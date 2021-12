TRE busca recadastrar 80% do eleitorado de Salvador até 31/01

O TRE precisa biometrizar ao menos 80% do eleitorado de Salvador até o dia 31 de janeiro para garantir que o Pleno do tribunal homologue a eleição por biometria em Salvador. Resolução do TSE recomenda que em municípios de grande porte, 80% dos eleitores estejam aptos.

Não é obrigatório, mas se não atingir a marca, corre o risco. Neste caso, passaria a valer a eleição mista, com e sem biometria – embora o TRE aposte em bater a marca.

Cenário 1 para o eleitor: a Justiça homologa a biometria, só vota quem realizar o recadastramento biométrico. Quem não recadastrar terá o título cancelado e as demais sanções previstas.

Cenário 2, improvável: Justiça não homologa a biometria, o título não é cancelado. Mas a ideia é que a eleição seja totalmente biometrizada pois há custo envolvido. Em Salvador são mais de 2 milhões de eleitores e foram biometrizados cerca de 1,1 milhão, 56,46%, segundo últimos dados do TSE.

No cenário mais provável, no qual a biometria é homologada, quem não se recadastrar e tiver o título cancelado terá, ainda, até o dia 09/05 para regularizar a situação, se quiser votar este ano e manter o mesmo número do documento. Depois disso, até o número pode ser alterado. E não há nem como justificar voto, pois não há título.

VN Notícias – Conhece o Vardinho, apelido de Osvaldo Soares de Sousa, do canal VN Notícias no Youtube? Se não conhece tem que assistir a uma de suas reportagens no TRE para, no mínimo, dar boas risadas.

Vardinho não é nem um pouco ortodoxo em suas reportagens: anda com microfone acoplado a uma caixa à tiracolo e sai entrevistando eleitores na fila do TRE. Opina, manda ambulante sair da frente da câmera e entrevista até jornalistas. Mantenha isso, Vardinho.

“ Vamos resolver a situação fiscal e dar foco na Previdência”

Henrique Meirelles, Ministro da Fazenda

Dia de feira

O prefeito de Utinga, Joyuson Vieira (PSL) teve uma ideia para decidir se a feira livre da cidade permanece às segundas-feiras ou muda para os sábados. Baixou decreto para que a feira ocorra até final de fevereiro aos sábados. Até lá a população participa de consulta pública e decide qual o dia melhor. Diz Joyuson que a ideia é “fomentar o desenvolvimento socioeconômico da região”.

Vítima de Maduro

Preso pela ditadura de Nicolás Maduro durante 12 dias, o catarinense Jonatan Diniz evita criticar o governo venezuelano responsável pelo seu cárcere.

Para a Tempo Presente, Diniz falou que sua intenção ao viajar para a Venezuela era promover uma campanha para ajudar crianças carentes, vítimas do desabastecimento, desemprego e violência. Segundo ele “conseguir de alguma maneira mais doações para fazer algo construtivo de fato para mudar a realidade daquele país”.

Diniz admite ter participado de protestos contra o governo mas não deu detalhes do seu cárcere “por questões de segurança”. O jovem não confirma, mas está nos EUA, segundo o Itamaraty. “Não posso mais dar detalhes para preservar minha segurança”, diz para a TP.

Integração na Justiça

Partiu de um estudante de direito, Alexandro Reis da Cruz, a iniciativa de desafiar prefeitura de Salvador e Estado para anular o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) mediado pelo Ministério Público para tratar da integração dos ônibus metropolitanos ao metrô e aos ônibus que circulam em Salvador.

Segundo Cruz, o referido TAC só acolheu os possuidores dos bilhetes avulsos, ou seja, aqueles que pagam a passagem inteira, deixando de fora, portanto, os estudantes que têm o direito adquirido (tanto na capital como na região metropolitana) à meia passagem estudantil.

Gasto – A ação, já impetrada no TJ-Ba, é assim fundamentada: “Os estudantes que moram na região metropolitana de Salvador e estudam na capital, são obrigados a descer na estação Mussurunga, pegar o metrô e um novo ônibus na capital, mas desta vez pagando a passagem inteira, pois o metropasse não é aceito nos ônibus Urbanos. Tal ato administrativo aumentou consideravelmente o gasto com transporte dos estudantes, que representam 8% dos usuários do transporte público (4 mil pessoas)”.

Trâmite – A ação foi distribuída para a 8ª Vara da Fazenda Pública, sob os cuidados do juiz Mário Soares Caymmi Gomes. No momento atual, a ação está com o Ministério Público para que se manifeste.

POUCAS & BOAS

Ângelo Coronel recebeu ontem visita do presidente eleito do Tribunal de Justiça, Gesivaldo Britto. O desembargador o convidou para posse da nova Mesa Diretora que acontece dia 1º/02, às 9h, no Fórum Ruy Barbosa.

