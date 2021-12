Valorização da vida segue após setembro

Embora tenham se concentrado na campanha Setembro Amarelo, as ações pela valorização da vida seguem acontecendo, principalmente em um contexto de angústia provocado pelas alterações nos padrões de sociabilidade devido aos efeitos da covid-19.

Hoje, no último dia do mês de atividades, mas já anunciando a continuidade de eventos relacionados ao tema, ocorre o lançamento online do livro da psicóloga Luana Lima, “Deverei Velar pelo outro? Suicídio, estigma e economia dos cuidados”.

A publicação terá seu lançamento, pela internet, às 19 horas, no canal Laboratórios Ecos, da Universidade de Brasília (UnB), acessível pelo youtube, com participações dos especialistas Wanderson Flor do Nascimento, Soraya Carvalho, Cláudio Lorenzo e Laura Boeira.

Psicóloga e bacharel interdisciplinar em Humanidades pela Ufba, além de doutoranda e mestra em bioética, a autora é membro fundadora da Associação Brasileira de Estudo e Prevenção do Suicídio (Abeps).

Trata-se de uma leitura do fenômeno abordado no campo da saúde pública brasileira, a partir das narrativas de profissionais responsáveis pelo primeiro atendimento após uma tentativa de abreviar a existência por parte de pessoas acometidas do desespero humano.

O trabalho tem como proposta conceitual a influência de perspectivas estigmatizantes da qualidade da assistência prestada, tomando como marco teórico a bioética e a biopolítica de Michel Foucault, juntamente com a necropolítica de Achille Mbembe.

Na busca por uma compreensão multidimensional do fenômeno, a obra tenta uma explicação individual do ato, comumente atrelada aos transtornos mentais ou a interpretação como fato social.

“Este governo não gosta

da Educação (...) Fazer

isso é, simplesmente,

descobrir um santo

para mal cobrir o outro.

O que o Brasil precisa

mesmo é ampliar as

políticas sociais. Esta é

a segunda tentativa de

desmonte do Fundeb”

Jerônimo Rodrigues, secretário de Educação da Bahia, sobre financiamento de novo programa do governo federal

Intercâmbio lácteo

O STF marcou para hoje o início da análise uma tese que vem crescendo nos tribunais brasileiros: o Direito ao Esquecimento. Em linhas gerais, este direito seria aquele em que uma pessoa poderia não permitir que um fato, mesmo verdadeiro, ocorrido em determinado momento de sua vida, seja exposto ao público em geral por tempo indefinido.

O conceito foi usado pela autora do projeto de lei que prevê o direito da criança ou adolescente de pleitear a exclusão de informações publicadas em sites de busca ou perfis em redes sociais com notícias que possam causar exposição, constrangimento ou danos psicológicos à vítima e sua família, deputada Lídice da Mata, na apresentação da proposta na Câmara dos Deputados.

RG Expresso na RMS

O SAC ampliou a disponibilidade do RG Expresso com a inclusão das unidades da Região Metropolitana de Salvador (RMS). Para usar o serviço, o cidadão deve possuir todas as biometrias cadastradas no sistema, como fotografia, impressão digital e assinatura. O atendimento é 100% agendado e deve ser solicitado através do SAC Digital.

POUCAS & BOAS

O 1º Simpósio de Psiquiatria e Saúde Mental da Liga Acadêmica de Psiquiatria (Lapsi), vinculado ao campus de Jequié da Uesb, termina hoje. Com foco na temática do Setembro Amarelo, o evento conta com psicólogos e psiquiatras com abordagens acerca da prevenção e tratamento das psicopatologias e a saúde durante a pandemia.

Hoje, dia internacional do Surdo e do Profissional Tradutor, a primeira edição do Setembro Surdo Intercampi do Ifba vai mobilizar servidores e estudantes, com apoio dos Núcleos de Coordenações de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas dos seis campi do instituto. Haverá palestras, debates e minicursos. A transmissão será pelo canal da TV Ifba no YouTube.

Em Barreiras o Hemocentro Regional atende hoje em horário estendido até às 20h para aumentar o estoque de sangue, que está em nível crítico desde o início da pandemia. O horário diferenciado atende uma demanda dos doadores, de acordo com a direção da unidade que faz a captação do material utilizado nos hospitais da toda a região oeste. Doadores devem fazer agendamento prévio para evitar aglomeração.

