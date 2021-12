Trânsito da capital será tema de documentário

Salvador recebeu esta semana uma equipe da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), a mais antiga agência internacional especializada em saúde e que é ligada à Organização das Nações Unidas (ONU), que promete produzir um documentário a respeito do trânsito da capital soteropolitana. De acordo com a prefeitura, registraram imagens e gravaram entrevistas com representantes do Programa Vida no Trânsito (PVT), e o intuito é mostrar “avanços” no que diz respeito “à elaboração de estratégias para garantir a segurança no trânsito”. De fato, um recente relatório da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), apresentado em setembro, apontou a redução de acidentes na capital baiana, mas ainda há bagunça e caos a serem ordenados pelas ruas e avenidas.

– Os resultados nos animam. É um lugar que não somente conseguiu superar os problemas como insistiu nas ações para promover um trânsito mais seguro – disse Victor Pavarino, o consultor de segurança viária da Opas-OMS.

Academia de Letras da Bahia

A centenária Academia de Letras da Bahia elegeu a diretoria do biênio 2019-2021, que terá como presidente o escritor e advogado Joaci Góes. O vice-presidente será Nelson Cerqueira, mestre em literatura comparada. A chapa foi eleita por unanimidade. Também compõem a diretoria Ordep Serra (1º-secretário), Gláucia Lemos (2ª-secretária), Paulo Ormindo (1º-tesoureiro), D. Emanuel D’Able do Amaral (2º-tesoureiro), Edilene Matos (diretora da revista), Armando Avena (diretor da biblioteca), Gerana Damulakis (diretora do arquivo) e Carlos Ribeiro (diretor de informática).



Combustíveis em pauta

As constantes altas no preço dos combustíveis e as variações nas bombas em Salvador serão debatidas hoje à tarde no Ministério Público estadual, em Nazaré. Pautam a sessão as denúncias dos consumidores sobre reajustes ilícitos e a fixação de preços de combustíveis na capital soteropolitana, e será conduzida – a audiência é aberta ao público – pela promotora de Justiça do Consumidor, Joseane Suzart. Foram convidados autoridades federais, estaduais e municipais diretamente envolvidas com o tema, além de especialistas e representantes dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. É o início de uma longa trajetória para buscar soluções para os problemas relatados, um calafrio recorrente não apenas na Bahia, mas em todo o Brasil.

Costurar alianças

O presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), se encontrará na próxima quarta-feira, 5, com representantes do PR. A reunião foi definida após encontro entre o líder da bancada do PR na Câmara dos Deputados, José Rocha (PR-BA), e o futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que coordena a equipe de transição do governo. De acordo com a assessoria de José Rocha, o objetivo é discutir o plano de governo de Bolsonaro e saber quais medidas do Executivo que dependerão da análise do Legislativo. O PR tem uma bancada de 41 deputados e quatro senadores. Ainda não está definido se os oito novos deputados federais, eleitos pelo partido em outubro, também vão participar da reunião.

