Ufba denuncia a "asfixia" da pesquisa

O pró-reitor de pesquisa, criação e inovação da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Olival Freire, denunciou ontem a extinção da produção de conhecimento em grau de pós-graduação, devido ao corte das bolsas de estudos anunciadas pelo Ministério da Educação.

Segundo Freire, as 1.231 bolsas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior (Capes) para pesquisadores da Ufba serão extintas, conforme terminem os projetos em andamento.

O número alcança cerca de 1.300 pesquisas atingidas, quando somadas as bolsas de pós-graduação. A interrupção tem impacto negativo no trabalho dos pesquisadores não apenas da Ufba, mas de todas as outras universidades federais sediadas na Bahia.

– Trata-se da morte lenta, gradual e segura da pós-graduação, pois as bolsas não serão mais oferecidas para os novos pesquisadores – avaliou o professor Olival Freire.

O processo, considerado de “asfixia”, por funcionar como um estrangulamento do corpo acadêmico, levará no máximo dois anos e meio para ser concluído, de acordo com estimativa do pró-reitor.

Alicerce – Como a pesquisa não subsiste sem pós-graduação e o sistema de bolsa é alicerce desta estrutura, a proposta pode erradicar o trabalho desenvolvido pela universidade brasileira, em todas as áreas de conhecimento, desde a filosofia, de onde todas se originam.

A comunidade científica internacional já vem manifestando-se surpresa com os cortes promovidos na educação, embora o projeto anunciado pelo governo, intitulado ‘Future-se’, nada ofereça como paliativo ou solução para o problema, conforme as análises publicadas em revistas mundialmente reconhecidas.

[Michelle Bachelet] Se esquece de que seu país [o Chile] só não é uma Cuba graças aos que tiveram a coragem de dar um basta à esquerda em 1973, entre esses comunistas o seu pai brigadeiro à época

Presidente é reeleito na ACB

O atual presidente da Academia de Ciências da Bahia (ACB), Jailson Andrade, foi reeleito para um mandato de mais três anos, depois do pleito realizado ontem na Fapesb – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia.

Na mesma eleição, para a vice-presidência da ACB, foi eleito o pesquisador Manoel Barral Neto, ocupando a lacuna deixada pelo saudoso professor Edivaldo Boaventura, diretor de A TARDE, falecido em agosto do ano passado.

A chapa eleita é composta também dos membros titulares Mitermayer Galvão dos Rei, Irundi Edelweis e Zelinda Leão, enquanto o conselho fiscal será composto por Olival Freire Júnior, Tânia Fisher e Wilson Lopes, tendo o acadêmico Mendonça Filho na condição de suplente.

Eleição 2020 em Camaçari

A recuperação e o fortalecimento de Camaçari como uma das cidades mais importantes para a economia da Bahia estão entre os principais objetivos do novo projeto político do ex-prefeito Luiz Caetano, ao trabalhar para unir partidos aliados em torno de uma só candidatura para as eleições de 2020.

Embora afirme que o “nome não é fundamental”, sabe-se que Caetano leva em alta conta a opção de lançar para candidata a prefeita a esposa Ivoneide, advogada especialista em direito ambiental e pós-graduada em gestão pública.

Segundo Caetano, a população tem se revelado insatisfeita com a condução da atual administração da cidade, abrindo brecha para fortalecer a aliança de grande parte da oposição ao DEM.

– Os ataques que têm feito à minha pessoa vêm surtindo efeito de um tiro no pé, como o povo costuma dizer – comparou o líder político.

O conhecimento de Ivoneide em gestão pública, objeto da sua pesquisa de pós-graduação, aliada à vivência ao lado de Luiz Caetano, pode transformar-se em um aspecto decisivo no debate visando recuperar o convívio democrático em Camaçari.

