Venda de refinarias gera debate

Impedir a venda pela Petrobras de suas refinarias vem mobilizando recursos das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado, ao pedirem liminar ao Supremo Tribunal Federal (STF) a fim de impedir a polêmica negociação.

O pedido repercutiu entre os industriais baianos, insatisfeitos com o posicionamento dos parlamentares, especialmente a venda em curso da Refinaria Landulpho Alves-Mataripe, conhecida por RLAM.

Em nota pública distribuída ontem, pelo site da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), os defensores da venda dos ativos da RLAM tentaram demonstrar a ausência de caracterização de venda direta, ao observar princípios do artigo 37 da Constituição Federal.

Os industriais entendem na proposta em curso de venda de refinarias a quebra de fato de antigo monopólio da Petrobras, com amplo conhecimento da sociedade e respaldo do Conselho Nacional de Política Energética pela Resolução nº 9, de maio de 2019.

– A Petrobras incluiu em seu projeto de desinvestimento oito refinarias, totalizando 1,1 milhão de capacidade diária de processamento de petróleo, o equivalente a cerca de 50% do parque de refino brasileiro – lembrou o documento.

Alienação – Sete refinarias, além da RLAM, poderão ser alienadas até 2021, de acordo com o termo de compromisso de cessação de prática celebrado, em junho de 2019, entre a Petrobras e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Para a Fieb, o movimento de venda do controle da RLAM é positivo para o país e, especialmente, para a economia da Bahia. Acreditam que a compra da RLAM torna provável a injeção de recursos na empresa, visando sua modernização e ampliação.

Um ministro que não seja lunático, que seja normal, racional. Que entenda de gestão, de qualidade da educação, que viva no mundo dos normais. Já temos muitos problemas para ter um ministro numa outra órbita

Rede de fake news

Após a notícia de que o Facebook tirou do ar ontem uma rede de perfis ligados a apoiadores e parlamentares cariocas ligados ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido), a deputada federal Lídice da Mata (PSB) afirmou em nota que o acontecimento de “que disseminam notícias falsas não chega a causar espanto para nós que temos trabalhado na CPMI das Fake News desde o ano passado”. Lídice é relatora da CPMI do Congresso que investiga o uso de fake news desde as eleições de 2018 e reafirmou a importância do combate à desinformação.

– As plataformas se juntam a todos aqueles e aquelas que lutam por liberdade de expressão, mas também por responsabilidade nas redes e pelo combate à desinformação – afirma a deputada.

Certificação do algodão

A certificação do programa Algodão Brasileiro Responsável (ABR), que atesta sustentabilidade do algodão da Bahia, acontece nesta safra 2019-2020 em 81 propriedades da região oeste do estado. A certificação abrange uma área de 245.219 hectares, representando 78,20% de todo o algodão produzido na Bahia nesta safra.

As auditorias para atestar o cumprimento dos protocolos – que levam em consideração o respeito às legislações ambientais, sociais, saúde e segurança dos empregados além da adoção de critérios de responsabilidade social e sustentabilidade dentro e fora das propriedades – foram encerradas esta semana pala equipe técnica da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa).

