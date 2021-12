Trindade “excluído” no Podemos

O vereador José Trindade, um dos mais experientes no Poder Legislativo de Salvador, está inconformado com a escolha de um novato – Sidinho – para a liderança da oposição na Câmara Municipal. Ambos são parlamentares pelo Podemos. Trindade alegou não ter sido demandado pelo partido para indicar alguém ao posto. Argumentou, ainda, que sequer o procuraram para esta definição, assim como o Podemos fez ao indicar Carlos Muniz à Mesa Diretora da Casa, em uma decisão – mais uma vez – sem a sua participação.

– Somos quatro vereadores no partido. Desde a eleição da Mesa, foi escolhido Muniz para a primeira secretaria pelo partido. Essa decisão não foi conversada com minha pessoa. Se o partido entende que não sou importante nas tomadas de decisões, então fico à vontade para tomar as minhas – disse Trindade.

novo bloco – O vereador anuncia que fará parte de um novo bloco parlamentar de oposição, ao lado de Silvio Humberto (PSB), Aladilce Souza (PCdoB), Hélio Ferreira (PCdoB) e Hilton Coelho (Psol).

Oposição fragmentada

Dos 43 vereadores que compõem a atual legislatura na Câmara Municipal de Salvador, cerca de apenas doze faziam parte do grupo de oposição ao prefeito democrata ACM Neto. Se já era considerada uma bancada pequena, apesar de combatente e atuante, a fragmentação da oposição, com a criação do novo bloco parlamentar opositor, pode ser um tiro no pé – de todos. Os envolvidos no imbróglio apontam a falta de diálogo como fator crucial para as divergências.

Itabuna cancela carnaval

O prefeito de Itabuna, Fernando Gomes, revelou ontem que o carnaval antecipado, que já é tradição na cidade, foi cancelado por causa da crise financeira que o município está enfrentando.

– Diante desta dificuldade que tem gerado atrasos no pagamento dos salários dos servidores e dívidas do carnaval do ano passado, não justifica fazer uma festa como esta em 2019, que demanda despesa – afirmou.

Gomes salientou que a lavagem do Beco do Fuxico deverá ser mantida e que espera ter resolvido as pendências financeiras até maio, para conseguir viabilizar a festa de São João. Para isso, tem trabalhado de todas as formas para seguir reduzindo despesas, sinalizou.

POUCAS & BOAS

A prefeitura de Itaberaba anunciou a mudança de local para a realização da terceira edição da ExpoParaguaçu, que acontecerá entre 20 e 24 de março no Horto Florestal, na margem da BR 242. Segundo o prefeito Ricardo Mascarenhas, a mudança vai proporcionar um espaço dobrado em relação ao ano passado. Os trabalhos de infraestrutura estão acelerados para abrigar a feira agropecuária, que contará também com o Festival Gastronômico do Piemonte do Paraguaçu, a Feira de Aves e Pequenos Animais e a Feira Territorial da Agricultura Familiar.

Estão abertas até 4 de fevereiro as inscrições para o Circuito Transições, um projeto que visa apoiar a produção de curtas metragens como forma de preservação da história das pessoas da Chapada Diamantina. Podem participar pessoas entre 16 e 29 anos, com experiência na área de produção audiovisual e que residam na região. Quatro projetos serão premiados com R$ 2.500, recursos que devem custear a produção. A iniciativa é da Coletivas Produtora e da Zanzar Filmes, com apoio da Secretaria de Cultura da Bahia, por meio do edital 24/2016 ‘Territórios Culturais’.

O Centro Histórico de Ilhéus vai ficar movimentado amanhã, com a Lavagem da Escadaria da Catedral de São Sebastião, um tradicional evento do calendário festivo da cidade. Com concentração a partir das 8h na sede do Sindicato dos Estivadores, reunindo fiéis católicos e de religiões de matrizes africanas, o evento ocorre desde a primeira metade do século passado. Também são esperados mais de cinco mil turistas, que desembarcam no Porto do Malhado do navio MSC Seaview e que vão participar da festa, bem como conhecer os principais marcos da cultura do cacau na região.

