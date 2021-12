Vaquejada, a polêmica também é dos baianos

O comentário que fizemos ontem sobre a proibição das vaquejadas, com o título Vaquejadas: proibição é avanço? Não parece, suscitou um turbilhão de e-mails, contra e a favor, o que demonstra quanto o assunto está na nossa cultura. Repetindo: óbvio que o respeito aos animais é indicativo de civilidade. Mas o que dizer de matar o bicho para comer?

Selecionamos algumas opiniões. Veja:

Ana Rita Tavares (Vereadora) — Personagem tradicional na defesa dos animais, ela é a favor da proibição. E tem moral, por ser vegetariana (não como muitos que também defendem, mas não perdem um churrasco):

– Eu chamo as vaquejadas de ‘circo de horrores’. A decisão do STF acompanha uma tendência humanitária mundial, com as touradas em parte da Espanha e a Farra do Boi, no sul daquele país.

Antônio Rivas (petroleiro) — Ele diz que há outros aspectos ainda não citados que certamente vão aflorar:

– Os rodeios, com suas premiações milionárias, uma atividade esportiva-empresarial de dimensões bem superiores às das vaquejadas, por exemplo. São eventos que alcançam milhões de pessoas. A questão é se o STF vai proibir a Festa de Barretos e outros tantos rodeios que integram o circuito brasileiro, onde, inclusive, se apresentam na disputa vaqueiros do exterior.

Analice Santos (leitora) — Ela diz que as vaquejadas são umas monstruosidades, os homens se divertindo com o grande sofrimento dos animais:

– Lembra a nós a rusticidade dos romanos da época e anterior a Jesus Cristo! Meus pêsames para quem acha o contrário, como quem publicou o artigo: Vaquejadas: proibição é avanço?

“A Justiça no Brasil não é propriamente cega, como mostra o seu símbolo tradicional, mas sim caolha: ela só enxerga os interesses dos oligarcas”

Fábio Konder Comparato, jurista, em entrevista ao site do Instituto Humanitas Unisinos – Adital.



“Na Europa está acabando o que no Brasil de Temer está começando”

Luís Fernando Verissimo, sobre as iniciativas do governo de Michel Temer.





Tudo na mesma

Derrotado na disputa pela prefeitura de Feira de Santana para o prefeito Zé Ronaldo (DEM), 71% a 15%, o deputado Zé Neto (PT) diz que somados os votos dos outros candidatos da banda governista (Jairo Carneiro, do PP, e Ângelo Almeida, do PSB), dá 19,59%:

– Foi quase igual a 2012. Considerando essa maré antipetista...

De fato, em 2012 Zé Neto teve 18,65%; Zé Ronaldo, 66,04%. Não é lá grandes coisas não evoluir, mas é o que se tem.

Primeiro desafio

Na sua primeira visita a Salvador na condição de prefeita eleita de Campo Formoso, Rose Menezes (PSD) foi ao TCM.

Quer saber como fazer para baixar o índice de gastos com pessoal de 58% para 54%, como manda a lei. É o desafio de muitos.

Pegada turística

A propósito da nota sobre o Brasil Ride, evento que vai congregar mais de 500 ciclistas de 30 países de amanhã até o próximo sábado, em Porto Seguro, o reitor Naomar Almeida, da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), diz que o universo acadêmico também tem boa pegada turística.

Cita que, com a liquidação da Bahiatursa, a UFSB recebeu o Centro de Convenções de Porto Seguro e, para requalificá-lo como campus universitário e complexo de eventos acadêmicos, já investiu mais de R$ 2 milhões.

Em compensação, só a 68ª Reunião da SBPC, realizada lá, em julho, teve nove mil participantes e 10 mil visitantes.

Mais eventos — E eventos é que não faltam no Centro de Convenções de Porto Seguro com a UFSB. De 3 a 5 de novembro acontece o VI Encontro Nacional de Juízes Estaduais (Enaje). E de 29 de janeiro a 2 de fevereiro, o XXII Encontro Brasileiro de Ictiologia. E já tem evento até para 2018.

POUCAS & BOAS

O senador Cristovam Buarque (PPS-DF) estará na Bahia hoje. Fará palestra (19h30) no 14º Encontro Anual dos Agentes de Distribuição da Bahia, no Vila Galé Marés Resort, em Guarajuba.

Alerta para os que gostam de dirigir ingerindo bebidas alcoólicas: além das penalidades como a apreensão da carteira de habilitação e do veículo, a multa que era de R$ 1.915,40 subiu para R$ 3 mil. E para bêbado ao volante todo castigo é pouco.

Publicamos ontem na nota Em família que o prefeito Manoel Luz, de Mucugê, é irmão do prefeito Erivaldo Soares, de Nordestina. Desculpem o erro. Na real, Erivaldo é irmão do prefeito de Macururé, Everaldo Carvalho Soares.

Colaborou: Biaggio Talento

