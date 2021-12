TSE delibera em sessão de julgamentos

Em sessão de julgamentos ontem, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) negou direito de resposta ao presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) contra editorial do Jornal Nacional do dia 29 de agosto por entender que não houve ofensa à honra nem afirmação difamatória contra o candidato à Presidência da República. O tribunal negou ainda um pedido da coligação do deputado federal contra o concorrente, Geraldo Alckmin (PSDB), por publicação feita no Youtube. O relator do caso, o ministro Carlos Horbach, entendeu que se tratou de garantia da liberdade de expressão e do livre exercício do direito de crítica.

Na mesma sessão, o TSE negou uma ação de Guilherme Boulos contra o Google e o Canal Hipócritas por vídeos que teriam ofendido o candidato do Psol. Para o ministro, “o debate eleitoral suscitado por meio da arte, do humor ou da sátira está resguardado pela liberdade de expressão e auxilia na formação de juízos críticos por parte do eleitor”.

Também sob argumentação de defesa da liberdade de expressão e de opinião como parte da crítica política e do debate eleitoral, a corte negou uma representação apresentada pela coligação do PT contra a Rádio Jovem Pan, questionando um vídeo de Fernando Haddad, na época candidato a vice-presidente da República.

“Os laudos comprovam que o acusado matou a vítima dentro do apartamento mediante esganadura, por asfixia mecânica, e posteriormente jogou o corpo pela sacada apartamento”

Cancelamentos reduzidos

O aeroporto de Teixeira de Freitas, no extremo sul baiano, vai receber instrumentos que permitirão realizar pousos e decolagens noturnos e com tempo chuvoso. A Estação Meteorológica de Superfície Automática – EMS-A tem instalação prevista para o segundo trimestre de 2019.

Vídeo polêmico

Em vídeo que circulou pela internet durante o dia de ontem, o senador Álvaro Dias, que concorre à Presidência da República pelo Podemos, chamou o concorrente Jair Bolsonaro (PSL) de “bandido”, “vagabundo” e “malandro das praias cariocas”.

As afirmações foram uma resposta a um apoiador do deputado federal e o ângulo da filmagem dá a entender que Dias não sabia que estava sendo gravado.

À vontade, o senador do Podemos criticou a atuação de Bolsonaro:

– É um vagabundo total! E ele tá quase morto, quase morto. Não ganha ninguém no segundo turno.

E finalizou:

– Se não fosse a facada, eu estaria destruindo ele hoje.

Unidade de Referência

O Serviço Social da Indústria da Bahia (SESI Bahia), referência nacional entre os departamentos regionais do SESI em segurança e saúde no trabalho, vai ampliar sua atuação com a implantação, até 2019, da Unidade SESI de Referência em Saúde e Segurança na Indústria. A nova estrutura funcionará em um terreno no bairro de Piatã, ao lado da Escola SESI Djalma Pessoa, para oferecer atendimento multidisciplinar para os programas de atenção à saúde do trabalhador.

Estão sendo alocados investimentos de mais de R$ 30 milhões para a construção da unidade de referência, que terá o papel de dobrar o número de empresas atendidas na Bahia, de 3 mil para 6 mil, com a oferta de novos serviços integrados voltados para a promoção da saúde do trabalhador. Além de concentrar todos os serviços de SST do SESI na Região Metropolitana de Salvador, o espaço sediará também a Escola SESI de Gestão em SST, para capacitação de lideranças de empresas industriais e profissionais da área de SST e gestão, com foco em práticas avançadas. Além dos serviços prestados pelo SESI, a unidade também abrigará o Centro de Inovação em Prevenção da Incapacidade, que já funciona na Bahia e tem como papel prover soluções para o SESI em todo o país voltados para a prevenção da incapacidade no ambiente de trabalho.

Foto do dia

Acuado em meio ao espaço urbano, grupo de macacos sagui aproveita o clima de tranquilidade de uma manhã de domingo em Salvador para dar um passeio entre os postes do bairro do Caminho das Árvores

