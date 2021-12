Valmir ataca Dilma por conta de Kátia Abreu

As reações de petistas contra nomes do novo time de Dilma já divulgados (Joaquim Levy, na Fazenda, Nelson Barbosa, no Desenvolvimento, Kátia Abreu, na Agricultura, e Carlos Guedes, no Desenvolvimento Agrário) chegaram aos baianos. O deputado federal Valmir Assunção foi curto e grosso:

- Se os nomes forem confirmados, Dilma sepulta a esperança dos movimentos sociais que lutam pela reforma agrária.

Os alvos deles são especificamente Kátia Abreu e Carlos Guedes. Ele cita que nos primeiros quatro anos de Dilma os avanços na reforma agrária foram pífios.

- Sabemos como foi dura esta eleição e como faltou diálogo da presidente com os movimentos sociais no primeiro mandato. Esses nomes são um balde de água fria.

Carlos Guedes é presidente do Incra e, segundo Valmir, mais atrapalhou que ajudou.

- Basta ver como está Buerarema.

Pelo visto a situação de Buerarema não agrada ninguém. Lá foi o único município baiano em que Aécio venceu no primeiro turno, com a maioria culpando o governo pela invasão de índios, que Valmir defende.



Pacote de bondades



ACM Neto (DEM) deve enviar ainda esta semana para a Câmara o projeto que muda as regras do IPTU, conforme ele já prometeu a empresários do ramo imobiliário no encontro da Ademi, em Praia do Forte, aonde chegou de surpresa (para o espanto da plateia).

A judicialização do projeto em vigor pegou mal, em termos financeiros, e agora, segundo o vereador Joceval Rodrigues (PPS), ele prepara "um pacote de bondades".

É óbvio que as 'bondades' incluem 2016. Neto precisa fazer caixa e evitar briga.



Vendo o circo



A bancada de oposição na Assembleia, que deveria se posicionar esta semana sobre a eleição para a presidência, não se reuniu ontem nem marcou data para fazê-lo. Se diz nos bastidores que prevaleceu a tese de deixar o 'circo pegar fogo' mais um pouco.

Até porque, até a eleição, dá mais de 60 dias, muito tempo em qualquer campanha.

Mas a oposição ficará com Marcelo Nilo.

"Eu quero, não só dentro da arena, mas em outros estádios, ser um símbolo contra o racismo. Pretendo mudar essa imagem, ser um exemplo que englobe todos os times, torcidas"

Patrícia Moreira da Silva, 23 anos, a torcedora do Grêmio que chamou o goleiro Aranha, do Santos, de 'macaco', após fazer um acordo pela justiça no qual ela ficará numa delegacia em todas as partidas.

Moralidade em debate



Em tempos de escândalo com cifras gigantescas, como o petrolão, Jorge Hage Sobrinho, ministro-chefe da Controladoria Geral da União, chega a Salvador para ser a estrela principal do X Congresso Brasileiro de Licitações, Contratos e Compras Governamentais, que começa amanhã no Fiesta.



O encontro, no conjunto bastante oportuno, vai reunir nomes consagrados do setor e discutir economicidade, disciplina, transparência e moralidade nos contratos.



Lavando a honra



O gerente de comunicação da Petrobras, Darcles Ribeiro, acredita que a tramitação da papelada para a empresa firmar contrato com a prefeitura de Salvador e bancar R$ 5,5 milhões dos R$ 11,5 milhões para a requalificação do Parque da Cidade vai demorar cerca de um mês. Ele não acredita que haja riscos.



Ao lançar a obra, ACM Neto disse que a iniciativa vai ajudar a melhorar a imagem da empresa.



Convento órfão - Já em Cairu, a imagem da Petrobras também vai mal. Lá, em 2005, a empresa decidiu bancar a recuperação do Convento de Santo Antônio ao preço de R$ 5,5 milhões. Sabe-se lá quem foi buscar a ONG Papamel, de Ipiaú, para intermediar a obra.



Resultado: o dinheiro acabou, a recuperação ficou pela metade e ninguém fala nada, muito menos se responsabiliza.



Fogo cruzado



Depois de ser lançado para empresários e hoteleiros, o Salvador Destination, entidade criada para captar eventos e negócios para a capital baiana (e concorrer com o Convention Bureau), foi apresentado ao governo.



O presidente Paulo Gaudenzi e o diretor Roberto Duran almoçaram com o presidente da Bahiatursa, Diogo Medrado.



O Destination e o Convention estão no bojo da briga que divide o trade turístico baiano.



Inimigo secreto



Jabes Ribeiro (PP), prefeito de Ilhéus, ganhou um adversário político inusitado. É o ex-deputado Capitão Tadeu (PSB).



Explicando: Tadeu é o primeiro suplente de Bebeto Galvão, deputado federal eleito pelo PSB, que já externou a disposição de disputar a prefeitura de Ilhéus em 2016, onde ele já foi vereador e este ano o mais votado.



Ou seja, se Bebeto se der bem, Tadeu assume o mandato.. E está otimista:

- Vou de corpo e alma com Bebeto.



POUCAS & BOAS



A OAB nacional vai ouvir os 850 mil advogados do Brasil em plebiscito para saber se eles concordam ou não com a proposta de eleição direta para a presidência da entidade. A proposta é do presidente da OAB-BA, Luiz Viana Queiroz. Hoje, só quem vota para a presidência nacional são os presidentes estaduais. Luiz Viana sugere que o vencedor em cada estado leve o voto.



Embora situado nas margens do Lago de Sobradinho, Sento Sé está se debatendo com a falta d'água, principalmente na zona rural. Foram iniciados em 2012 e nunca foram concluídos 26 sistemas de abastecimentos. Autoridades locais querem acionar o MPF.



O taxista de Ubatã Edvaldo Costa Mota, de 68 anos, conhecido como Carrancudo, morreu domingo após fazer uma cirurgia no Hospital Roberto Santos, em Salvador. Na madrugada de ontem, a família recebeu um corpo, mas de outra pessoa, que foi devolvido. Ontem na cidade só se falava nisso.



Moradores da Liberdade dizem aplaudir a intenção de ACM Neto de reurbanizar a Rua Lima e Silva, a principal da Liberdade, um dos mais populosos bairros de Salvador, mas esperam que a requalificação inclua a coleta de lixo, que hoje é um flagelo.



Enfim, após anos andando a passo de cágado (quando andava), o Ginásio de Esportes de Cajazeiras está pronto. Jaques Wagner inaugura hoje (9h30). Cabe 2,5 mil pessoas e vai receber jogos oficiais de vôlei, basquete e handebol.



Colaborou: Franco Adailton

