem enterrar os seus mortos nos cemitérios municipais de Salvador, o vereador Henrique Carballal (PV) foi verificar a situação e deparou-se com uma realidade tenebrosa.

Os dez cemitérios municipais de Salvador têm cinco mil vagas e estão lotados. De janeiro até a última terça foram sepultados neles 2.788 corpos, e aí o lado mais macabro: deles, 481 foram vítimas de armas de fogo, sem contar os mortos por outros tipos de violência.

E já que a violência é crescente, infelizmente, a questão poderia ser resolvida se o estado passasse para a prefeitura de Salvador o cemitério de Quintas, que tem número de vagas maior do que os 10 juntos. A negociação com a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) empacou num ponto: a Sesab quer que o município assuma também a limpeza e a segurança, e aí o impasse continua.

Em suma, em Salvador, pobre sofre tanto que até para ser sepultado tem dificuldades.

Cremação —A prefeitura até disponibiliza, em convênio com o Jardim da Saudade, o serviço de cremação, mas a procura é baixíssima. Há entraves insuperáveis, além da mera vontade das famílias: quem morre de tiro não pode ser cremado e também o pessoal do candomblé não aceita, por razões religiosas.

Fala Bebeto

Sobre nota ontem publicada dizendo que o deputado Bebeto Galvão (PSB) está se candidatando a prefeito de Ilhéus com apoio de aliados de ACM Neto, ele diz o seguinte:

- Minha candidatura é a serviço da formatação de uma política para tirar Ilhéus do estado de calamidade em que está. E, aí, todos que apoiam a ideia são bem-vindos. E sobre doadores de minha campanha em 2014, todos foram declarados à Justiça, conforme a lei. Nada tenho a temer porque nada devo.

"Estamos preocupados com a segurança do Cristo Redentor"

Osmar Raposo, padre e reitor do Santuário do Cristo, no Rio, temendo atentados na Olimpíada.

Estratégia turística

Zé Alves, o novo secretário de Turismo, teve o seu primeiro dia de trabalho, ontem, já sabendo o que fazer. Foi a São Joaquim e ao Centro de Convenções ver como estão as obras nos dois locais para 'dar marcação'.

Ele vai atacar três pontos: tocar os projetos em andamento, correr atrás das demandas atuais, como a promoção da Bahia em nível nacional, e reunir todo o trade para, juntos, projetar os passos futuros, com um plano diretor para os próximos 30 anos.

Políticas de Estado —Zé Alves diz que está para executar os projetos do governo e fazer políticas de estado, não de governo:

- Eu e o governador Rui Costa conversamos longamente e estamos harmonizados. Formaremos comissões de cada setor do trade turístico para ouvir todos. É a partir daí que construiremos nossos caminhos.

Caso Rielson

Completou dois anos, ontem, o assassinato do prefeito de Itagimirim Rielson Lima, e a polícia encaminhou para a Justiça a conclusão do inquérito. Aponta como mandante Sandro Andrade, irmão do atual prefeito, Rogério Andrade, que era o vice da vítima.

Ou seja, quem mandou matar não foi o vice e, sim, o irmão, um caso inédito.

A professora Eliade Lima, irmã de Rielson, diz que a sensação é de alívio:

- Não só nós, mas toda a sociedade esperava por essa resposta.

Ontem, amigos e familiares de Rielson fizeram passeata em Itagimirim.

POUCAS & BOAS

O professor Nelson Pretto realiza segunda (19h) na Faculdade de Educação da Ufba mais uma edição da série Polêmicas Contemporâneas. Tema da vez: as ocupações em escolas no Brasil.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Brigadeiro

Geraldo Alckmin, governador de São Paulo, é tão sem graça que parte da imprensa paulistana o chama de picolé de chuchu. Mas vez ou outra tenta fazer gracinhas.

Contava ele numa solenidade que o brigadeiro, o popular doce de chocolate com leite condensado, nasceu no calor de uma disputa eleitoral presidencial.

Em 1946, disputavam a eleição o marechal Eurico Gaspar Dutra, que era do Exército, e o brigadeiro Eduardo Gomes, que era da Aeronáutica.

O tal docinho era vendido nos comícios de Eduardo, com o pessoal gritando:

- Brigadeiro! Brigadeiro! É bonito, gostoso e solteiro!

E Sebastião Nery deu o arremate: 'Ganhou Dutra, que era feio e era casado'.

