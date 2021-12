Violência que só cresce é bem pior no Nordeste

Passou batido pela maioria da mídia um estudo realizado pelo Centro Cidadão para Segurança Pública e Justiça Penal, do México, sobre as 50 cidades mais violentas do mundo.

O detalhe é que 19 das 50 estão no Brasil, e das nossas 19, nada menos que 10 estão no Nordeste e três no Norte do país.

Na banda baiana, Feira de Santana tem a pior situação, ocupando a 15ª posição, com a taxa de 60,23 homicídios por cada 100 mil habitantes; seguida de Vitória da Conquista, na 16ª posição, com 56,45; e Salvador e região metropolitana, na 20ª posição, com 54,71.

São números bem menores do que a campeã, Caracas, na Venezuela, com 130,35, e também de Natal, a mais violenta do Brasil, na 10ª posição, se é que isso serve de consolo.

Uma olhada no Mapa da Violência confirma que o Nordeste é a região mais violenta do país, com uma taxa de homicídios da ordem de 120 por cada 100 mil habitantes. E a Bahia fica aí com os seus 161,7, altíssimo, embora bem abaixo dos 379 do Rio Grande do Norte ou dos 300 do Maranhão, também se isso serve de consolo.

É um cenário desolador. Resultado da falta de liga entre a representação política e os anseios coletivos. Os políticos dizem que não é bem isso. Mas é principalmente isso.

Pé na estrada

ACM Neto vai hoje a Vitória da Conquista para um evento do Ministério da Educação, no campus da Ufba, a pretexto de debater transporte escolar, prestação de contas e execução de obras. É o mesmo evento em que Sílvio Pinheiro, hoje presidente do FNDE, vai anunciar a distribuição de R$ 110 milhões para mais de 80 municípios baianos.

Em miúdos, é Neto botando o pé na estrada pensando em 2018. É a primeira vez que ele faz isso. Agora, tem uma âncora federal.

Semear água

Ângelo Coronel (PSD), presidente da Assembleia, que abriu ontem o seminário Semear Água, que se realiza lá, se disse impressionado com perda de água da Embasa: de cada mil litros distribuídos, só 52% são aproveitados, os 48% restantes saem pelos vazamentos, sem falar nos 'gatos'.

– A Embasa, não sei por que, não se interessa por contrato de performance, cujo contratado só ganha em cima do que poupa. Depois da crise hídrica em São Paulo, a Sabesp fez. E se deu muito bem.

A melhor média mundial de contenção é do Japão, apenas 3%. A de Israel é 7%.

Fundo do poço — Aliás, o seminário Semear Água, que o Crea e a Frente Parlamentar Ambientalista realizam até hoje, vai ao fundo do poço na questão hídrica na Bahia.

Nascente esquecida

O projeto de revitalização do rio Cachoeira, que a Secretaria do Meio Ambiente do Estado (Sema) está desencadeando, tem um detalhe a ser observado que até agora está esquecido, segundo o deputado Rosemberg Pinto (PT): a nascente do rio Colônia, que deságua no Cachoeira, situada no povoado de São José do Colônia, entre Itororó e Caatiba, não está na pauta dos debates.

Técnicos da Sema vão hoje a Itabuna discutir o assunto. O prefeito Fernando Gomes diz que sonha em ver o Cachoeira voltar a ser o belo cartão-postal da cidade.

POUCAS & BOAS

* Sérgio Carneiro, ex-deputado federal, hoje secretário em Feira de Santana, vai receber amanhã (15h) na Assembleia a Comenda Dois de Julho e também lançar o livro, editado pela Casa, Direitos das Famílias, que tem na capa, além dele, outros três baianos que se destacaram como legisladores no segmento: Nelson Carneiro, Rui Barbosa e César Borges. A iniciativa foi do deputado Carlos Geilson (PSDB).

* Samuel Júnior (PSC), deputado estadual e pastor evangélico, está pedindo que Rui Costa desencadeie uma campanha contra o jogo Baleia Azul, que induz jovens ao suicídio. A ideia é boa. Campanha não resolve, mas ajuda.

* Eures Ribeiro (PSD), prefeito de Bom Jesus da Lapa e presidente da UPB, quer baixar o índice de rejeição de contas montando uma Escola Técnica. Das 407 contas relativas a 2015 apreciadas pelo TCM, 179 foram rejeitadas.

* No caso da tragédia da Soledade, o Ipac soltou nota dizendo que não tem autoridade para entrar em imóveis sem autorização dos proprietários e da prefeitura de Salvador. Se assim o é, bom lembrar: Salvador é cheia de imóveis tombados e prestes a tombar ao chão.

