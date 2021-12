TSE e TREs saem em defesa das urnas

Com as fake news tomando conta das discussões do segundo turno das campanhas eleitorais, a Justiça Eleitoral tem agido em diversas frentes para tentar conter mensagens que coloquem em dúvida a credibilidade das urnas eletrônicas. Ontem, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Rosa Weber, e os presidentes dos 27 Tribunais Regionais Eleitorais assinaram uma Carta à Nação Brasileira. O conteúdo foi tornado público depois de reunião entre as autoridades em Brasília. Na carta, é reafirmada a “total integridade e confiabilidade” das urnas e do modelo de votação e apuração no País. Também a segurança da urna contra ataques de hackers ou qualquer tipo de invasão, já que não é conectada à internet.

– A urna eletrônica brasileira é totalmente segura. Ela conta com oito barreiras físicas e mais de 30 barreiras digitais que inviabilizam ataques de hackers e invasão cibernética do voto – registra o texto, que ainda coloca a impossibilidade de que as urnas completem o voto do eleitor e o fato de elas passarem por auditorias supervisionadas por membros do Ministério Público Eleitoral, da Ordem dos Advogados do Brasil e organizações nacionais e internacionais.

Representação na PGR

O deputado federal Jorge Solla (PT-BA) ingressou com representação na Procuradoria Geral da República (PGR) contra o candidato Jair Bolsonaro (PSL) por crime de segurança nacional. A base seria o vídeo em que Bolsonaro fala que “(...) marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria”. Na peça, Solla explica que defender a prisão ou a expulsão do País de opositores políticos está fora do ordenamento jurídico brasileiro.

“O STF é uma instituição centenária e essencial ao Estado Democrático de Direito. Não há democracia sem um Poder Judiciário independente e autônomo. Atacar o Poder Judiciário é atacar a democracia”

Rio Utinga na pauta

Ações emergenciais para a recuperação do rio Utinga (Chapada Diamantina) foram tema de reunião entre a senadora Lídice da Mata (PSB-BA), o prefeito de Andaraí, João Lúcio, o empresário e ex-gestor do município Wilson Cardoso e o presidente do Comitê de Bacias do Paraguaçu, Evilásio Fraga. No encontro, foram apresentadas demandas dos produtores rurais da região, que serão levadas hoje à sede da Companhia de Engenharia Rural da Bahia. Entre elas estão a instalação de poços artesianos já perfurados, a reativação das barragens de nível e o reordenamento do uso das águas do rio Utinga.

– Nós acreditamos na viabilidade destes pleitos e na sensibilidade do governo do estado para juntos resolvermos esses problemas – disse a senadora.

Notável do direito na Bahia

Um dos maiores expoentes do direito administrativo do País, o advogado Jacoby Fernandes será um dos palestrantes do Encontro de Pregoeiros 2018, evento que tem o objetivo de capacitar, qualificar e atualizar servidores públicos estaduais que atuam na área de licitação. Mestre em direito público, professor de direito administrativo, consultor, conferencista, palestrante e autor de mais de uma dezena de livros, Jacoby falará sobre a exigência da qualificação técnica nas licitações públicas.

O Encontro de Pregoeiros 2018 esgotou os 300 lugares disponíveis em função da grande procura de servidores interessados. Os funcionários públicos que não conseguiram se inscrever poderão assistir ao Encontro de Pregoeiros pela internet, por intermédio de uma transmissão realizada em parceria com a Prodeb. Promovido pela Secretaria da Administração do Estado (Saeb), o evento será realizado amanhã, no Centro Administrativo da Bahia, com a participação de outros três palestrantes.

adblock ativo