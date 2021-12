Ufba prepara portaria para racionar verbas

O reitor da Universidade Federal da Bahia, João Carlos Salles, e sua equipe de trabalho vão divulgar nos próximos dias uma nova portaria em moldes semelhantes à de número 82, como forma de reduzir despesas no próximo semestre letivo, ainda em consequência do bloqueio de verbas.

Mas a reitoria já antecipou, ontem, em comunicado para os colegiados dos cursos, a orientação referente ao regime especial de funcionamento da universidade, no período entre 6 de janeiro e 18 de fevereiro de 2020.

O reitor João Carlos Salles havia anunciado, em reunião do Conselho Universitário, a repetição das medidas de economia, cujo impacto, segundo ele, foi positivo na redução das despesas efetuadas, conforme nota enviada à comunidade acadêmica.

Será encaminhado a cada dirigente o gráfico do consumo de energia elétrica de todas as unidades em 2019, com base nos dados divulgados para facilitar a análise das especificidades.

Fim de semestre – As aulas deste semestre letivo serão encerradas até o final desta semana, quando deverão ter sido divulgadas, no sistema digital Siac, as notas de todos os alunos em cada uma das disciplinas ofertadas.

No regime especial de funcionamento, previsto entre a primeira semana de janeiro e até o início do Carnaval, haverá atividades apenas entre 7h30 e 13h30, com exceção de matrícula, concursos e cursos previamente agendados.

Também serão consideradas com o habitual cuidado as atividades de pesquisa e extensão, cuja natureza e proposta de metodologia científica não permitam a reprogramação para o horário especial de funcionamento.

“Claro que tem que acabar o Dia da Consciência Negra, que é uma data da qual a esquerda se apropriou para propagar vitimismo e ressentimento racial. Isso não é uma data do negro brasileiro”

Sérgio Camargo, presidente nomeado à Fundação Cultural Palmares, após reunião com Bolsonaro

Laticínios na Bahia

Uma das maiores indústrias de laticínios do Nordeste, a Betânia Lácteos, com forte atuação na Bahia, fundou um instituto com o objetivo de desenvolver a pecuária de leite com base na sustentabilidade e na valorização do produtor familiar. Trata-se do Instituto Luiz Girão, homenagem ao fundador da Betânia, e inspirado em valores como segurança alimentar e redução das desigualdades.

De acordo com o projeto, serão desenvolvidas ações de profissionalização da cadeia produtiva para aumento da renda do pequeno produtor. O Instituto Luiz Girão pretende alcançar mais de 3.500 famílias de pecuaristas nos estados do Ceará, Pernambuco, Bahia e Sergipe, com as quais a Betânia Lácteos já tem firmado parcerias para fornecimento de leite.

Bebida alcoólica na estrada

Passou a vigorar uma nova portaria do Ministério da Economia capaz de movimentar os negócios de estabelecimentos localizados nos perímetros urbanos da rodovia federal, permitindo o comércio de bebidas alcoólicas.

A medida agradou aos comerciantes e consumidores, mas não aos especialistas em segurança no trânsito, preocupados com o acesso fácil à bebida, principalmente quando se trata de ponto de descanso de caminhoneiros.

O hábito de ‘tomar uma’, com o pretexto de relaxar, ou para enfrentar o calor, no caso da irresistível cervejinha gelada, é um perigo porque pode reduzir os reflexos do condutor e ocasionar acidentes.

Somente entre janeiro e outubro, a estatística mais recente, a embriaguez ao volante teria causado 265 óbitos, com mais de mil feridos com gravidade em 4.500 acidentes.

Com o fim do seguro DPVAT, que tinha como objetivo indenizar vítimas de acidente, é possível que o efeito social da nova portaria prolongue a dor e o sofrimento de um contingente maior de cidadãos que perdem seus entes queridos nas rodovias.

A nova portaria do Ministério da Economia derruba uma anterior, proibindo expressamente o comércio e o consumo de bebidas alcoólicas em pontos de descanso nas estradas.

Homenagem às raízes

A Câmara de Vereadores de Salvador homenageia hoje a luta e resistência dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana do município. A sessão especial se dará no plenário Cosme de Farias, a partir das 18 horas. Solicitada pela vereadora Marta Rodrigues (PT), a sessão objetiva enaltecer o trabalho desenvolvido pelos terreiros na preservação da religião afro-brasileira e contra o racismo religioso.

