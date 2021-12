TJ pode mudar regras para eleger a direção

O Tribunal de Justiça da Bahia vai votar dia 9, na sexta da próxima semana, uma proposta de emenda regimental que, se aprovada, vai mudar todo o jogo para a sucessão do desembargador Eserval Rocha na presidência da instituição. O pleito deve acontecer na terceira semana de novembro.

Hoje, manda o regimento, só podem ser votados para a composição da mesa diretora os cinco mais antigos. A emenda propõe que qualquer um dos 53 integrantes da corte possa se candidatar. E a chance de passar é grande. Alguns tribunais, como os de São Paulo, Rio e Minas, já adotaram o novo modelo. O STF confirmou a legalidade da regra e, de quebra, a proposta é a que mais se aproxima das Associações de Magistrados do Brasil (AMB) e da Bahia (Amab).

As duas entidades pedem eleição direta com magistrados de todas as instâncias tendo direito a voto, e a emenda em apreço, se não satisfaz plenamente, já é um avanço.

OS COTADOS — O TJ baiano tem 53 desembargadores, 27 mulheres e 26 homens. Pelo regimento atual, os cinco mais antigos aptos a disputar a presidência são Maria da Purificação (2ª-vice-presidente), José Olegário Monção Caldas (corregedor-geral), Maria do Socorro Santiago, Lícia Laranjeira e Ivete Caldas.

Nesta terça-feira, 29, a balança oscila entre José Olegário e Maria do Socorro. Dá no que dissemos de início: se o regimento mudar, muda tudo.

Advogados nas urnas

Os advogados baianos também têm uma novidade em matéria de eleição. Vão eleger, via internet, nesta quarta-feira, 30 (das 9h às 18h), a lista sêxtupla da qual o TJ vai tirar a tríplice para o governador Rui Costa escolher o desembargador dos advogados que vai compor a Câmara do Oeste.

Como só há seis candidatos, os seis estão eleitos, é óbvio. A briga é só para ver quem tem mais voto. Ei-los, por ordem alfabética: Cezar Martins Machado, Custódio Brito, Kleber Andrade, Lia Barroso, Sérgio Cafezeiro e Sérgio Nogueira Reis.

VOTAÇÃO ONLINE — A votação online já é adotada no mundo desde 2009. Há controvérsias sobre o assunto. Os defensores dizem que o sistema é seguro, e os opositores, que é suscetível ao ataque de hackers.

"Essa é uma situação que nunca foi vivida pelo Sistema Público de Saúde nos seus 25 anos. Ela aponta para um verdadeiro colapso"

Arthur Chioro, ministro da Saúde, dizendo que o dinheiro do orçamento do MS acaba em outubro.



"Estou convicto de que, se a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, também só pode ser vivida olhando-se para frente"

Randolfe Rodrigues, senador do Amapá, na carta em que explica a troca do PSOL pela Rede de Marina.



Sinal de alerta

Maria Quitéria (PSB), prefeita de Cardeal da Silva e presidente da UPB, está articulando ampla reunião com prefeitos e deputados baianos (estaduais e federais). Pauta: o já previsto colapso na saúde por falta de dinheiro.

Vão discutir o que fazer para reagir.

Sem exceção

Placas, banners e faixas do governo do estado distribuídas ao longo das avenidas Sete e Carlos Gomes, onde Rui Costa iria anunciar a realização de obras, foram retiradas nesta segunda, 28, sem exceção. Sílvio Pinheiro (Sucom) disse que foram colocadas sem autorização e mandou recolher todas.

Teve um probleminha. O caminhão da empresa Angra, responsável por cumprir a ordem, estava com o IPVA atrasado, e o pessoal do governo apontou a irregularidade.

De nada adiantou. O caminhão foi trocado e a ordem executada.

PROBLEMA DA ANGRA — Sílvio diz que um coisa nada tem a ver com outra. A prefeitura contrata a empresa, que é responsável pelos veículos.

- Querer colocar isso (o caminhão com o IPVA atrasado) como argumento para justificar este desrespeito à legislação municipal é cortina de fumaça. Se o caminhão está irregular, que seja multado.

É o tal do para os inimigos, os rigores da lei.

PALANQUE ANTECIPADO — No evento, Rui Costa anunciou o investimento de R$ 40 milhões para requalificação de ruas e passeios do Centro Histórico de Salvador.

Nada menos que nove vereadores, dois deputados estaduais e outros federais discursaram ao longo de 1h30 de cerimônia.

É a disputa eleitoral de 2016, que ainda não começou, mas já está levantando poeira.

Os vices de Neto

Luiz Carrera, ex-deputado e hoje secretário da Casa Civil, consolidou nesta segunda-feira, 28, a filiação ao PV; Guilherme Bellintani, empresário e secretário da Educação, agregou-se ao PPS; e Bruno Reis, na Secretaria de Desenvolvimento Social e deputado já reeleito pelo PMDB.

O time aí, todos em partidos aliados, é da absoluta confiança de ACM Neto, e um deles será o vice, se em 2016 o alcaide tiver cacifado para ele próprio escolher o vice.

Viu? Neto vai negociar de caso pensado.

POUCAS & BOAS

Dilma sancionou o projeto que altera de um ano para seis meses antes da data da eleição o prazo de filiação para quem vai disputar. Isso deu folga a muitos, entre eles Marcelo Nilo, que junto com aliados agora tem até março para se definir.

Entre os que estavam na espera está o ex-deputado Marcos Medrado, nesta terça-feira, 29, no Procon. Ele deixou o SD e quer uma nova legenda, sob condições: 'Que esteja harmonizada com o governador Rui Costa'.

Quem já arrumou a vida foi Gilberto Brito, ex-deputado do PR. Filiou-se ao PSB de Lídice da Matta e vai disputar a eleição do próximo ano como candidato a prefeito de Paramirim, a terra dele, onde já foi prefeito (1993 a 1996), além de ter sido interventor em Jandaíra.

O advogado baiano Luiz Coutinho, mestre e doutor em direito penal, toma posse nesta terça-feira, 29, (19h) no Hotel São Salvador (Stiep) como diretor de seleções de membros da Rede Internacional de Excelência Jurídica da Bahia, entidade que aproxima juristas da América do Sul, Europa e África.

A passagem do Dia dos Animais será marcada sexta com uma sessão especial na Câmara de Salvador (18h30), a pedido da vereadora Ana Rita Tavares (PEN), quando haverá um debate sobre o livro A Proteção aos Animais e o Direito, da juíza Ana Conceição Barbuda.

Diz Ana Rita que o livro mostra uma perspectiva que tem ganhado espaço no universo jurídico, ao reivindicar a condição dos animais como sujeitos de direito, rifando a ideia de que os interesses desses seres se subordinam aos dos humanos.

Colaborou: Luan Santos.

