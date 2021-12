Venda de bebida alcoólica em postos divide opiniões

O secretário nacional de Assuntos Federativos, vereador Paulo Câmara (PSDB), pediu que o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) mantenha a legislação sobre a proibição de bebida alcoólica em postos de Salvador. O julgamento da ação direta que pede a liberação da venda de bebidas nestes espaços da capital está marcado para o dia 14 de março.

O Sindicato do Comércio de Combustíveis, Energias Alternativas e Lojas de Conveniências do Estado da Bahia (Sindicombustíveis) considera que o lugar onde é comercializada a bebida não deve ser penalizado com restrições ao comércio.

– Pensamento contrário atingiria também lojas de conveniência, supermercados, bares e restaurantes que continuam vendendo os produtos livremente – afirma a entidade, em nota.

Bandido e marginal

Já está sendo formulado um processo criminal contra o ex-deputado federal Marcos Medrado, após ter insultado o prefeito ACM Neto em evento no Subúrbio Ferroviário de Salvador na última quarta (28).

Ao lado do governador Rui Costa (PT), Medrado chamou o prefeito de “bandido e marginal”.

Os insultos foram feitos após Neto comentar os últimos acontecimentos acerca do governador Jaques Wagner (PT). O ex-parlamentar ainda acusou o prefeito de ter recebido propina da Odebrecht.

Não é a primeira vez que agressões verbais como esta ocorrem. Em setembro do ano passado, quando havia reassumido o cargo de deputado federal, Medrado também foi rígido com o prefeito ao chamá-lo de “torturador“.

Plano C

Rebuliço no Partido dos Trabalhadores (PT) após conturbados dias que envolveram o diretório baiano. Com uma possível inviabilização da candidatura do ex-governador da Bahia, Jaques Wagner, na mira da Polícia Federal e da Operação Lava Jato pela suspeita de recebimento de propina pelas obras da Arena Fonte Nova – estádio que recebeu os jogos da Copa do Mundo de 2014 – e diante da condenação e inelegibilidade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o partido já debate o que chama de plano C: o ex-ministro Celso Amorim.

Pesa contra o ex-chanceler a falta de experiência eleitoral, e tudo fica ainda mais confuso ao se considerar que, quem tem, como o ex-prefeito paulista Fernando Haddad, está de escanteio.

“Que tiro foi esse?”

“Um tiro de grosso calibre” atingiu a sala da minoria da Assembleia Legislativa (AL-BA) na última segunda-feira. Conforme nota divulgada ontem, através da oposição da Casa, a perícia realizada confirmou o ocorrido. O projétil foi encontrado em cima da mesa do líder.

– O fato serve para que reflitamos não apenas sobre o clima de insegurança a que todos nós cidadãos baianos estamos submetidos, mas também sobre a atuação da Secretaria de Segurança Pública da Bahia – afirmou o líder da bancada, Luciano Ribeiro (DEM). O local estava vazio no momento.

Sol quadrado

O Sol está nascendo quadrado para o ex-vereador Jorge Brito, desde quarta-feira (28). Atuante na cidade de Remanso (cidade da região norte da Bahia), ele é acusado de integrar organização criminosa que praticou diversos crimes contra o erário no munícipio.

Conforme o Ministério Público da Bahia (MP-BA), responsável pela informação, foi confirmado que o ex-vereador descumpriu medidas cautelares impostas a ele pela Justiça. O promotor de justiça Rafael Rocha informou ainda que o mandado de prisão foi expedido no âmbito da “Operação Carro Fantasma” e cumprido por policiais civis e militares de Remanso.

POUCAS & BOAS

Para comemorar os 469 anos da primeira capital brasileira, o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia promove, de 19 a 23 de março, o curso “Salvador, evolução urbana, eventos históricos e condicionantes naturais”.

Juliana Dias, Amanda Silva , Erick Tedesco e Roi Rogeres

