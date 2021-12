Via Expressa em Ilhéus é discutida

A ampliação do Porto de Malhado, em Ilhéus, é dada como certa pelo secretário-chefe da Casa Civil, Bruno Dauster. O problema será a construção da Via Expressa para levar as cargas que atualmente passam pelo centro da cidade e que no médio prazo vão deteriorar, ainda mais, a mobilidade urbana de Ilhéus.



O deputado estadual Pedro Tavares (PMDB) levantou a questão das desapropriações como entrave para a construção de uma via alternativa. De fato, seriam cerca de 4 km de desapropriações. O custo destas deixam o investimento pouco atrativo para a iniciativa privada e o governo, como se sabe, não tem recursos para executar.

Bruno Dauster diz que o projeto ainda está na fase inicial e se o valor se mostrar impeditivo outro traçado será elaborado.



- O fato é que precisamos reestruturar o porto e as vias de acesso.

Insegurança baiana



O governo baiano diz que está analisando a metodologia adotada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública no relatório "Diagnóstico dos Homicídios no Brasil" que coloca a Bahia na sexta posição em relação ao número de homicídios a cada 100 mil habitantes. Argumenta que houve queda de 10,5% nos Crimes Violentos Letais Intencionais no mês de setembro.



O problema é que a sensação de insegurança cresce a passos largos e não há quem saia às ruas na Bahia com tranquilidade, em nenhum horário. Este é o índice que interessa.

Enfim, a barragem



A construção da barragem do Rio Colônia volta à pauta do governo estadual oito meses depois da última licitação dar errado. A obra foi prometida ainda no governo Jaques Wagner e levará água do município de Itapé para Itabuna. A licitação acontece no próximo dia 28. Simultaneamente, Rui tenta convencer o prefeito de Itabuna, Vane do Renascer (PRB) a transferir a gestão da água, hoje administrada pelo município, para a Embasa. Por enquanto, sem negócio feito. Mas é água que pauta debate político na cidade.

'O dia 'D' daqueles que pregavam o impeachment sem o processo legal, a terça-feira passada, ficou mais para o fracasso da Baía dos Porcos. A decisão do STF barrou a sanha dos que queriam derrubar Dilma a qualquer custo'

Nelson Pelegrino, secretário estadual esteve em Brasília e tripudiou da oposição ao governo Dilma fazendo menção à tentativa de tirar Fidel Castro do poder através de uma invasão apoiada pelos EUA em 1961, que foi mal sucedida

Rezando por mudanças

Diferentemente do governo estadual, Neto não antecipou se vai conseguir ou não conceder o reajuste linear dos servidores em 2016.

- Estou rezando para que a gente possa arrecadar melhor. Não posso antecipar isso porque o meu desejo não é esse (não reajustar). Mas o que terá de reajuste ou não só mais para frente.

Ninho tucano na Bahia

O presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves, virá à Bahia em novembro. Ainda sem data marcada, o candidato derrotado à presidência na última eleição quer surfar na onda de impopularidade dos petistas no estado onde Dilma e Lula têm bom retrospecto. Salvador será um dos destinos; e o outro será Barreiras ou Feira de Santana.

Problemas na educação

No próximo dia 27, os secretários de educação dos estados do Nordeste virão à Bahia para discutir um plano de atuação regional que mude a situação alarmante do baixo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) nas redes estaduais e municipais da região. A ideia, segundo o secretário da Educação da Bahia Osvaldo Barreto, é atuar nas escolas com os piores índices. O ministro Aloízio Mercadante se comprometeu a vir para a reunião caso não haja contratempos com o Enem. As provas do Enem serão realizadas dois antes.

Lista - Nas listas dos dez estados com as piores avaliações no Ideb, os nordestinos têm 7 representantes nos levantamentos da 4ª e 5ª séries e da 8ª e 9ª. Na análise do 3º ano do ensino médio, seis estão entre os que possuem desempenho ruim.

O problema é que promessas já foram feitas e o desempenho mudou pouco.

Projeto para professores

Um projeto de lei que concede direito a meia entrada em eventos culturais aos professores da rede estadual de ensino foi proposto pelo deputado estadual Gika Lopes (PT) na última semana. Embora não resolva os problemas destes educadores, a matéria, ao menos, ameniza o drama cotidiano deles. Como é raro ter projeto de deputado aprovado, vale exaltar as iniciativas interessantes.



POUCAS & BOAS

Na chapa encabeçada por Carlos Rátis para a disputa pela OAB-BA destacam-se os nomes escolhidos para compor o conselho federal da ordem. O ex-presidente da entidade Saul Quadros e Antônio Menezes, candidato derrotado na eleição passada pelo atual presidente Luiz Viana, são dois deles.

Na chapa, Maurício Góes e Góes, também candidato na última eleição, ocupa a vaga de vice. É uma tentativa de somar esforços para derrotar o favorito Luiz Viana. Se vai dar certo ou não, é outro papo.

Há pelo menos um mês, o conflito entre índios e representantes da Suzano celulose voltou a causar terror na região do Prado. No mês passado, representantes do governo estadual tiveram que intervir para que os índios liberassem máquinas da indústria que foram mantidas sob tutela até o fechamento do acordo. As informações dão conta de que na área da fazenda Nedila estavam sendo plantados eucaliptos prejudicando pelo menos sete nascentes. O clima no extremo sul do estado é complicado.

O comunicador Hamilton Oliveira, conhecido como Dj Branco, denunciou uma medida que julga arbitrária adotada pela Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial no Prêmio Antonieta de Barros - jovens comunicadores negros e negras. O edital não estabelece a idade máxima de participação, no entanto, a comissão de avaliação resolveu que apenas jovens com idade entre 15 e 29 anos podem concorrer. As inscrições vão até hoje. Ao todo, serão selecionadas 30 ações ou atividades de comunicação que receberão R$ 20 mil cada. DJ Branco tenta impugnar o edital.

