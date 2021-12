Ventos favoráveis no aeroporto de Salvador

Mesmo com os transtornos causados aos viajantes em 2018, o Aeroporto Internacional de Salvador, administrado pela concessionária francesa Vinci Airports, fechou o ano que passou com cerca de 8 milhões de passageiros, um aumento de 5% em relação a 2017. Segundo a operadora, as obras de ampliação e modernização estão em andamento e serão concluídas em etapas. A primeira iniciou em 19 de abril de 2018. Já são mais de mil operários trabalhando e as entregas estão previstas para duas datas: 31 de outubro de 2019 e 31 de outubro de 2021.

Dentre as intervenções estão a reforma da pista principal, a construção de estrutura para implantação de novos conjuntos de escadas e elevadores, reforma de 9 conjuntos de banheiros e construção de 15 outros, construção de um novo píer com 6 pontes de embarque e ampliação do terminal existente em 20.000 m².

Para o CEO Júlio Ribas, tocar as obras com o aeroporto funcionando é um grande desafio:

– É como fazer uma reforma em casa com os moradores dentro. Estamos fazendo esforços para minimizar os transtornos aos passageiros. Eles são temporários e necessários para que no final de 2019 tenhamos um equipamento capaz de atender bem às necessidades de baianos e turistas, oferecendo mais conforto e uma melhor experiência.

Verão – Os números favoráveis registrados pela Vinci mostram-se ainda mais expressivos se considerado o período de alta temporada do verão deste ano, quando Salvador registra a chegada de 1.774 voos extras. O número representa um crescimento de 12% sobre a oferta registrada no ano anterior.

Demissões em Ilhéus

Decreto publicado no Diário Oficial de Ilhéus na última segunda-feira (7) confirma a demissão de 380 servidores não concursados da prefeitura do município do sul da Bahia, admitidos no período entre 5 de outubro de 1983 e 5 de outubro de 1988. Se considerados também funcionários contratados por meio de seleção simplificada, o número chega a 500 pessoas.

A medida foi tomada depois de determinação judicial de 31 de outubro de 2018, após ação popular movida por três candidatos aprovados em concurso público realizado em 2016. A prefeitura de Ilhéus recorreu da decisão, mas não obteve êxito, restando cumprir a sentença e determinar a nomeação dos candidatos aprovados no concurso público.

Vandalismo dá prejuízo

Cada vez mais frequentes em Salvador, atos de vandalismo custam cerca de R$ 45 mil mensalmente à prefeitura da cidade. O valor é gasto na manutenção de monumentos pichados, assim como praças e academias de saúde que foram danificadas. Só em 2018 foram reformados 13 monumentos e dois deles foram vandalizados no mesmo ano. O prejuízo não é só financeiro, mas também cultural. Uma dessas obras é a Ode a Jorge Amado, no Imbuí, monumento em homenagem ao escritor baiano, feito em 1995. Também têm ocorrido ataques com motivação religiosa, como no caso da Pedra de Xangô, coberta por sal duas vezes no espaço de uma semana.

Segundo a prefeitura, em grande parte dos casos o objetivo é depredar para revender peças das obras, feitas em materiais como ferro, alumínio ou bronze. Independentemente da motivação, quem pratica vandalismo desrespeita Salvador. É um desperdício de tempo, trabalho e dinheiro público, além da desvalorização da cultura e história que a cidade possui.

