Turismo baiano cresce na contramão do País

Não se trata de uma questão de opinião, crença ou aposta. Agora, é para valer: o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) reconheceu oficialmente ontem a Bahia como um dos estados de maior crescimento do turismo este ano.

Desde 2014, este é o melhor ano do turismo no estado. Para se ter uma melhor ideia do avanço, basta considerar o número de agosto, mês de baixa estação, mas responsável por um aumento de 2,8% no fluxo turístico, enquanto no Brasil a taxa foi negativa em -2,9%.

O azul de positivo em agosto deu sequência ao mês de julho, quando o resultado foi de 0,9%, enquanto em todo o País o número de visitantes definhava em -4,2%, indicando um contraste entre as políticas de atração estadual e federal.

O acumulado no ano de 2019 bate em 2,3%, muito próximo do percentual obtido para os últimos 12 meses: 2,5%. Os índices, no entanto, revelam oportunidade de maior aproveitamento do potencial baiano, pois são modestos em relação ao período anterior a 2014.

Quando o País vivia um outro cenário econômico, com maior distribuição de renda e acesso a emprego, o turismo baiano chegou a alcançar 10,8% em um mês de agosto, como ocorreu em 2014.

Canonização – O secretário do Turismo, Fausto Franco, soube dos números positivos em Roma, onde vai acompanhar as celebrações pela canonização de Santa Dulce dos Pobres. Para ele, a presença da Bahia em feiras nacionais e internacionais tem promovido o destino.

Até o final do ano, a Bahia terá marcado presença em 22 encontros em outros estados, além de países como EUA, Alemanha, Espanha, Argentina, Inglaterra e Portugal.

“Como político, digo a vocês, o nosso partido é o Brasil. Temos inimigos dentro e fora do Brasil. Os de dentro são os mais terríveis; os de fora, venceremos com tecnologia e disposição e meios de dissuasão”

Jair bolsonaro, presidente, em discurso no Rio, ao encarar o governador do estado, Wilson Witzel (PSC)

Jornada de Saúde Mental

Acontece no Fiesta Bahia Hotel em Salvador, nos dias 8 e 9 de novembro, a segunda edição da Jornada de Saúde Mental. O evento é voltado para os profissionais e estudantes da área de saúde.

A jornada destaca o papel de práticas como psiquiatria, psicologia, psicanálise, psicopedagogia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e acompanhante terapêutico no tratamento dos transtornos mentais.

O evento promovido pela clínica Holiste está com as inscrições abertas e tem, neste segundo ano, como tema “Mal-estar do nosso tempo”. O primeiro lote tem valores promocionais de R$ 160 e R$ 80.

A programação completa e as inscrições podem ser acessadas pelo site https://jornada.holiste.com.br.

Morte e luto

O projeto Polêmicas Contemporâneas, evento da Faculdade de Educação (Faced) da Ufba, traz como tema de sua próxima edição a morte e o luto no contemporâneo.

O debate vai se dar em torno da inevitabilidade da perda de familiares ou entes queridos, muitas vezes mortes em contexto de violência.

O evento acontece na próxima segunda, às 19 horas, no auditório Leopoldo Amaral, na Escola Politécnica da Ufba (Federação), aberto ao público sem necessidade de inscrições nem pagamento de taxas.

Para a discussão sobre a morte e o luto no contemporâneo estarão presentes psicólogos, professores, representantes de organizações da sociedade civil e defensores dos direitos humanos.

POUCAS & BOAS

O Instituto do Câncer do Oeste da Bahia empossou ontem o primeiro conselho diretor, tendo como presidente a empresária Marizete Zuttion. O propósito do trabalho é lutar para que pacientes com câncer de Barreiras e região possam fazer o tratamento na cidade, sem se deslocar para outros centros urbanos para receber o atendimento.

Em Feira de Santana a 26ª edição da Marcha para Jesus mobiliza hoje evangélicos de diversas igrejas a partir das 14h30 na Av. Getúlio Vargas.

A programação ‘Lugar de Criança é no Parque’ movimenta hoje o Parque de Exposições Geraldo Rocha, em Barreiras, com início às 16h. A expectativa dos organizadores é que uma média de sete mil crianças participe do evento.

