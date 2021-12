TRE corre para cumprir o recadastramento

O Tribunal Regional Eleitoral terá de dar uma boa corrida se quiser cumprir sua missão de atender a toda a cidadania dos 34 municípios baianos que estão em fase de recadastramento biométrico obrigatório. Segundo dados divulgados na manhã de ontem pela assessoria do TRE, há municípios, como Maetinga, Simões Filho e Teixeira de Freitas, ainda na faixa dos 30%, restando apenas 10 dias para o prazo final estabelecido.

Quatro municípios são da região metropolitana de Salvador: além de Simões Filho, estão Lauro de Freitas, Candeias e Dias D’Ávila. Somando os eleitores, a partir dos dados fornecidos, o número alcança 324.397, dos quais 170.095 são aguardados (52%). O município com melhor desempenho é o de Santanópolis, com 8.769 biometrizados ou 82%. O vice é Ouriçangas: 80% de 7.113 eleitores. No total, mais da metade dos eleitores já está regularizada. De um total de 1.064.943, 54% ou 581.101.

O número, no entanto, ainda é preocupante em razão do prazo apertado. Para quem ainda não sabe por que se deve trabalhar pela biometria na votação direta e secreta, aí vai um argumento decisivo, divulgado pela assessoria do Tribunal Regional Eleitoral:

– A medida torna as eleições brasileiras ainda mais seguras, impedindo que um eleitor tente se passar por outro no momento do voto.

Primeira – Graças ao trabalho realizado pela corte, a Bahia pode se orgulhar de ostentar a primeira colocação entre os percentuais de biometrizados entre os maiores colégios eleitorais do Brasil: 68,81% contra 46,56% do vice, São Paulo. O TRE ampliou para até 17h o atendimento em todas as zonas eleitorais onde o recadastramento é obrigatório.

“É preciso que as consequências sejam mais rápidas, para que não fique no ‘oba-oba’, apoiado pelo esquecimento, pela nossa velha tradição de deixar pra lá e tocar em frente”

Saldo positivo em lojas

Após três anos de saldo negativo, a Bahia fechou 2018 registrando a abertura de 350 novas lojas. O número integra estudo divulgado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e Fecomércio-BA. Os estados que mais se destacaram positivamente foram São Paulo (+3.883), Santa Catarina (+1.706) e Minas Gerais (+940). A Bahia alcançou o 7º lugar (+350) no ranking nacional de abertura de pontos de lojas.

– A inflação abaixo da meta, a redução dos juros ao consumidor, a reação do mercado de trabalho e até mesmo recursos como os saques nas contas do PIS/Pasep criaram condições mínimas para a expansão do consumo e para o aumento das vendas do setor – avalia Fábio Bentes, economista-chefe da confederação.

