Viajantes estrangeiros miram Lauro de Freitas

Dados de viagem do acervo da Booking.com, que conecta viajantes com opções de lugares para ficar, permitem desenhar um cenário quanto ao perfil e comportamento dos visitantes que vêm à Bahia durante a alta estação. Ao avaliar as reservas feitas na primeira quinzena deste ano, comparando com o mesmo período em 2018, identificou-se, entre outros aspectos, que o município de Lauro de Freitas foi o destino que cresceu mais rápido entre os viajantes internacionais, enquanto Itaparica foi o de maior ampliação na demanda entre os visitantes brasileiros.

Nos dois anos, os destinos na Bahia mais reservados pelos brasileiros na primeira quinzena foram, pela ordem, Salvador, Porto Seguro, Morro de São Paulo, Arraial d'Ajuda e Itacaré. Além dos brasileiros, os argentinos, alemães, americanos, franceses e italianos estiveram entre as nacionalidades mais presentes no estado no período. Os tipos de acomodações preferidos por viajantes domésticos e internacionais foram hotéis, pousadas, hostels e apartamentos, nesta ordem.

– A Bahia é um dos destinos mais interessantes para visitar no verão, não só pelas diversas praias, mas também por toda história, cultura e culinária típica. É muito bacana ver Salvador, Porto Seguro e Morro de São Paulo nas primeiras colocações tanto entre os viajantes brasileiros como internacionais. Ao mesmo tempo, vemos outros destinos tornando-se mais significantes, como Lauro de Freitas e Itaparica – analisa Luiz Cegato, gerente de Comunicação da Booking.com para a América Latina.

Ele acredita que os números reforçam tendência de que em 2019 haja mais viajantes dispostos a encarar “experiências autênticas e diferentes”, desde os lugares onde comem e dormem, até a forma como fazem compras.

Escuta especial de menores

Obrigatória por lei desde o ano passado, a adoção da escuta especial de crianças e adolescentes, vítimas ou testemunhas de violência, em ambiente apropriado e acolhedor, já entrou nos trilhos na Bahia. Na sexta-feira, 25, foi firmado um termo de cooperação entre a Associação de Magistrados da Bahia (Amab), Fundação José Carvalho e Ferbasa (Cia de Ferro Ligas da Bahia), para a criação de um laboratório de práticas para realização de depoimento especial de menores, na sede da Escola de Magistrados da Bahia (Emab). A iniciativa consiste em práticas como realização de audiências simuladas a magistrados, principalmente aos que atuam nas áreas de família e infância. É uma importante medida da justiça brasileira que busca evitar o processo de revitimização.

POUCAS & BOAS

Será a partir das 10h da manhã de hoje, 27, a sexta edição do Presente Ecológico de Iemanjá, na comunidade do Solar do Unhão, ao lado do Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM). O evento terá café da manhã comunitário e, às 12h30, ritos religiosos que culminam com a entrega dos balaios à Rainha do Mar, por volta de 15h30. Além de saudar a orixá das águas salgadas, a ação presenteia também a dona dos rios e das águas doces, Oxum, e o caboclo Marujo. A iniciativa é do Museu de Street Art Salvador (MUSAS), grupo de grafiteiros situado na comunidade, pelo Coletivo de Entidades Negras (CEN), entidade nacional do movimento negro, e a participação dos afoxés Filhas de Gandhy e Filhos de Kori-Efan, além de grupos de baianas da cidade.

O ‘II Entardecer Trans-corpos que transcendem’ movimenta hoje a área verde do Vaporzinho, na Orla Nova de Juazeiro, a partir das 16h. Com atendimentos de saúde e apresentações artísticas e culturais, o encontro celebra o Dia da Visibilidade Trans, comemorado em 29 de janeiro, há 15 anos, quando um movimento organizado por travestis e transexuais lançou a campanha ‘Travesti e Respeito’ no Congresso Nacional.

Termina amanhã, em Juazeiro, o prazo para candidatos se inscreverem no concurso de rei Momo e Rainha do Carnajuá 2019, que vai agitar a cidade ribeirinha do Velho Chico de 15 a 17 de fevereiro, mantendo a tradição do carnaval antecipado. Os candidatos passarão por uma seleção prévia para o concurso, marcado para dia 6 de fevereiro.

