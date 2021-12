Verão, praias e buraqueira

Moradores e frequentadores de Bom Jesus dos Pobres, distrito do município de Saubara, no Recôncavo baiano, estão apreensivos em ter que enfrentar mais um verão de buraqueira na estrada que dá acesso às concorridas praias da região. Iniciadas em 2018, as obras de recuperação e pavimentação da rodovia BA-878, a estrada de Santo Amaro que leva ao litoral de Saubara, estacionaram na altura do entrocamento da BR-420, entre Saubara e Bom Jesus. Há cerca de um mês, dizem os moradores, não se vê mais máquinas na região. Os usuários da estrada, que passa por Cabuçu, seguem encarando poeira em dias de sol e lamaçal quando chove. A restauração da rodovia tem sido objeto de várias reivindicações, inclusive de parlamentares ligados à região.

A ordem de serviço para recuperação da rodovia, com extensão de 27,5 quilômetros, foi assinada pelo governador Rui Costa com festa em Saubara, em março do ano passado, quando se anunciou investimento de R$ 15,6 milhões e prazo de 10 meses para conclusão do serviço.

Seinfra – Procurada pela Tempo Presente, a Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) informou que a restauração do trecho que vai do entroncamento da BR-420 ao distrito de Bom Jesus dos Pobres, em Saubara, está 75% concluída, e que a obra foi paralisada devido ao recesso de fim de ano. Os trabalhos devem ser retomados na próxima semana. Segundo o órgão, os serviços já foram realizados em 21 quilômetros do trecho do entroncamento da BR-420 até a região de Saubara. Agora, será recuperado o trecho que vai de Saubara a Bom Jesus dos Pobres (cerca de 7 quilômetros). A previsão é de que a obra seja concluída no mês de fevereiro. Espera-se que antes do Carnaval.

Ocupação hoteleira

A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-BA) fechou o balanço da taxa de ocupação do setor hoteleiro em Salvador em 2018, detectando manutenção na tendência de crescimento em relação ao ano anterior. A taxa de janeiro a dezembro ficou em 62,14%, significando incremento de 10,29% em relação ao mesmo período do ano anterior (56,34%).

A diária média no período permaneceu estável (R$ 228,16 em 2018, contra R$ 226,41 em 2017), enquanto o Revpar (indicador ponderado de taxa de ocupação e diária média) cresceu 11,14%, passando de R$ 127,56 (2017) para R$ 141,78 (2018). O presidente da entidade, Glicério Lemos, diz que melhorar o crescimento da diária média será um dos grandes desafios para 2019.

Azul e rosa

As críticas em torno das declarações da ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, de que começou no Brasil uma nova era, onde meninos vestem azul e meninas vestem rosa, foram reforçadas na Bahia pela vereadora Marta Rodrigues (PT), para quem a ministra, que também é pastora, prestou um desserviço à luta contra o preconceito à diversidade de gênero.

– É uma afronta ao movimento de mulheres, às pesquisadoras e pesquisadores de todo o mundo que veem no debate de gênero um avanço para a sociedade se libertar das amarras do preconceito e do patriarcado. A pastora demonstra total ignorância – disse a parlamentar, pontuando que a questão da utilização da cor é uma construção social que nada tem a ver com sexualidade e gênero, nem com masculinidade ou feminilidade.

E acrescentou:

– Obrigar o uso de uma determinada cor só fomenta o preconceito e o machismo na sociedade.

