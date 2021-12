Um artista plástico pela primeira vez na ALB

A primeira vaga na centenária Academia de Letras da Bahia (ALB) a ser ocupada por um artista plástico será de Juarez Paraíso, eleito para a cadeira 39 na última segunda-feira. Paraíso, nome de prestígio na cultura baiana contemporânea, ocupará a cadeira que pertencia a Edivaldo Boaventura, diretor-geral de A TARDE por 16 anos, falecido em agosto deste ano. A solenidade da posse do novo acadêmico será anunciada em breve pela ALB, hoje presidida por Evelina Hoisel, aliás a primeira mulher à frente da entidade.

Trajetória

Natural de Arapiranga e hoje aos 84 anos, Juarez Paraíso se dedica à arte desde a década de 1950, época em que ganhou duas premiações no 2º Salão Universitário Baiano de Belas Artes, realizado em 1952 em Salvador. A primeira exposição individual veio em 1960, e logo despontou como integrante da segunda geração modernista da Bahia, com a produção de obras abstratas em desenho e gravura e em obras murais figurativas e abstratas. Juarez também tem diversos murais em espaços públicos e privados.

Mais vagas na pré-escola

A aprovação do projeto Pé na Escola (PL nº 291/2018), ontem, na Câmara Municipal de Salvador, é uma ótima notícia para as mães da capital. Com o compromisso de zerar o déficit de vagas na pré-escola, o programa de autoria do Poder Executivo municipal visa ofertar, numa parceria entre a prefeitura e instituições privadas, cerca de 10 mil vagas para crianças entre 4 e 5 anos. Apesar do caráter social bastante pertinente, a matéria foi alvo de críticas da oposição, que cobrou que os educadores fossem ouvidos para aprimoramento.

"Faltou, com todo o respeito, da parte dos demais poderes constituídos, Executivo e Congresso, ações mais audaciosas em relação à grande corrupção"

Vitória da vida

Depois de meses de confusão e muito bate-boca, a votação da proposta conhecida como Escola sem Partido (Projeto de Lei 7.180/2014) ficou para o ano que vem. O último encontro de 2018, marcado para ontem, não foi realizado por falta de quórum, e o presidente do colegiado decidiu que não convocará nova data. Deputados contrários ao Escola sem Partido comemoraram o fato de terem conseguido impedir a votação do relatório apresentado em outubro. Entre as deputadas que trabalharam pelo que se chama de “obstrução”, a baiana Alice Portugal considerou essa como uma das maiores vitórias de sua vida:

– Talvez enfrentemos uma guerra grande na próxima legislatura, mas ter derrotado essa matéria agora foi muito importante.

Homenagem

O capoeirista Moa do Katendê (Romualdo Rosário da Costa) recebeu homenagem póstuma nesta segunda, 10, no Senado Federal. Trata-se da Comenda de Incentivo à Cultura Luís da Câmara Cascudo, dada anualmente a artistas e instituições que realizem trabalhos e ações voltadas para a valorização da cultura, folclore e saberes tradicionais do povo brasileiro. O capoeirista, assassinado depois de uma discussão política, foi indicado pela senadora baiana Lídice da Mata (PSB-BA).

