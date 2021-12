Uma derrota de gosto amargo para Dilma

O ano, que começou ruim para o Palácio do Planalto - devido à crise econômica e as dificuldades políticas decorrentes da Operação Lava Jato -, ficou pior com a previsível vitória do deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) para a presidência da Câmara dos Deputados. Era o candidato de oposição ao governo de Dilma Rousseff.



Foi uma derrota acachapante, que pode ter consequências graves para o governo. É que, entre as prerrogativas do presidente da Câmara, estão o poder de arquivar ou não pedido de impeachment contra presidente da República e de indeferir a instalação de CPIs. Além disso, cabe a ele definir as matérias da pauta da Casa. Uma dessas pautas "explosivas" já foi anunciada por Cunha no discurso de ontem, em que agradeceu a vitória: a votação em 2° turno do Orçamento Impositivo o mais rápido possível.



Cédula marcada - No Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), aliado do Planalto, obteve a reeleição de presidente. Chamou a atenção a cena do senador Roberto Requião (PMDB-PR) votando. Ele disse ao colega Jorge Viana (PT-AC), que conduzia a votação no Senado: "Tá marcada já minha cédula?" Viana sorriu: "O voto é secreto, senador". Tudo transmitido pela TV Senado.



Peso da oposição



Um novo bloco oposicionista será oficializado, hoje, na Assembleia Legislativa, formado por PRB, PSC e PSDB, com sete deputados. Com os seis do DEM e outros seis do PMDB, a oposição passará a ter até 21 integrantes, contando com o PV, que fará bloco com o DEM. Esse número representa um terço dos deputados estaduais. O novo bloco traz mais uma mudança: Marquinho Viana (PV) não fica mais na 4ª secretaria e, sim, Sidelvan Nóbrega (PRB).



Mais um...



Outro que deve compor a oposição - neste caso, permanecer nela - é o deputado Carlos Geilson, apesar de o PTN ter migrado para a base de Rui Costa. Geilson ainda não anunciou o que fará, mas tem o desejo de disputar a prefeitura de Feira de Santana. Se apoiar o governo, sua candidatura fica inviabilizada, já que o PT lançará Zé Neto. Além disso, Geilson já tem convite de mais de um partido para deixar o PTN.

Aqui, não



O deputado estadual eleito Marcell Moraes não gostou nem um pouco da aproximação de Henrique Carballal, em processo de expulsão do PT, com dirigentes do PV. Carballal recebeu na última sexta-feira em sua casa o presidente nacional do PV, José Luiz Penna. Marcell diz que Carballal tem que seguir outros caminhos.

- Carballal é meu amigo, mas não tem identidade com o PV.



PV dividido



Novato na Assembleia, Marcell afirma que fará oposição a Rui Costa. O partido ainda precisa discutir a situação do deputado Marquinho Viana, que apoiou Rui Costa na campanha e diz que continuará do lado do governo, apesar de o PV acertar um bloco com o DEM na Casa. Marquinho diz que não deixa o PV. Mas, se for assim, precisará rever seu posicionamento e seguir a orientação do comando da legenda, ligado na Bahia a ACM Neto.



Chiadeira com ritmo de Rui



Os secretários estaduais não puderam aproveitar o final de semana ensolarado, pois o governador Rui Costa convocou uma reunião de planejamento para o sábado. No final lembrou que ainda não havia sido feita a foto oficial dele com o secretariado. Marcou pra ontem, às 10 horas. Resultado: os secretários só foram liberados às 13 horas. Muita gente chiou com o ritmo de trabalho imposto pelo governador.



Proteção divina



Quando o ex-governador Jaques Wagner foi confirmado ministro da Defesa, dois militares lembraram, com humor, o tempo em que Antonio Carlos Magalhães era ministro das Comunicações, no governo de José Sarney. Levaram para ACM a conta do lançamento de um foguete da série Ariane, que poria em órbita importante satélite para as telecomunicações do Brasil. ACM estrebuchou quando viu o valor que sua pasta deveria assumir. Ameaçou cancelar o programa, mas concordou.



Depois do choque inicial, um funcionário apresentou outra despesa, a do seguro internacional do lançamento, que deveria ser pago, cujo valor era equivalente ao do foguete. Esse orçamento ACM não aprovou, arrumando uma solução "caseira". Pediu que um assessor comprasse algumas "fitinhas do Bonfim" que foram amarradas no Ariane como "proteção". Nunca se viu um lançamento tão exitoso. A história virou lenda no Ministério da Defesa.



Compensação



Sobre o processo de "compensação previdenciária" com o qual o governo do Estado já obteve junto ao INSS R$ 1 bilhão nos últimos oito anos, dois esclarecimentos:



1 - O governo só conseguiu agilizar as transferências graças a acordos de cooperação técnico-administrativa com o Tribunal de Contas do Estado (TCE), Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Assembleia Legislativa, Polícia Militar e Procuradoria Geral do Estado. Um convênio da Secretaria de Administração do Estado e o TCE viabilizará o cruzamento automático de informações, dando mais eficácia à tramitação.



2 - O Estado conseguiu concluir 32 mil processos de compensação previdenciária. Possui mais 15 mil em tramitação.



POUCAS & BOAS

Será instalada nesta terça, em Barreiras, a Câmara Especial do Extremo Oeste do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA). É composta por duas turmas, cada uma com quatro desembargadores. A solenidade contará com a presença do presidente do TJ-BA, desembargador Eserval Rocha. A Câmara descentraliza a Justiça baiana.

A Câmara de Salvador retorna às suas atividades legislativas nesta segunda, em sessão solene às 10h30. O prefeito ACM Neto fará a leitura da mensagem do Executivo. Antes, haverá a posse coletiva dos suplentes de vereador Beca (PTN), Vânia Galvão (PT), Kátia Alves (DEM), Eliel de Souza (PV), Antonio Mário (PSB) e Sabá (PRB). Deixam a Câmara Alan Castro (PTN), David Rios (PROS), Soldado Prisco (PSDB), Marcell Moraes (PV), Fabíola Mansur (PSB), eleitos deputados estaduais, e Tia Eron (PRB), eleita deputada federal.

Moradores de Feira terão a partir de hoje mais de 50 conexões para o Brasil e EUA. O voo inaugural, da Azul, sai do Aeroporto de Viracopos, às 12h16, para o Terminal João Durval Carneiro, com a presença do governador Rui Costa.

