Vaquejadas: polêmica ainda está em aberto

Embora a PEC que considera as vaquejadas patrimônio imaterial do Brasil esteja valendo, a polêmica não acabou. Semana que vem, o deputado Eduardo Salles (PP) vai reunir na Assembleia vaqueiros de toda a Bahia para discutir as formas de encaminhamento da luta contra a ação direta de inconstitucionalidade (Adin) que o procurador da República, Rodrigo Janot, moveu contra as leis de Bahia, Pernambuco e Ceará que regulamentam a prática.

Eduardo é o autor da lei baiana:

– A lei é das mais racionais que temos, com o pleno respeito aos animais.

A iniciativa de Janot carimba o discurso dos contra. Eles dizem que tradições como brigas de galo, guerra de espadas e vaquejadas são primitivas, porque maltratam animais e gente, derramam sangue.

Ok. Mas também é primitivo matar animais para comer. E Janot é um mineiro com pinta de gaúcho que também degusta churrasco. Se ele investigasse a trajetória da carne dos açougues como faz nos processos criminais, veria que o ponto de partida é sempre um ato violento contra a vida.

E matar o boi para comer não é violência?

Carne fraca - A Operação Carne Fraca, deflagrada pela PF, causou um estrondo na economia. O que quer dizer, no conjunto da sociedade mundial, comer carne é tão primitivo quanto intensivo.

Se assim o é, no caso das vaquejadas seria mais humano estabelecer uma lei dizendo que os bois e vacas de vaquejadas ganhariam o direito de não serem comidos, morrendo de velhos. Aí, sim, seria um avanço plausível.

Calendário segue - Apesar da polêmica, o calendário de vaquejadas na Bahia segue o seu curso. Mas organizadores e vaqueiros se dizem apreensivos.

Ou o berro ou a espada, o chicote, ao estilo Antônio Carlos, ou então o populismo. Às vezes os dois juntos Ou o berro ou a espada, o chicote, ao estilo Antônio Carlos, ou então o populismo. Às vezes os dois juntos

Sílvio Santos é um gênio que revolucionou tudo, mas é homofóbico, machista e misógino Sílvio Santos é um gênio que revolucionou tudo, mas é homofóbico, machista e misógino

Tarja preta

A partir de terça os postos de gasolina do país vão exibir tarjas pretas com quatro bombas (bombas mesmo), uma para cada imposto que incide sobre os preços dos combustíveis – ICMS, PIS, Cofins e Cide.

José Augusto Costa, presidente do Sindicombustíveis da Bahia, diz que o protesto é para dizer à população que o culpado do aumento é Temer, e não os postos.

Ou seja, os consumidores revoltados estão atirando no alvo errado.

Conta salgada - Diz José Augusto que, além da dupla PIS/Cofins, ainda tem o aumento sobre a Cide, que vai ocorrer daqui a 90 dias, e o ICMS, que cobrava sobre um valor de R$ 3,89 por litro e vai cobrar a R$ 4,13:

– O povo não tem como aguentar isso.

POUCAS & BOAS

Nesta quinta, 28, Dia do Motociclista, o Sindmoto disse que o Detran aponta este ano 1,2 milhão de motociclistas habilitados na Bahia, 200 mil a mais que em 2015. O motivo é a facilidade de locomoção. Mas paralelamente, as estatísticas negativas do setor também crescem. O Ministério da Saúde diz que o número de mortos em acidentes com motos pulou de 4.292 em 2003 para 12.040 em 2013, ou 280% a mais.

Ângelo Coronel (PSD), presidente da Assembleia, reuniu funcionários da TV Assembleia para pedir empenho em produzir uma programação que 'desperte o interesse dos baianos'. É um desafio gigante. Ele mesmo diz que as emissoras oficiais 'só dão audiência quando tem impeachment'.

A Igreja Batista Filadélfia, na Caixa D'Água, realiza de quinta a sábado da próxima semana o V Congresso de Escatologia. Vão estar presentes os pastores Ednaldo Carvalho e Jorge Bezerra.

Colaborou: Fabiana Mascarenhas

POLÍTICA COM VATAPÁ

Fotografia e radiografia

Fernando Vita, jornalista de ofício, escritor por prazer e conselheiro do TCM por dever (com o leite dos meninos), e no último governo de ACM o piloto da comunicação governamental, conta que lá um dia alguém encontrou o deputado Félix Mendonça, velho amigo do 'chefe', hoje com 89 anos, pai de Félix Jr., deputado federal, e o cumprimentou amavelmente:

– Dr. Félix, como o senhor está bem, jovem, esbelto, esbanjando saúde!

E Félix:

– É, a fotografia pode ser. Temos que ver é a radiografia.

adblock ativo