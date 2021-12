Velho Chico vive pior momento da história

Eures Ribeiro (PV), prefeito de Bom Jesus da Lapa, diz que não quer ser profeta do apocalipse, mas vaticina: se nada for feito imediatamente, dentro de quatro anos o rio São Francisco, o Velho Chico, morre.

- O governo tem mais de R$ 1 bilhão para transposição e R$ 100 milhões para a recuperação, como as matas ciliares, e agora já estamos no meio do ano e o que foi feito? Absolutamente nada. Assim, morre mesmo.

Ele cita que a navegabilidade na Lapa, em Barra e toda a área, é zero. Uma pessoa atravessa de um lado para outro a pé. Mais que isso, o pior ainda não chegou: a seca mesmo é em setembro.

- Ano passado a essa altura a vazão era 1.500 metros cúbicos por segundo. Hoje é de 900. Nós, os prefeitos da região, e o bispo dom Luiz Cappio, de Barra, vamos tentar uma sessão no Congresso para dar o alerta.

Traduzindo: o rio está virando riacho e corre o risco de morrer mesmo.

Incentivo — Presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, Otto Alencar (PSD) ataca a questão com dois projetos:

1 - O aprovado ontem na Comissão de Meio Ambiente dá isenção de Imposto Territorial Rural (ITR) ao proprietário de terras que recuperar matas ciliares e nascentes.

2 - Outro projeto proíbe transposição sem que antes seja feita a recuperação das matas e nascentes.

Pressa parlamentar

Alguns deputados, inclusive da oposição, estavam visivelmente ansiosos para votar logo a LDO e entrar no recesso (leia-se férias) de julho. Alex Lima (PTN) conversava com Augusto Castro (PSDB), que advogava a pressa:

- Para mim, tanto faz. Quem está nessa angústia é quem é candidato a prefeito.

Augusto é prefeiturável em Itabuna.

Alan muda

O recesso chegou à Assembleia com a rádio-corredor anunciando o que já se sabia, ainda em caráter oficioso, mas com ares de oficial: Alan Sanches saiu da base do governo.

Vai aninhar-se num partido aliado de ACM Neto. Só não se sabe qual.

"Tem prefeito que é só sorriso quando recebe investimento de um bilhão em mobilidade, e depois ataca pelas costas quando inaugura obra local. Nosso governo seguirá investindo (...) sem se importar com o partido, nem com a falsidade do abraço do prefeito".

Jaques Wagner, ministro da Defesa, ao saber que ACM Neto disse na inauguração do Mercado de Periperi que faz obras porque na prefeitura de Salvador não tem petrolão nem mensalão.

Orgulho hétero

O deputado estadual Euclides Fernandes (PDT) pediu vistas na CCJ do projeto que cria o Dia do Orgulho Heterossexual. A matéria é de autoria de Sargento Isidório (PSC). Se passar, a data será o 3º domingo de dezembro.

O medo lá é que o projeto vire galhofa.

Arerê no Ibametro

Adhemar Barroso Alves, ex-diretor do Ibametro, e Afonso Carlos da Silva Mello, ex-diretor de administração e finanças, vão ter que devolver R$ 25.873 aos cofres públicos, além de pagar R$ 2 mil de multa.

A condenação foi imposta pelo TCE ontem, ao julgar as contas de 2008.

Os conselheiros Gildásio Penedo e Pedro Lino os acusaram de terem pago à Katana Construções e Instalações R$ 25.873 por serviços não realizados.

No furacão

Não é à toa que Mauro Ricardo, agora secretário da Fazenda no Paraná, dizia que quando estava aqui na Secretaria da Fazenda de ACM Neto era feliz e não sabia.

Ele está de novo no olho do furacão. Entre meados de dezembro e o início de janeiro, hospedou-se no luxuoso Hotel Bourbon, em Curitiba, com as contas pagas por Luiz Abi Antoun, primo do governador Beto Richa e pivô de um escândalo milionário contra a Receita estadual paranaense.

Mauro disse ao Globo que pensou que as despesas foram pagas pelo governo.

Malvadeza — Da mesma forma que fez em Salvador, Mauro Ricardo aumentou impostos lá no Paraná. A diferença é que ACM Neto tinha gordura política para queimar e Beto Richa já estava queimado.

Mais ou menos

O secretário Josias Gomes (Relações Institucionais) ajustou os ponteiros (ou quase) com o deputado João Carlos Bacelar, presidente do PR na Bahia, sobre a participação do partido no governo de Rui Costa: a próxima secretaria que vagar é dele.

Como não há previsão de nenhuma mudança no governo, é sentar e esperar até sabe lá Deus quando. Está nisso.

POUCAS & BOAS

As comissões de Constituição e Justiça e de Planejamento Urbano da Câmara de Salvador realizam amanhã (14h30) audiência pública com a pretensão de construir uma política de meio ambiente para Salvador, segundo Leo Prates (DEM), que preside a CCJ. Vão estar lá Fieb, Fecomércio e Assembleia.

A campanha Salve Pedrinho, que um grupo realiza no sul da Bahia para salvar o bebê que está no Hospital Felício Rocho, em Belo Horizonte, precisando de US$ 1 milhão para fazer um transplante de intestino nos EUA, vai sortear terça, em Eunápolis, um carro doado pelo deputado Robério Oliveira (PSD). A data é o aniversário de Pedrinho.

A União dos Estudantes da Bahia realiza de hoje a sexta no campus da Ufba em Vitória da Conquista o seu 6º congresso, com o tema 10 anos de reconstrução: relembrar as conquistas, lutar por um novo futuro. Convidados, os reitores da Ufba, João Carlos Salles, e da Uneb, José Bites, confirmaram presença.

Passageiros que viajavam em um ônibus da linha Terminal Central-Santa Mônica, em Feira, ontem de manhã, com tanta fumaça e explosões no motor do veículo, acharam que o São João retroagiu. Eles diziam que vão escrever para o Lata Velha para ajudar a prefeitura a dar uma mão para as empresas.

O PCdoB está em vias de romper com o prefeito Guilherme Menezes (PT), de Vitória da Conquista, após 24 anos de aliança. O deputado estadual Fabrício Falcão diz que será candidato a prefeito em 2016 lá, contra o PT. 'É uma decisão partidária, por questão de sobrevivência'.

Colaboraram: Joyce de Sousa e Luiz Tito, de Feira

