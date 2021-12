TJBA amplia uso de ferramentas digitais

A Revolução Virtual já alterou os padrões de sociabilidade e relacionamento entre magistrados, advogados, defensores públicos e réus em todas as unidades não-criminais do Estado da Bahia.

Os 100% de aproveitamento, divulgados ontem, colocam o TJ-BA em dia com os pedidos do Sistema do Conselho Nacional de Justiça, pois o modelo digital é considerado parte integrante da essência do novo Judiciário brasileiro

Instituído pela resolução número 85 de 2003, o Processo Judicial Eletrônico (PJe) vem passando por incessante metamorfose.

Na corte baiana, a inovação típica de todo e qualquer artefato nascido na Arpanet e criado no Vale do Silício, vem sendo verificada com novas funções seguidamente desenvolvidas pelo trabalho da equipe de tecnologia.

Testemunha – A testemunha mais confiável deste processo mutante é o presidente do Grupo de Trabalho voltado para a implantação do PJe no âmbito do Judiciário baiano, o desembargador José Olegário Monção Caldas, presente desde o começo da mutação do papel para o digital.

– Podemos dizer que o PJe nasceu na Bahia, sonhado como programa único, pois tivemos o grupo pioneiro de informática, que viabilizou a criação do Diário de Justiça Eletrônico, entre outras melhorias, até alcançarmos os 100% do PJe, lembrou Olegário, em vídeo divulgado pelo tribunal.

Entre as inovações mais recentes do PJe, destacam-se os fluxos para automatização de tarefas cartorárias, envio de cartas eletrônicas com certidão automática; vinculação do DAJE com o processo judicial e o migrador capaz de conduzir todos os processos do sistema anterior, o SAJ, para o PJe.

Matagal na Graça

Moradores da Avenida Euclydes da Cunha, no bairro da Graça, estão alarmados com os efeitos do crescimento de um matagal no local onde funcionava uma das unidades da rede de farmácias Sant’Anna. Segundo os moradores, que vêm utilizando a internet para divulgar sua queixa, o mato já subiu à altura da fiação elétrica entre a edificação e o poste de energia situado no logradouro.

Já ao fundo da casa, o matagal vem atraindo a concentração de animais e produzindo umidade nas paredes do edifício Monalisa, unidas com a garagem do prédio onde ficava a farmácia. O número da prefeitura recomendado para registrar este tipo de ocorrência é o 156, mas, os moradores dizem terem sido encaminhados para a Prefeitura Bairro, que por sua vez, orientou nova ligação para o 156.

Novas tarifas do ferry

A partir de hoje entram em vigor as novas tarifas para a travessia Salvador/Itaparica pelo ferryboat. O percentual médio do reajuste foi de 1,7%. Não houve alteração nos valores para pedestres e carro de mão nos finais de semana e moto em dias úteis. A travessia de passageiro passa a R$ 5,10 em dias úteis, sem alteração nos finais de semana e feriados. Já para os usuários de carros pequenos, de segunda a sexta, a travessia passa a custar R$ 45,70; nos fins de semana e feriados vai a R$ 64,70. A tabela com os novos valores será disponibilizada no site.

