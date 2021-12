Vinci assina contrato. Peleja por voos continua

Será na quinta-feira, 27, às 11h, no Palácio do Planalto, a assinatura do contrato que passa definitivamente para as mãos da Vinci Airports a concessão do aeroporto internacional de Salvador.

Michel Temer estará lá e espera-se a presença de Rui e Neto também, diretamente interessados em boas relações com a política e com a Vinci. Aeroporto bom significa boa reputação para o turismo, que faz circular dinheiro.

Hub – A Vinci chega com vontade de gerar dividendos. Um dos gestores já está na linha de frente para atrair três voos da europeia KLM-Air France. Também estão na disputa os aeroportos de Recife e Fortaleza. A decisão de quem leva ficou para agosto.

A grande importância da atração dos voos internacionais da KLM-Air France para Salvador é porque a Gol está avaliando um lugar para criar seu hub no Nordeste a fim de operar voos com a companhia europeia. Isso sem dúvida elevaria o aeroporto da Bahia em alguns andares.

Vantagens – Interessa a todo mundo: Estado, prefeitura, Vinci. Mas para atrair a KLM-Air France e consequentemente entrar no páreo para o hub da Gol – companhia aérea que mais cresce no Brasil, diga-se – tem que ser vantajoso do ponto de vista econômico. Um dos motivos que fez a Bahia perder o hub da Azul ano passado foi o preço do querosene para reabastecimento das aeronaves.

Agora Rui concordou em baixar a alíquota do ICMS do combustível de 18% para 12% – o que Recife fez lá atrás, com 8%, e levou. A Vinci, ao que dizem, está intermediando a negociação de outras taxas com governo e prefeitura. Os termos das negociações por enquanto se guarda a sete chaves.

“Vem aqui o presidente da República fazer teatro com um monte de ministros e nada”

Rui Palmeira (PSDB), prefeito de Maceió, sobre promessa de ajuda do governo em razão das chuvas

“A população vai compreender porque este é um governo

que não mente”

Michel Temer, sobre aumento de impostos

Parceria com a Ucrânia

Essa é boa para os cofres do Estado e para os diabéticos que dependem do SUS. A Bahiafarma deve começar a produzir insulina em parceria com o laboratório ucraniano Indar em uma nova fábrica, cujas obras devem começar ainda esse ano.

Rui Costa, o secretário da Saúde, Fábio Vilas-Boas, e o presidente da Bahiafarma, Ronaldo Dias, viajam à Ucrânia no final de agosto para bater o martelo com a Indar. O investimento estimado para o projeto é de R$ 300 milhões, com a geração de 400 empregos diretos.

A partir da construção da fábrica a Bahiafarma passará a ser a responsável pelo fornecimento de 50% da insulina distribuída pelo Ministério da Saúde através do SUS.

Pichadores contra a parede

A construtora MRV Engenharia e Participações encontrou um jeito curioso que deixou os pichadores na maior saia justa.

A construtora adotou a Praça Solar da Costa, inaugurada na última quinta, em Vila de Abrantes, por meio de parceria com a prefeitura de Camaçari. No meio da praça, em uma singela, mas bem visível placa em alvíssimo muro, lê-se o educado texto:

“Atenção Sr. Pichador. A cada mês que esse muro permanecer limpo, a MRV doará cesta básica para uma creche ou instituição de caridade da sua cidade".

Busca ganhar a simpatia do cidadão que, é de supor, despejará sua fúria sobre os pichadores se a advertência não funcionar.

Na boa-fé do cidadão

Michel Temer publicou decreto no Diário Oficial na quarta determinando que, no âmbito do governo federal, nenhum orgão público poderá mais exigir do cidadão autenticação de cópias de documentos, certidões de orgãos do governo federal (da Receita Federal, do TSE...) para dar entrada em algum serviço ou pedido e outras burocracias.

Presume-se que os sistemas estarão interligados. Na prática, uma mão na roda. O curioso é a presunção de boa fé do cidadão, logo no artigo 1º do decreto, nº 9094. Difícil será exigir desse cidadão que faça o mesmo do lado de lá, em meio a tanta Lava Jato.

POUCAS & BOAS

* Os servidores técnico-administrativos da Uneb paralisam as atividades de hoje até a sexta-feira para que sejam cumpridas promessas de promoção, aumento do auxílio alimentação, ampliação de carga horária, etc.

adblock ativo