Vai dar efeito Geddel na reforma política?

Se quiser alguma mudança nas regras do jogo eleitoral para valer ainda em 2018, a Câmara dos Deputados só tem esta semana para tentar chegar a algum acordo no projeto de reforma que está empacado.

Na semana passada, aprovou-se a cláusula de barreira, mas dois pontos cruciais, o sistema eleitoral (se é distritão, proporcional, distrital) e o financiamento público, travaram a pauta por falta de acordo.

O deputado Benito Gama (PTB) diz que há o risco de não se ter reforma alguma:

– Sem acordo não se aprova nada.

Alguns partidos, como PT, PR e PCdoB são radicais contra o distritão, mas favoráveis ao financiamento público, com dinheiro ainda a ser especificado. DEM, PSDB e outros reagem. Querem financiamento privado com novas regras, mas Benito admite que ficou muito difícil agora, após o caso Geddel.

– Nesse cenário ganha força o financiamento público.

Descrente — O deputado Félix Mendonça Jr (PDT) partilha da tese de que está muito difícil a Câmara aprovar alguma coisa:

– Só é certo que não teremos coligações, porque, ainda que a Câmara não aprove, a Justiça está pronta para declarar a ilegalidade.

A força das Forças

Uma pesquisa feita pelo Instituto Paraná ouvindo 2.452 pessoas nos quatro cantos do Brasil formulou a seguinte pergunta:

Nas Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica), há mais corrupção, menos corrupção ou a corrupção é igual a outros órgãos brasileiros?

64,7% cravaram menos corrução; 29,4% disseram que a corrupção é igual; 2%, mais corrupção; e 3,9% não opinaram.

Eu não acredito na maioria dos institutos de pesquisa no Brasil. Estão fraudando outras coisas, imagine pesquisa Eu não acredito na maioria dos institutos de pesquisa no Brasil. Estão fraudando outras coisas, imagine pesquisa

Querem uma administração pública caracterizada por funcionários medíocres? Querem uma administração pública caracterizada por funcionários medíocres?

Usina em Muquém

O governo bateu o martelo no pacote de incentivos com o Grupo Paranhos para instalar em Muquém do São Francisco a primeira usina de açúcar do oeste baiano.

João Leão, secretário de Planejamento, diz que a Bahia só produz 9,7% do açúcar que consome e 11,3% do álcool:

– A ideia é instalarmos até o fim do ano mais três usinas, duas em Barra e uma nos Baixios de Irecê. Com isso esperamos chegar a 50% do que consumimos.

Produtividade — Leão diz que a usina de Muquém é programada para trabalhar os 12 meses do ano, nove meses com cana e três meses com milho. Do bagaço dos dois fará ração para o gado que ela mesmo vai criar.

– É um sistema moderníssimo, que se junta à alta produtividade baiana.

Depois da tempestade

Ao contrário de 2014, quando o então presidente José Mascarenhas enfrentou forte oposição liderada pelo empresário Carlos Gilberto Farias, e acabou perdendo, a Federação das Indústrias da Bahia (Fieb) vai realizar novas eleições no dia 2 de outubro na mais absoluta tranquilidade, com o presidente Ricardo Alban disputando a reeleição como candidato único.

Carlos Farias se elegeu em 2014 e em novembro morreu. Alban, que era o vice, assumiu e terá novo mandato.

POUCAS & BOAS

* E por falar em Fieb, o psiquiatra André Gordilho, mestre em medicina e saúde humana, e o psicólogo André Luna, consultor especialista do Centro de Inovação Sesi em Prevenção da Incapacidade, vão dar palestra lá hoje (14h) sobre a depressão, doença que muito atrapalha as relações de trabalho, segundo a OMS.

* Pedral Sampaio, ex-prefeito de Vitória da Conquista, vai virar oficialmente nome de rua em Salvador hoje. É uma na Boca do Rio, nas imediações do Centro de Convenções. O prefeito Herzem Gusmão (PMDB) e mais de dez dos 21 vereadores do município estarão lá.

* Ângelo Coronel (PSD), presidente da Assembleia, vai receber quinta a Medalha Thomé de Souza, a mais alta condecoração da Câmara de Salvador. O autor da homenagem é Duda Sanches (DEM). Ou seja, os maldosos dizem que é mais um afago nas cantadas que o time de Neto vem dando em Coronel.

* O Martagão Gesteira inaugura amanhã sua nova enfermaria da oncologia. Dos R$ 3,2 milhões do custo da obra, R$ 1,2 milhão saiu do show que Ivete Sangalo fez pelo hospital.

