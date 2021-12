TJ decide se muda ou não regras da eleição

A magistratura baiana amanhece nesta sexta-feira, 23, de olho na sessão do TJ. As regras para eleição da mesa diretora (presidente, vices e corregedores) que vai acontecer em 20 de novembro continuarão as mesmas ou não?

As mudanças propostas são duas. Uma dá o direito a qualquer desembargador se candidatar (hoje só os mais antigos), e outra dá direito a voto aos juízes de todas as instâncias, pleito da Associação dos Magistrados.

O xis da questão: o presidente Eserval Rocha tem o direito de colocá-las na pauta se quiser. Vai colocar? Se sim, é quase certo que a ideia de juiz votar cai. A maioria dos desembargadores acha inconstitucional.

Mas no caso do direito a qualquer desembargador se candidatar, prática já adotada nos tribunais de Minas, Rio e São Paulo, é possível. E aí está o ponto do barulho.

Pelas regras atuais, só os desembargadores Maria da Purificação, José Olegário Caldas, Maria do Socorro, Lícia Laranjeira e Ivete Caldas podem se candidatar.

Deles, José Olegário e Maria do Socorro já caíram em campo, pedindo voto. São candidatos assumidos. E há um time de desembargadores que torce o nariz para ambos.

Eserval não abre sobre o que vai fazer nem para os colegas. Mas a decisão é dele.

Ordem unida

Nada de novo no almoço que Lula teve nesta quinta no Palácio de Ondina, com Rui Costa, secretários, deputados e o alto escalão do PT na Bahia. A cartilha é a mesma que já vem sendo prescrita em todo o país: não só defender o governo de Dilma, mas também estimular as bases a fazerem o mesmo. Em suma, quer reabilitar a fibra perdida.

Nesta quinta, no Sheraton, Lula entrou às escondidas. Deve ter a fórmula mágica.

Arrogância na blitz

A arrogância que tem marcado as ações dos prepostos da Transalvador teve repeteco na noite de anteontem, numa blitz na orla da Boca do Rio. Um médico teve o filho algemado, com arma apontada e foi levado para a delegacia. O advogado Allan Patrick Maciel, acusado de ter se recusado a soprar o bafômetro mesmo insistindo para soprar.

Ele reuniu testemunhas entre os presentes e vai processar a agente Maria do Socorro e o chefe dela de prenome Roberto por danos morais.

'O fato de ter a pedalada, por si só, não significa que isso seja razão para o pedido de impeachment'

Eduardo Cunha, presidente da Câmara, sobre o novo pedido de impeachment da oposição.

'O que não se pode admitir é que gente que a gente sabe que roubou a vida inteira venha a chamar o PT de ladrão'

Lula, nesta quinta, em Teresina, antes de embarcar para o encontro com os petistas de Salvador.

Exemplo feirense

A partir de segunda-feira o Shopping Boulevard, de Feira de Santana, vai passar a cobrar estacionamento, mas lá o prefeito Zé Ronaldo (DEM) botou ordem na casa.

Quem for fazer compras e provar tem direito a até três horas grátis.

Por que ACM Neto não adotou o modelo?

Rindo à toa

Aliados de ACM Neto dizem estar rindo à toa com a pesquisa do Instituto Paraná que dá a ele 62% das intenções de voto.

Até porque não há razões para duvidar do Paraná. É o mesmo instituto que na mesma pesquisa aponta Rui Costa com 59,5% de aprovação, contra 13,8% de Dilma.

Seja como for, o duelo entre Rui e Neto será em 2018. Até lá, Neto tem que passar por 2016. E pelo visto vai passar, embora ainda não tenha adversários definidos.

Os outros nomes - Os outros citados na pesquisa estimulada do Paraná são Lídice da Mata (PSB), com 6,7%, Antônio Imbassahy (PSDB), com 4,4%, Tia Eron (PRB), 4,2%, e Walter Pinheiro (PT), 3,6%.

A questão é saber quem são os atores da disputa na oposição, o que ainda é um enigma. A ideia do governo é pulverizar.

Escola baiana

Deputados do Mato Grosso do Sul, entre eles alguns petistas, copiaram o baiano José Carlos Aleluia e moveram uma ação no STF contra a cobrança das inspeções veiculares.

O iminente julgamento do STF pela inconstitucionalidade da portaria do Detran-BA levou Rui Costa a suspendê-las na Bahia.

Mas Aleluia quer mais. Aguarda a publicação para entrar com nova ação pedindo a devolução do que já foi pago.

Salada mista

Chacrinha, o velho guerreiro, dizia que no rádio nada se cria, tudo se copia.

Aos 81 anos, José Ataíde, o decano do rádio baiano, se predispõe a mostrar que não é bem isso. Está fazendo na Metrópole, das 6 às 7, aos sábados, o programa Salada mista e uma cereja. Ele lê 100 notícias distintas, sempre fatos do dia, em ritmo de narrativa de futebol e depois um convidado, a cereja, comenta apenas as três primeiras.

- Eu queria que Chacrinha pudesse ver. Quebrei a regra.

E quebrou. É original e bom.

POUCAS & BOAS

O enterro do empresário José de Carvalho ontem foi um caso à parte em Pojuca: uma legião de pessoas chorando um choro sentido e agradecido. Com a sua Fundação José de Carvalho, ele incluiu uma legião de jovens carentes nos bons padrões de civilidade.

E já que estamos falando em exceções da regra, dona Vanja Célia, modestíssima trabalhadora rural em Pé de Serra, Mutuípe, virou notícia nos sites do interior ontem. Ela devolveu o cartão do Bolsa Família, utilizado durante dois anos, agradecendo. Aposentou-se e não mais precisa. Que tal contratá-la para dar aulas de moral e cívica em Brasília?

A tentativa da JAC Motors de negociar com o governo baiano a instalação de uma fábrica menor do que a inicialmente projetada (100 mil veículos por ano) é vista no mundo empresarial como uma estratégia. Sai mais barato do que ressarcir o governo pelo uso de incentivos na importação de automóveis.

Um empresário lembra que a Ásia Motors, em parte vendida à Hyundai, foi condenada a devolver mais de R$ 1 bilhão. A Hyundai pagou parte disso.

O presidente da Fecomércio, Carlos Andrade, vai entregar terça (20h) na Casa do Comércio, ao empresário Carlos Fernando Amaral, a Medalha Visconde de Cairu, mais alta condecoração da entidade, que administra também o Sesc e o Senac.

Colaborou: Luiz Tito, de Feira de Santana

