Trump, o aloprado dos gatilhos atômicos

Ideologicamente, Donald Trump é carimbado nos meios acadêmicos como ultradireitista, com ressalvas para pior: se chega a ser medieval no conteúdo, quando chega na forma de tratar as pretensões programáticas, descamba para as cavernas. E acaba assustando a própria direita.

Para se dar um parâmetro: nos centros acadêmicos diz-se que a sublimação da civilidade acontecerá no dia em que a humanidade aprender a construir a harmonia entre as pessoas, com respeito pleno ao ser humano, seja lá de que raça, religião, ideologia e preferências pessoais. Estamos longe disso. Mas Trump vai na contramão. Ante isso, é um troglodita.

Felizmente, ele não representa o pensar do povo norte-americano. Agora, lá, juízes cuidaram de barrar a pretensão xenófoba como política de estado. É prova disso.

Aliás, pensávamos que essa de a Justiça barrar atos de governo fosse coisa da cultura política tupiniquim. Não é. E, na era Trump, também apareceu suspeita de fraude eleitoral – algo muito comum por aqui.

Seria para rir, se não fosse Trump um troglodita com os dedos nos gatilhos que podem explodir o mundo. Literalmente.

Socorro previdenciário

Em situação de penúria, e com dificuldades de quitar as dívidas previdenciárias, os municípios ganharam a expectativa de um fôlego. O deputado José Carlos Aleluia (DEM) colocou na MP 766/2017, voltada para a regularização tributária de empresas e pessoas físicas, uma emenda que inclui as prefeituras, autorizando-as a dividir as dívidas em 240 parcelas ou em prestações equivalentes a 1% da média mensal da receita.

De quebra, sem a necessidade de pagamento inicial de parte da dívida.

Se passar, os prefeitos agradecem.

“O nosso objetivo é a harmonia completa com a polícia, sem a qual o Carnaval não existe”

ACM Neto, sobre o rebu com a área de Segurança, a respeito de um show na Barra terça de Carnaval

“Nunca vi isso, nunca percebi. Para mim, é uma grande surpresa. Não sou eu que tenho que julgar as pessoas”

Luiz Pezão, governador do Rio, em entrevista à Folha de S. Paulo, dizendo que nunca viu o lado corrupto do antecessor e tutor Sérgio Cabral, que está preso

Acordo zero

Se Tia Eron (PRB) reassumiu o mandato de deputada federal (deixando a Secretaria de Promoção Social de Salvador) para forçar Marcos Medrado, o suplente, a fazer um acordo com ACM Neto, ela vai continuar deputada.

Medrado, que hoje dirige o Procon e tem o filho, Diogo, na Bahiatursa, diz que está “muito satisfeito” ao lado de Rui Costa:

— Estou muito confortável onde estou. Além disso, ir para Brasília nessas circunstâncias, a de suplente, não me apetece.

Entenda o caso —Com a saída de Tia Eron, assumiu o mandato o pastor Luciano Braga (DEM). E com a ida de Antonio Imbassahy, da mesma coligação, para o governo Temer, a vaga seria de Marcos Medrado, que em 2014 disputou pelo SD. O partido, por ‘ordem federal’, apoiou Paulo Souto. Ele ficou com Rui Costa.

Ex-preso na Câmara

Preso um dia após a eleição acusado de ser dono de mais de 300 quilos de maconha, o vereador Messias Aguiar (PMDB), de Ubaitaba, finalmente foi solto anteontem.

Messias, que tomou posse dia 13 de janeiro vestindo um paletó sobre a roupa de presidiário, saiu da prisão, no Conjunto Penal de Valença, ao lado do advogado Rogério Andrade, erguendo os braços para cima.

E foi recebido em Ubaitaba pelo amigos em clima festivo. Ele jura inocência. E a julgar pela receptividade, o povo acredita. Ou não liga, sabe-se lá.

POUCAS & BOAS

O sobrinho que Fernando Gomes, prefeito de Itabuna, nomeou secretário não é Dinailton Oliveira, mas Dinailson (irmão).

POLÍTICA COM VATAPÁ

Ofensa acadêmica

José Acácio, o Negão, liderança no povoado de Risca Faca, em Itiruçu, bateu no gabinete de Marcelo Nilo, presidente da Assembleia, pedindo ajuda. Precisava ir em São Paulo buscar a mulher que estava se tratando de um problema de saúde, pediu três passagens de avião, duas para ele, uma para ir e outra para voltar, e a dela, só para voltar.

Esperou um tempo, Salomão, um dos assessores de Marcelo Nilo, dirigiu-se a ele:

— Pronto doutor, tudo resolvido.

Campanha eleitoral, Marcelo Nilo vai a Risca Faca. Negão estava lá para recebê-lo, mas foi logo avisando:

— Aqui, minha mulher, meus filhos, meus amigos, todo mundo vai votar em você, menos eu.

— Qual é o problema, Negão?

— Aquele seu assessor vim pra cá me chamar doutor. Eu nunca fui doutor na vida! Quer brincar com minha cara?!

adblock ativo