Uso de aplicativos de transporte na mira

A votação do projeto que regulamenta os aplicativos de transporte, a exemplo do Uber e do 99Pop, em Salvador, deve ocorrer no dia 12 de novembro. O round mais recente em torno da polêmica proposta que impõe restrições à oferta do serviço na cidade se deu no início desta semana, em reunião dos vereadores das comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Transportes. O vereador Suíca (PT) fez pedido de vista por conta de mudanças indicadas por Lorena Brandão (PSC), relatora do projeto na Casa.

Um dos pontos centrais diz respeito ao número de carros em circulação, que deve ser limitado a 7,2 mil, mesma quantidade de táxis. Outro é a idade dos veículos, de no máximo oito anos, além do limite de três prestadores por veículo.

– A gente não pode ir contra o fundamento de livre iniciativa e limitar o número de carros – opinou a relatora Lorena Brandão, ao propor mudanças na proposta original de autoria do Executivo. Ela cita que atualmente há cerca de 20 mil carros cadastrados nesses aplicativos na capital baiana.

Enquanto isso os taxistas seguem na pressão para que o texto seja aprovado sem alterações. Hoje eles prometem fazer barulho na porta da Câmara Municipal, dia em que acontece a votação que vai definir a mesa executiva para o biênio 2019-2020. A sessão de eleição aos cargos da Mesa Diretora será às 15h.

Regulamentação

Os serviços como o Uber foram considerados irregulares por uma lei municipal de 2016. No ano seguinte, uma liminar permitiu a legalidade do transporte privado por aplicativo até que, em março deste ano, o presidente Michel Temer sancionou, sem nenhum veto, a lei que regulamenta o serviço em todo o País.

Hibernação adiada

A Petrobras anunciou ontem o adiamento, para 31 de janeiro de 2019, da hibernação das fábricas de fertilizantes localizadas na Bahia (Fafen-BA) e Sergipe (Fafen-SE), prevista inicialmente para começar hoje. Por meio de nota, a estatal disse que “continua com a avaliação de alternativas à hibernação em conjunto com representantes dos governos e federações das indústrias dos estados e demais participantes dos grupos de trabalho, de modo que se faz necessário este tempo adicional para a conclusão da análise das alternativas à hibernação, desde que mantidos os níveis mínimos de rentabilidade”. O desligamento das unidades se deve, segundo a companhia, a prejuízo acumulado. Dentre as alternativas está sendo considerado possível arrendamento das fábricas a terceiros.

Alunos ameaçados

O Ministério Público da Bahia está acompanhando os dois casos de ameaças – feitas por aluno do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e do Colégio São Paulo, via redes sociais – contra outros estudantes por conta de divergência política. Os casos foram encaminhados ao Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude para as providências cabíveis.

O colégio divulgou nota de esclarecimento na tarde de ontem afirmando não pactuar com os fatos envolvendo os alunos na internet e que está apurando o ocorrido. Nos comentários, pais e ex-alunos cobram postura mais efetiva e firme, em comunhão com os valores humanistas que sempre estiveram associados à escola.

Professores denunciados

Depois da circulação de informação de que uma deputada do PSL teria pedido que alunos denunciem professores que falem contra Jair Bolsonaro como forma de “doutrinação ideológica”, o deputado federal baiano Jorge Solla disponibilizou assessoria jurídica gratuita a professores que se sentirem perseguidos.

– A liberdade de cátedra é direito fundamental dos professores em sala de aula, assegurado no Art. 206 da Constituição Federal, reafirmado no Art. 3º da LDB (Lei 9.394/96). Em caso de perseguição política, não se deixe intimidar, estaremos em sua defesa – diz o texto do comunicado de Solla, que oferece seu número de WhatsApp.

– Façam seus trabalhos de forma livre, que estamos aqui para lutar para que a democracia garanta sua liberdade de cátedra, sua liberdade de expressão – reforçou o deputado.

adblock ativo