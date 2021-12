Trava, de novo, debate do Escola sem Partido

Mais uma vez, a Comissão da Câmara dos Deputados, em Brasília, que discute o texto do Escola sem Partido, suspendeu trabalhos sem conseguir votar o relatório que coloca restrições ao conteúdo discutido pelos professores nas salas de aula, especialmente em relação a política, religião e sexualidade.

Apesar de minoria, os contrários ao projeto de lei têm conseguido sucessivas vezes prolongar as discussões, inviabilizando a votação. De toda forma, os favoráveis acreditam que ainda há possibilidade de se votar o texto, pelo menos na comissão, neste ano. O recesso parlamentar começa dia 22 de dezembro e é preciso correr.

Golpe na comissão? – Marca dos encontros, parlamentares se desentenderam em diversos momentos. Em um deles, depois de discussão acalorada em que o deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP) falou que pediria o cancelamento da reunião, o presidente Marcos Rogério (DEM-RO) se exaltou:

– Vossas excelências que falam tanto em golpe tentam dar um golpe na comissão.

Glórias em Candeias

O pastor Sargento Isidório publicou ontem um vídeo numa rede social em que aparece ao lado do também deputado e candidato derrotado à presidência Cabo Daciolo, na sua obra social em Candeias, a Fundação Dr. Jesus. Uma visita corriqueira, com Isidório sempre com a Bíblia em mãos enquanto mostrava as instalações a Daciolo. E não faltou o bordão máximo das eleições de 2018, que o pastor Sargento logo se antecipou para falar, à sua maneira:

– Glórias a Deus!

“Nunca nos pautamos por ideologia. Nossas relações são de país para país. Acho que o presidente Jair Bolsonaro vai acabar adotando essa política universalista”

Sumiu, mas foi encontrado

O vereador Edivaldo Ribeiro e Silva, conhecido como Vado Malassombrado (DEM), foi localizado no início da tarde de ontem em Itapuã. O edil estava desaparecido desde a manhã da última segunda-feira, 3.

Vado foi encontrado por equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) nas dunas da avenida Dorival Caymmi, próximo ao seu veículo. Segundo nota da Polícia Civil, Vado não apresentou ferimento ou integridade física violada, no entanto estava confuso. Logo após o resgate, foi encaminhado a uma unidade de saúde, que não teve o nome revelado, para posteriormente ser ouvido pela Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP). A reportagem não conseguiu contato com o edil para esclarecer o motivo do desaparecimento.

Adoraria

O senador Magno Malta (PR) não escondeu o descontentamento com o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL). Disse em entrevista, ontem, que irá encerrar a carreira política e voltar para a cidade natal, Cachoeiro (ES), para ficar com a família. Parecia ressentido, pois esperava que Bolsonaro fosse oferecer um ministério, algo que o futuro presidente disse ser “inadequado”. Malta tem dito que os críticos têm se aproximado do governo de transição e do próprio Bolsonaro em busca de espaço no futuro governo federal. Até a assessora parlamentar do senador Damares Alves poderá ter espaço no Ministério dos Direitos Humanos. Ainda na noite de ontem, a mágoa ficou mais evidente. Disse que o compromisso com Bolsonaro terminou dia 28 de outubro.

adblock ativo