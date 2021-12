Três problemas atuais da era Roberto Santos

Do alto dos seus 89 anos, 36 anos depois de ter deixado o governo baiano, o professor Roberto Santos, lúcido e ativo na presidência da Academia de Ciências da Bahia, dá as suas tiradas de bom humor. Perguntamos:

— Professor, o senhor fez o Parque de Exposições, que está aí no centro de uma polêmica, se deixa de ser agropecuário para se tornar palco de festas ou não. Fez o Centro de Convenções, que está aí tipo balança, mas não cai, mais para cair. E fez o Museu de Ciência e Tecnologia, que deixaram fechar. O que o senhor nos diz disso?

— Ih, rapaz. Sem querer eu acabei criando problemas para o governo.

A sério, Roberto diz que as três obras obedeceram a um ritual estratégico: o Parque de Exposições para dar ao soteropolitano mais proximidade com a agropecuária, item importante na economia estadual; o Centro de Convenções, instalado num ponto estratégico de Salvador, para ser vetor de crescimento; e o Museu para dar à juventude noções tecnológicas, já que a Bahia, primeiro com a cana e depois com o cacau, sempre teve tradição agrícola.

Ele diz que tais princípios estão na validade, mas admite: no caso do Parque e do Centro, o olho gordo da indústria imobiliária pode estar falando mais alto.

Museu — Se é que serve de alento, o secretário de Ciência e Tecnologia, Manoel Mendonça, na Semana da Ciência e Tecnologia (com uma interessante exposição no Cimatec neste fim de semana), anuncia que está em contato com o Ministério da Ciência e Tecnologia para revigorar o Museu baiano, com um detalhe:

— Nós queremos que ele seja uma referência nacional.

O projeto está em andamento.



Lotação esgotada

Quem estava sentado na última fileira de cadeiras do auditório do Hotel Fiesta, onde aconteceu o ato político com Lula, anteontem, tomou um susto quando viu a parede do fundo colada nas suas costas.

Explica-se: o auditório não estava cheio e, antes do início, foram retiradas 180 cadeiras. A parede do fundo é móvel e, para dar a impressão de que estava tudo bem, diminuíram o tamanho do auditório.

A estratégia é boa. Qualquer evento lota.



"O relatório da CPI da Petrobras é uma vergonha. É um relatório de cafajestes, de moleques. Deveria ser queimado"

José Carlos Aleluia, do DEM baiano, criticando o relatório da CPI da Petrobras que isentou os políticos.



"Vivemos um momento em que um cidadão é preso e tem a promessa de ser solto se delatar alguém. Aí ele delata até a mãe, se for o caso"

Lula, ontem, no evento do PT, no Fiesta.



Questão de contas

Chico Netto, presidente do TCM, aderiu à onda dos cortes de gastos em tempos de crise. De agosto para cá, Netto reduziu o número de comissionados e de benefícios de funcionários de outros órgãos estaduais que estão lotados lá. Em agosto, a folha era de R$ 9.095.112. Em outubro, R$ 8.561.809.

Foram R$ 533 mil de redução. Já ajuda.



Primeiro passo

O protocolo que vai dar o pontapé inicial para a Universidade do Porto, Portugal, instalar uma faculdade de medicina nas Obras de Irmã Dulce será assinado agora em novembro, mas Maria Rita Lopes Pontes, a superintendente da Osid, ressalva: até a instalação propriamente dita, ainda há um longo caminho pela frente:

— Acreditamos que, no mínimo, dois anos.

Instalações

— O local das instalações ainda não está definido. Maria Rita vislumbra um casarão que fica ao lado, que é propriedade privada, mas hoje invadido.

O espaço é o mais forte candidato.



Lógica perversa

Um empresário de alto coturno conversava ontem no Barbacoa sobre o que ele chama estratégia perversa do governo para tapar o déficit do Orçamento. Segundo Silvia Felismino, presidente do SindiReceita, em setembro empresas e pessoas físicas deixaram de recolher R$ 8,7 bilhões de impostos, que se somam a R$ 1,5 trilhão do acumulado. Sinais da crise. O governo quer a CPMF justamente por ser um imposto de inadimplência zero.

Mas há um consolo: ninguém no mundo político acredita que vá emplacar.

A razão: no fim de 2007, com Lula no auge, a CPMF caiu. Não seria agora, com Dilma em baixa, que ela voltaria.



Dinheiro novo

A Agribrasil, uma sociedade de brasileiros e holandeses que pretende implantar em Jaborandi, no oeste baiano, a maior fábrica de leite em pó do Brasil, está atrás dos primeiros R$ 1,5 bilhão dos R$ 9,5 bilhões que pretende investir, negociando com o BNDES e com a Caixa Econômica.

Segundo o secretário João Leão (Planejamento), que acompanha o caso, o grupo vai investir em torno de 40% do capital.

A consolidação da Agribrasil vai significar dobrar o PIB do oeste baiano.



POUCAS & BOAS

Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho de Lula, está usando as redes sociais para divulgar que entrou na Justiça contra O Globo e o jornalista Lauro Jardim, por terem noticiado com estardalhaço que Fernando Baiano disse em sua delação premiada ter pago R$ 2 milhões a ele. Na delação, não existe nada disso.

Está no prelo A brava travessia - Memórias, viagens e artigos do Pena de Aço, o próximo livro do jornalista João Carlos Teixeira Gomes, o Joca, ex-diretor de redação do Jornal da Bahia. O lançamento já tem data: 9 de março na Cultura.

POLÍTICA COM VATAPÁ

O patriota

Segunda Guerra Mundial, alvoroço em Salvador, ainda sob a ditadura Vargas, a legião de opositores buscando motivos para atacar o governo, achou um do bom: Landulpho Alves, o interventor do Estado, era casado com uma alemã, o país de Adolf Hitler, o diabo causador da guerra, na visão dos aliados, baianos inclusos.

Puxada por Nilson de Oliva César, o Pixoxó, irmão de Nilda Spencer, mais tarde brilhante jornalista, a estudantada marcou protesto contra o nazismo na praça Municipal, em frente ao Palácio Rio Branco.

Pixoxó começou a falar descendo o porrete nos fascistas, bateu um forte aguaceiro, a estudantada lá, Landulpho ouvindo tudo na sacada do palácio, mas sob a proteção da cobertura.

Pixoxó desfraldou o desafio:

— Quem for patriota fica na chuva!

Landulpho deu um pulo à frente. Só saiu quando acabou. Todo encharcado.

