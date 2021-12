Transparência de planos e propostas

Diante da dificuldade do eleitor para escolha de seus representantes no pleito deste domingo, e considerando o desânimo em relação à política, a Confederação Nacional de Notários e Registradores realiza campanha de orientação para incentivar o acesso do eleitor às propostas dos candidatos, constantes nos planos de governo disponíveis no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e também na versão em papel, em cartórios espalhados por todo o País, sendo inclusive possível solicitar uma cópia dos documentos registrados neste locais.

– Os cartórios disponibilizam aos políticos a possibilidade do registro desse planejamento em um Ofício de Títulos e Documentos, trazendo maior segurança à fiscalização pela população – explica Rogério Portugal Bacellar, presidente da Confederação.

Para verificar quais são os cartórios que prestam esse serviço e onde ficam localizados, basta ao eleitor acessar o site.

Novo ambulatório no Hupes

O Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgard Santos (Hupes/UFBA/Ebserh) abre hoje o Ambulatório Transexualizador para atender mulheres, homens e travestis da Bahia que desejarem receber atendimento clínico. O acompanhamento será feito por uma equipe multidisciplinar, formada por médicos endocrinologistas, enfermeiros, assistentes sociais, psiquiatras e psicólogos. A partir do início do próximo ano deve ser iniciado o fornecimento de terapia hormonal. A instituição aguarda autorização do Ministério da Saúde para realizar as cirurgias previstas na Portaria 2803, inclusive a de redesignação sexual.

“Há muito a avançar porque a violência, a insegurança pública, a corrupção e a desigualdade reclamam uma atuação vigorosa e firme das instituições públicas, que não podem retroceder”

Aporte conservador

O PSL do presidenciável Jair Bolsonaro tem sido assediado por partidos da ala conservadora. Após o apoio de Edir Macedo/PRB, o DEM de Rodrigo Maia e o PSD de Kassab ensaiam uma aproximação. Parlamentares do PSD admitiram a proximidade ainda antes do início do segundo turno. Kassab, que já foi ministro de Dilma, ocupa o ministério da Ciência e Tecnologia no governo Temer e pelo visto já está mirando um posto de comando num eventual governo de Bolsonaro. João Doria, postulante ao governo de São Paulo, surpreendeu os próprios tucanos ao divulgar vídeos de apoio regional a candidatos coligados com o PSL. Em um debate na capital paulista, era evidente o namoro com o discurso de viés liberal e próximo de Bolsonaro. Doria não citou o padrinho Geraldo Alckmin.

Hope dará apoio a parque

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) anunciou que a empresa Hope Recursos Humanos S/A ganhou licitação para prestar serviços no Parque Nacional Pau Brasil, em Porto Seguro, por 15 anos. A empresa fará o apoio à visitação, ao turismo ecológico, à interpretação ambiental e à recreação em contato com a natureza. Com sede no Espírito Santo, a Hope já tem contrato com o ICMBio no Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Uma das clausulas do edital é o investimento por parte da empresa, durante o período do contrato, no valor de R$ 7,2 milhões para melhoria em infraestrutura de apoio aos visitantes. Além do Parque Serra dos Órgãos, os parques da Tijuca, Fernando de Noronha e Iguaçu já contam com os serviços de concessionárias.

adblock ativo