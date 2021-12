Tribunais encerram análise de candidatos

Terminou ontem o prazo para juízes eleitorais, desembargadores de tribunais regionais eleitorais (TREs) e ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) analisarem os registros de todos os candidatos às eleições de outubro. Este ano, cerca de 28.880 cidadãos de 35 partidos ou coligações apresentaram-se como candidatos no País. Na Bahia foram 1.193 pedidos de registro de candidatura, dos quais 1.107 foram considerados aptos, ou 92,79%, segundo dados constantes no site da Justiça Eleitoral até as 21h de ontem.

Foram avaliados como inaptos ao pleito eleitoral na Bahia 79 candidatos, ou 6,62% do total. A ausência de requisito de registro é o motivo de 95,4% dos indeferimentos. Quatro candidatos foram impugnados e sete ainda aguardavam julgamento, conforme o sistema de estatísticas eleitorais do TSE.

Estatísticas

O TSE divulgou ontem as estatística gerais relacionadas às eleições de 2018, indicando que a Bahia reúne 10.393.170 eleitores aptos a votar, dos quais 42.090 declararam ter algum tipo de deficiência e 318 utilizarão o nome social em seus títulos eleitorais, uma das grandes novidades deste ano. Os 417 municípios baianos participarão do pleito, sendo a capital Salvador o maior colégio eleitoral do estado, com 1.827.436 de votantes. O menor colégio baiano é a cidade de Lajedinho, com 3.235 eleitores.

A Bahia terá 6.834.276 eleitores que poderão se identificar com as impressões digitais, o que corresponde a 65,76% do total de eleitores do estado. Na capital baiana, 1.827.436 de eleitores realizaram a revisão biométrica, concluída em janeiro deste ano. O estado teve 710.636 títulos cancelados por não realização de cadastramento biométrico, que só será reaberto em 5 de novembro deste ano.

“Vamos parar com essa lenda urbana, com esse folclore. O STF nunca deu uma decisão que parasse a Lava Jato ou as investigações”

Fiscalização surpresa

A Missão de Observação Eleitoral (MOE), da Organização dos Estados Americanos (OEA), acompanhará in loco – pela primeira vez – a realização da eleição no dia 7 de outubro no Brasil. E integrantes da comitiva devem comparecer a alguns locais de votação na Bahia, de acordo com ofício do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), mas assim como as demais aparições em zonas eleitorais pelo País, será sem aviso prévio. É a forma de trabalho que o MOE afirma ser feito com independência, uma maneira mais formal de dizer que quer, mesmo, é aparecer de surpresa.

Ao final dos trabalhos, um relatório com conclusões e recomendações da MOE deverá ser apresentado ao TSE.

Acessibilidade em seminário

A acessibilidade é o tema principal de seminário que o Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE) promove amanhã, das 14h às 17h30, em seu plenário, com apoio do Ministério Público de Contas do Estado da Bahia e da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social do Governo da Bahia.

Aberto ao público em geral, o evento objetiva debater aspectos da Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência, além de afirmar a autonomia e a capacidade dos cidadãos com deficiência e mobilidade reduzida para exercer atos da vida civil em condições de igualdade com as demais pessoas. As inscrições são gratuitas. Mais informações no telefone (71) 3115-4505.

