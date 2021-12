Troféu 'Algemas de Ouro' para corruptos

O Movimento 31 de julho, do Rio de Janeiro, já abriu a "votação" do tradicional troféu "Algemas de Ouro", que pretende escolher as três personalidades mais corruptas do país em 2015. Disputa acirrada, pois, como se sabe, os concorrentes são muitos. A votação é aberta na internet. É só colocar no Google "algemas de ouro" que se chega lá.

Trata-se de uma brincadeira carnavalesca bem-humorada dos cariocas. A entrega dos prêmios será feita durante o tradicional "Grito do Pega Ladrão", dia 5 de fevereiro, no Rio. Segundo os organizadores, "vai ter charanga, muito chope e a presença do Japa da Federal".



O crime compensa



Suspeito de matar o marinheiro Marcos Nunes, de 19 anos, o assaltante Crispiniano Silva, de 23, colocou a nu o sistema judiciário com suas declarações, que são como um tapa na cara da sociedade. "É melhor ficar preso, cumprir minha pena, do que tentar fugir e depois ser morto", disse na conversa com os jornalistas ao ser "apresentado" pela polícia, ontem.

Debochou mais ainda do sistema dizendo que um advogado o tira da cadeia em quatro, cinco anos. Ou seja, no raciocínio insofismável do rapaz, o crime compensa.

No Brasil, compensa matar um ser humano para roubar e depois se deixar prender, cumprir a pena, evidentemente amenizada por advogados minimamente hábeis, e sair pela porta da frente do presídio. Nem precisa se dar ao trabalho de empreender uma daquelas fugas-padrão, cavar um túnel ou serrar as grades, como ocorre há mais de 100 anos nas cadeias do país, sem que o "sistema" consiga evitar.

"Depois do Carnaval, devo atender a um pedido dos partidos e sentar para conversar sobre as eleições"

Rui Costa, governador, informando, ao site Bahianotícias, que eleições só quando o carnaval passar.

Sem camarote

E, por falta de patrocínio, o Ilê Aiyê não terá o tradicional camarote, que há mais de 10 anos funcionava num terreno do INSS situado no final da ladeira da Montanha e ao lado da praça Castro Alves.



A estrutura custa R$ 500 mil. A escassez de verba também causou redução no tamanho do bloco.



Por que me ufano da Bahia



O aeroporto de Salvador vai se transformando, com o passar dos tempos, num dos mistérios baianos, como os que rondam a lagoa do Abaeté, que não se decifra.



Passou a integrar o rol de casos insolúveis, como o do servidor Neylton da Silveira, morto nas dependências da Secretaria Municipal da Saúde, em 2007; ou o desvio de R$ 7 milhões da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado pela ONG Instituto Brasil Preservação Ambiental, recursos até o momento não recuperados pelo estado; ou o processo sobre as falcatruas na construção da linha 1 do metrô. Lendas urbanas.



O aeroporto se transformou num local inóspito, com instalações precárias, acesso inacreditável, serviços de quinta categoria e uma reforma perpétua. Isso sem que ninguém seja responsabilizado ou punido. E tampouco as razões para tamanho absurdo são apresentadas.



Por que será?

Confeiteiro x Filhote



O tempo fechou, ontem, na polarizada briga DEM x PT. O deputado federal José Carlos Aleluia (DEM) escreveu artigo chamando o governador Rui Costa de "confeiteiro" porque, segundo ele, "só vende sonhos". Já o deputado Afonso Florence (PT) caracterizou Aleluia (por críticas ao ex-governador Jaques Wagner) de "filhote da ditadura". E o ano está só começando.



Pombo correio



Andrea Mendonça, vice-presidente de serviços dos Correios, mandou suspender todos os pagamentos a empresas terceirizadas na Bahia, informa uma fonte. Assessores próximos à gestora disseram que a medida não significa suspeição e sim precaução. Ou seja, checar se os serviços estão sendo prestados realmente e se não há fantasmas.



POUCAS & BOAS

A 1ª Oficina sobre o PDDU de Salvador promovida pela Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo do Ministério Público estadual será realizada nesta quarta, das 14 às 20h, no auditório da sede do MP, em Nazaré. Fica uma sugestão da coluna para os envolvidos na discussão do projeto: assistam ao filme As mãos sobre a cidade, sobre como foi elaborado o PDDU da cidade italiana de Nápoles, nos anos 60.

A Secretaria de Educação do Estado realiza a abertura oficial da matrícula na rede estadual de ensino, nesta quarta-feira, às 8h, no Colégio Estadual Governador Roberto Santos, no bairro do Cabula, em Salvador. O secretário da pasta, Osvaldo Barreto, participa do evento.

Colaborou Marjorie Moura

adblock ativo