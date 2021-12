Transporte com economia de 30%

A iniciativa da Secretaria da Administração do Estado (Saeb) em modernizar o sistema de transporte para servidores públicos, por meio de aplicativo, deve gerar uma economia de 30% ao utilizar uma frota terceirizada. Esta é a proposta inovadora e sustentável, similar ao transporte de passageiro solicitado por aplicativo de celular, que vai se chamar Agenciamento de Transporte Terrestre. Foi publicado ontem o edital de licitação para a implementação deste novo modelo de transporte, que abrangerá deslocamentos entre Salvador e outras 12 cidades da região metropolitana de Salvador, isto é, a demanda de 25 órgãos do Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Demanda

O certame já tem data para acontecer: está agendado para o dia 4 de dezembro, na modalidade pregão eletrônico. Como explica o governo do estado, este novo modelo funcionará de duas formas: por demanda, para fazer o transporte administrativo de passageiros, ou de forma continuada e programada, em roteiros diários.

Contornando bate-chapa

Em nota pública, o PSB da Bahia reafirmou ontem o apoio à candidatura do deputado Alex Lima à presidência da Assembleia Legislativa. No texto, o partido diz que o deputado tem legitimidade e capacidade de unificar a base de apoio ao governador Rui Costa, evitando um bate-chapa entre aliados. Assinam a nota, feita em reunião da executiva estadual do PSB com participação das bancadas estadual e federal, Lídice da Mata, Bebeto Galvão, Marcelo Nilo, Fabíola Mansur, Alex Lima, Ângelo Almeida e Marquinho Viana.

“Não penso que resolve-se o problema da criminalidade simplesmente soltando os criminosos, aí a sociedade acaba ficando refém dessa atividade criminal”

Senador antenado

O senador Renan Calheiros passou o fim de semana em um hospital, mas não longe do universo político. Dos dias em que passou hospitalizado para tratar uma pneumonia, até ontem, já na sua residência, o parlamentar alagoano fez diversas postagens nas redes sociais. Se no sábado, 24, afirmava estar sem “a mesma vontade de antes” para concorrer à presidência do Senado, no domingo, 25, atacava vigorosamente algumas matérias que citavam seu nome. Ontem, menos enfático, repercutiu matéria sobre a criação de secretarias nacionais para delegados, segundo ele, sem consulta ao Legislativo, e já parecia o conhecido Calheiros ao criticar a forma com serão concebidas:

– Decreto, só quando a MP vira lei. Decreto regulamentador sem lei é decreto-lei.

Melhorar a educação

O deputado federal Bacelar (Podemos), reeleito em outubro passado para a segunda legislatura, fez ontem, via Twitter, um pertinente questionamento sobre o desafio em melhorar a qualidade da educação no Brasil. O parlamentar baiano chamou de “guerras culturais” os inesgotáveis – e às vezes ininteligíveis – debates sobre questões de gênero e a existência ou não do professor doutrinador em salas de aula. Da complexidade que é o assunto, Bacelar é perspicaz ao elencar um possível ponto de partida:

– O desafio real é melhorar a qualidade do ensino e o desempenho dos estudantes.

adblock ativo