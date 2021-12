Uma Câmara de nível “superior completo”

Os eleitores de Salvador mandaram para a Câmara de Vereadores integrantes de uma “elite social”, em termos de escolaridade, para representá-los nos próximos quatro anos. Dos 43 vereadores eleitos, 31, ou seja 72%, têm curso superior completo, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Se esses dados forem comparado com o perfil do eleitorado de Salvador, a constatação é que os menos escolarizados votaram nos mais. O segmento de eleitores com nível superior é um das menores: representam apenas 6,2% do eleitorado da capital. Por outro lado, os menos escolarizados representam a ampla maioria: a maior faixa é de eleitores com ensino fundamental incompleto, 28%, seguidos de eleitores com ensino médio incompleto, 23%, ou seja: total de 51%.

Até o número de eleitores na faixa logo acima dos analfabetos, que apenas “lê e escreve”, percentual de 7,1%, é maior que os de nível superior.

Povo – Pelos dados do TSE, somente o vereador-pagodeiro Igor Kannario tem a escolaridade que mais se aproxima do eleitorado de Salvador: ensino médio incompleto. O vereador Hélio Ferreira (PCdoB) é outro que pode ser considerado de uma classe social próxima dos que o elegeram. Tem o ensino médio incompleto. Sua profissão é cobrador de ônibus.

Cor – Em relação à etnia, a predominância é dos candidatos que declararam ser de cor “parda”, embora esse conceito seja questionável.

Foram eleitos 17 vereadores de cor “parda”, equivalente a 39,5%; seguidos pela cor “branca”, com 15 edis ou 34% dos componentes da Casa; 10 da cor “preta”, 23%; e um que se declarou da cor “amarela”.

“Tornar obrigatório o ensino em escolas públicas para os filhos de representantes políticos, do vereador ao presidente”

Emanuelle Santos, eleitora do Ceará, com sua sugestão para o programa “Ideia Legislativa” do Senado.





“Eliminar cargo de senador” Carlos Gheren, eleitor de Pernambuco, com sua sugestão ao mesmo programa.



Faça o que eu digo...

Atacado agora pelo PT, PCdoB e outros partidos da oposição ao governo de Michel Temer (como, a propósito, é papel da oposição), o controle de gastos já foi defendido pelo principal líder dessa tendência política, Luiz Inácio Lula da Silva, quando ocupava a presidência da República em 2004.

Veja a transcrição de duas frases do petista, publicadas na época pelo jornal O Estado de São Paulo:

– Vamos ser duros no controle de gastos públicos, mas, ao mesmo tempo justos na elaboração das nossas políticas sociais.

– Eu, toda vez que quero ficar bravo com o (Antonio) Palocci (então ministro da Fazenda), penso na minha mãe, porque ela quando a gente ia pedir dinheiro, era dura. Não dava nunca o que queria; dava o que podia dar.

Desempenho do PSD

O desempenho do PSD nas eleições municipais foi impressionante. O partido elegeu 539 prefeitos em todo o país. Perdeu apenas para o PMDB e PSDB.

A sigla elegeu o maior número de prefeitos na Bahia, Rio Grande do Norte, Roraima e Tocantins. É muito para um partido criado há apenas cinco anos.

Herança maldita

A espectativa dos prefeitos eleitos que conseguiram derrotar adversários é sempre a mesma ao assumir o novo mandato: será que o antecessor deixou alguma herança maldita?

Na Bahia se conhece alguns casos bizarros como o que ocorreu na prefeitura de Almadina, numa eleição passada. Para o prefeito eleito José Raimundo Laudano Santos foi deixado um “presente” na sala de trabalho: uma cobra coral venenosa. Estava embaixo da cadeira do prefeito.

O bicho foi morto por alguns assessores que entraram na sala para checar as condições físicas do local.

POUCAS & BOAS

O ex-governador e vereador Waldir Pires, que na sexta completa 90 anos, será homenageado hoje pela Uneb com o título de Doutor Honoris Causa. O evento acontece às 16 horas, no Teatro Uneb, anexo à universidade.

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) quer iniciar os trabalhos para uma “reforma política” nessa semana. Pelo andar da carruagem, a reforma deve repetir as outras que não mudaram nada ou trocaram o sistema para pior.

