Tucanos têm esperança de passar Marina

A pesquisa do Datafolha ontem divulgada, mostrando Dilma com 40, Marina com 24 e Aécio com 21, botou mais gás nas expectativas dos tucanos. O deputado federal Antônio Imbassahy, líder do PSDB na Câmara, diz que a cúpula do partido está animada.

Imbassahy diz que Marina está perdendo um ponto por dia, também nas pesquisas internas. E o PSDB conta com uma estrutura partidária forte, o que ela não tem.

O Ibope deu números semelhantes ao Datafolha: 40, 24 e 19. Marina leva uma vantagem pequeníssima, muito próxima da margem de erro de dois pontos, o que o tucanato acha possível superar hoje e amanhã.

A estratégia tucana é centrar fogo em três estados, Minas, São Paulo e Rio, despejando na praça um milhão de santinhos.

- No mínimo, no mínimo teremos uma apuração muito emocionante.

Na Bahia - Os oposicionistas baianos dizem que Paulo Souto vai vencer no primeiro turno, mas, por via das dúvidas, cruzam os dedos torcendo por Aécio. Seria bem melhor num eventual segundo turno baiano.

Ilustração: Cau Gomez | Editoria de Arte | A TARDE

Idade avançada

Durante entrevista ontem no Palácio de Ondina, o governador Jaques Wagner ligou para Rui Costa a fim de discutir como os dois vão se encontrar após o resultado da eleição.

Confiante na vitória, em tom de brincadeira, Wagner disse que o espera em Ondina para comemorar. Mas avisou:

- Depois, não vou com você para a festa no Rio Vermelho. Não tenho mais idade para enfrentar aquela bagunça. Já sou avô.

Guerra do esgoto

Em meio ao tiroteio eleitoral, o vazamento de dejetos fecais, ontem, em São Tomé de Paripe, área do subúrbio revitalizada pelo município, gerou imenso bafafá entre prefeitura de Salvador e Embasa (leia-se governo).

O rompimento da rede de esgoto provocou sujeira num campo de futebol, numa praça e em parte da praia do bairro. O secretário Fábio Fontana (Infraestrutura) pediu ao Inema para investigar se o mar foi poluído.

Já a Embasa informou que reparou o problema e que terminaria a limpeza à noite.

Chamaram o caso de "guerra da merda".

Direito de resposta

Rui Costa ganhou direito de resposta na revista Veja por ter sido citado na matéria A arte de roubar os pobres, na qual Dalva Sele, ex-presidente do Instituto Brasil, diz ter pago propinas continuadas a petistas.

A decisão foi do juiz Márcio Reinaldo Miranda Braga, do TRE baiano. Ele diz que "faltou cuidado básico em apurar os fatos que envolvem a denúncia relatada por Dalva Sele".

Questão de tempo - Só há um probleminha: a decisão do juiz diz que o direito de resposta deve ser consumado 'na próxima edição'. A próxima edição da Veja já está fechada, circula hoje. Agora, só na próxima semana. Só importa se houver segundo turno.

Urnas problemáticas

Mais 100 urnas, agora de Simões Filho e Lauro de Freitas, apresentaram o mesmo problema das outras mil em dez municípios (Salvador e Feira de Santana inclusos).

O presidente do TRE, Lourival Trindade, para assegurar a lisura das eleições, submeteu ao plenário da corte a seguinte decisão: Ministério Público, OAB e partidos teriam direito de auditar as urnas das 21 zonas eleitorais onde foram detectados problemas (falha na bateria que alimenta a placa-mãe).

A ideia foi acatada. A partir de hoje o conjunto começa a fazer as auditorias.

Miscelânea eleitoral

Já viu essa de manter o grupo unido, porém dividido? O prefeito de Itiruçu, Wagner Novais (PSDB), realizou a façanha. Ele apoia Paulo Souto, Geddel, Jutahy Magalhães para federal e Marcelo Nilo para estadual.

Já a vice-prefeita, Rita de Cássia (PDT), apoia os mesmos deputados, mas na cabeça da chapa está com Rui Costa e Otto.

Bebeto e Bruno -Fincaram ontem em Salvador, especialmente no subúrbio, placas com Bebeto Galvão (PSB), candidato a federal e aliado de Lídice da Mata, e Bruno Reis (DEM), estadual, coligado de Paulo Souto.

Assessores de Bebeto dizem que ele nada tem a ver com isso. E ontem mesmo providenciaram a retirada das placas.

Padrão Fifa

Apesar do imenso tiroteio eleitoral em torno dos novos ferries comprados na Grécia, quem andou no Dorival Caymmi adorou. Ou melhor, se dizia que nunca o sistema experimentou tamanho conforto. No meio dos que sentaram nos confortáveis bancos de passageiros, alguém carregando uma corda de caranguejo dava o padrão baiano ao ambiente, mas sem perder a esportiva:

- É um presente para um amigo.

Padrão Bahia

O acidente com o ônibus escolar de Pojuca ontem foi uma tragédia anunciada, diz o vereador Adriano (PSD). Ele conta que a frota é antiga e fruto de uma terceirização "nebulosa" entre as empresas Atlântica e CF Logística. De quebra, há menos de dois meses estudantes protestaram na porta do prefeito Antônio Jorge (PDT) contra a precariedade do transporte escolar.

POUCAS & BOAS

A série de pequenas obras que ACM Neto está inaugurando antes das eleições sofreu um problema técnico. Marcada para ontem, a reinauguração do Plano Inclinado da Liberdade foi adiada porque os equipamentos precisam de uma "minuciosa vistoria técnica".

O Centro de Estudos das Ciências Humanas realiza na próxima quinta no Hotel Sol Plaza o 1º seminário O Brasil e a imprensa atual. O professor Ivan Dórea Câncio Soares é o coordenador.

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (CREA-BA) e as entidades integrantes do Fórum A Cidade Também é Nossa entregaram aos candidatos ao governo baiano uma carta com sugestões para o desenvolvimento sustentável dos municípios. Foca rodovias, acessibilidade, habitação, saneamento e mobilidade urbana.

A Caravana do Amor Irmã Esmeralda, que acolhe 120 internos na Casa de Repouso Bom Jesus, em Tubarão (Paripe), está precisando de ajuda. Aceita doações de alimentos e material curativo. O fone lá é (071) 3332-0170.

Colaboraram: Biaggio Talento, Patrícia França e Yuri Silva

