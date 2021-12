Varejo calcula perdas com feriados em 2019

As perdas do varejo baiano com os feriados que cairão em dias úteis devem atingir em 2019 o montante de R$ 335 milhões, segundo cálculos da Federação do Comércio do Estado (Fecomércio Bahia). Os setores mais impactados serão o de supermercados (que deixam de lucrar R$ 189 milhões), vestuário (R$ 51 mi), farmácias (R$ 38 mi) e móveis e decorações (R$ 16 mi). Apesar dos efeitos negativos, a entidade destaca que os valores são 30% menores do que os de 2018. É que em 2019 algumas datas cairão em sábados e domingos, e determinados “enforcamentos” de dias úteis deixarão de existir, o que reduz o número de pessoas que viajam.

As contas consideram principalmente as perdas de vendas por impulso, que são mais relevantes e eventualmente não se recuperam. Também levam em conta que as compras planejadas de bens duráveis (como a aquisição de um veículo ou fogão) serão concretizadas, podendo o feriado apenas deslocar a data da aquisição. De outro lado, ano com menos feriado prolongado significa menor presença turística, também fonte de renda para o setor. A Fecomércio acredita, no entanto, que o foco deve ser investir-se em crescimento econômico e emprego, por não adiantar contar com feriados que acabam por encarecer o custo da mão de obra e reduzir as vendas:

– Não parece ser razoável acreditar que o turismo se beneficie mais de muitos feriados esparsos com elevada taxa de desemprego do que com menos feriados e mais emprego – avalia documento sobre os feriados produzido pela entidade.

Comparação – Considerando a estimativa do varejo de crescer cerca de 3% na Bahia neste ano, as perdas com feriados caem de 0,7% em 2018 para 0,5% em relação ao faturamento do setor previsto para 2019.

“Ao criminoso não interessa o partido desse ou daquele governador (…) Suas ações, como incendiar, explodir bens públicos ou privados, devem ser tipificadas como terrorismo”

Falta de educação

O Ministério da Educação mostrou despreparo após o caso da divulgação do edital que permitia a inclusão de livros sem informações bibliográficas, sem políticas que encorajem a cultura da não-violência e em prol de minorias. Após a publicação, o ministro Ricardo Vélez correu para explicar que os parâmetros foram definidos no governo anterior, o que foi prontamente desmentido pelo ex-ministro Rossieli Soares.

Fontes ligadas ao Ministério da Educação afirmaram que o clima é de bagunça na pasta, enquanto corre uma profunda reestruturação. O certo é que a publicação do edital já estava prevista no Diário Oficial da União há pelo menos dois meses, o que pode configurar que foi, mesmo, feito no governo anterior.

Confusão de datas no Bonfim

A realização de obras de requalificação na Colina Sagrada, no Bonfim, acabou gerando um factoide que anda sendo reproduzido a torto e a direito mas que não tem razão de ser. Pessoas estão atribuindo à intervenção a responsabilidade por um suposto “adiamento” das datas da tradicional lavagem e do domingo de festa marcado por missas, que este ano caem, respectivamente, nos dias 17 e 20 de janeiro. Mas ao contrário do que muita gente pensa, a Lavagem do Bonfim é realizada na segunda quinta-feira após a Festa de Reis (06/01), e não na segunda quinta-feira do mês de janeiro. O cálculo confunde baianos e turistas, que precisam muitas vezes reprogramar data de viagem à Bahia para ir à festa. Já houve anos anteriores em que a lavagem caiu no dia 17, como em 2013.

