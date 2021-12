Tucanos traçam plano contra o efeito Marina

A chegada de Aécio Neves, nesta sábado, 23, a Salvador trouxe também um painel sobre o nível de preocupação que a candidatura de Marina Silva está causando na oposição.

Aloísio Nunes, o vice tucano, Tasso Jereissati, candidato tucano ao Senado pelo Ceará, Agripino Maia, senador do Rio Grande do Norte e presidente nacional do DEM, mais ACM Neto reuniram-se para avaliar o cenário e montar nova estratégia.

Ficou acertado que o discurso a ser adotado vai bater numa mesma tecla: só Aécio Neves tem condições de governar.

Trocando em miúdos: Marina Silva não teria como forjar um ambiente de governabilidade caso vença as eleições.

E mais em miúdos ainda, o alvoroço teria como raiz o fato de que em pesquisas internas Marina passou Aécio e encostou em Dilma.

Mudança de rumo - Até o início do mês, o inimigo número um de Aécio era Dilma.

E nos primeiros dias da propaganda na tevê foi nela que ele centrou fogo.

Em Eduardo Campos ninguém batia, Aécio nem Dilma. Ele não despontava como ameaça e ambos deixavam aberta a porta para conversas num provável segundo turno.

Com Marina, a história muda. No cenário que se avizinha ela vai apanhar de ambos.

Auxílio no baú - O PT também não fica atrás. Está requentando o petardo que preparou em 2010, o chamado "Dossiê Acre", mas não usou, tendo como alvo Fábio Vaz, marido de Marina. Até semana passada, Vaz era secretário adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Florestal, da Indústria, do Comércio e dos Serviços Sustentáveis do Acre, governado pelo petista Tião Viana.

Tião sempre defendeu Fábio Vaz. E os petistas, obviamente, não gostam.

Jaleco branco - Algo em torno de 35 médicos, segundo a contabilidade do cirurgião plástico Nonato Martins, estavam ontem de jaleco branco dando apoio a Aécio.

Eles diziam que representavam apenas eles mesmos, mas faziam questão de externar a insatisfação com o governo.

Lula sim, Dilma não - Em discurso neste sábado, 23, Geddel elogiou Lula e atacou Dilma.

Disse que ele foi bem como presidente, mas que ela fracassou. Será o tom da campanha.

"A campanha de 2014 começou mesmo no dia 13 de agosto, com a morte de Eduardo Campos. Agora, a gente anda nas ruas e o povo fica perguntando quem são os candidatos"

Colbert Martins, candidato a deputado federal do PMDB, falando sobre o cenário da eleição federal, neste sábado, no encontro com Aécio Neves no Espaço Unique

Palanque abortado

Rui Costa fez comício em Rui Barbosa, terra de Otto Alencar, candidato ao Senado, ontem, mas antes houve uma prévia que rendeu rebu. A juíza Márcia Simões ordenou a retirada do palanque da praça Adalberto Sampaio, por ficar perto da Câmara de Vereadores, o que é proibido por lei. Não foi acatada, mandou um recado curto: "Se não tirarem, vou mandar um trator passar por cima".

Nesta sexta, 22,, um contingente policial garantiu a retirada em Itaberaba.

Na cidade, corre a bolsa de apostas sobre se os policiais serão removidos ou não.

Bananosa petista

O presidente do PT em Salvador, Edson Valadares, deu ultimato aos oito vereadores da bancada do partido na Câmara de Salvador: todos têm que votar contra o projeto de ACM Neto que pretende desafetar 62 terrenos.

Acendeu a fagulha perto de rastilho com alto teor explosivo: três dos vereadores já disseram que não vão acatar.

É mais embaixo - No pano de fundo da embolada petista está o Sindicato dos Petroleiros, que tem uma velha pendenga com a prefeitura a respeito de um terreno da entidade que foi desafetado e não quitado, algo em torno de R$ 30 milhões.

O vereador Moisés Rocha, que é do PT e petroleiro, recebeu carta branca do Sindipetro para negociar a questão. Neto topou, vem Edson Valadares e joga areia no brinquedo.

Vai dar rolo da pesada.

Rebu em Muquém

Depois de ter vencido a eleição duas vezes (a de outubro foi anulada, outra foi realizada ano passado), derrotando Evandro "Vandim" Guimarães (PT), o prefeito de Muquém do São Francisco, Márcio Mariano, não tem paz.

Márcio tem R$ 1,5 milhão e quer comprar cinco ônibus, mas Vandim controla a Câmara e não deixa. Ele se diz atordoado:

- Eu apoio Rui, mas meu inimigo é o PT.

Eserval reage

Com referência à nota Eserval Reage, publicada nesta sexta, 22, nesta coluna, a assessoria do TJ-BA diz o seguinte:

"Não há supressão de pessoal e Judiciário inviabilizado. O TJ vem trabalhando para tornar a prestação jurisdicional cada vez mais eficiente. Os procedimentos que antecedem a realização do concurso público para servidores tramitam há pelo menos seis meses na Corte. Os mais recentes atos publicados integram o processo que culminará com a publicação do Edital. E, por fim, o ingresso da Anamages na condição de Amicus Curiae em processo no STF se deu há cerca de duas semanas. A associação entende que a iniciativa da Câmara do Oeste projeta o Judiciário Baiano como efetivador da Carta Magna Brasileira".

POUCAS & BOAS

O estaleiro Enseada Indústria Naval, em Maragogipe, está em fase final da montagem de um dos mais altos guindastes do mundo, o Goliath, com 150 metros de altura, equivalente a um prédio de 50 andares. Vai custar R$ 2,7 bi

A Academia de Letras Jurídicas da Bahia promove para profissionais e estudantes de direito, nesta terça-feira, 26, às 19h, na sede da Graça, o painel "A Importância da Academia no Contexto Social e a Contribuição do Acadêmico".

POLÍTICA COM VATAPÁ

Em família

Conta Sebastião Nery que Estácio Souto Maior, pai de Nelson Piquet, um dos brasileiros campeões da Fórmula 1, médico e rico, se candidatou a deputado federal por Pernambuco. Ninguém acreditava, mas ele se elegeu.

Mal tomou posse, foi procurado por um primo de Gravatá, no agreste pernambucano.

- Tacinho, preciso que você me arranje um emprego para o meu menino. — Mas você, que nem votou em mim? Você votou no João Cleofas, peça a ele!

E o primo:

- Mas que coisa mais feia, Tacinho, você discutindo problemas de família assim em público! Família é família, Tacinho. Empregue o menino e em casa a gente conversa.

