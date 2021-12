TJ-BA na campanha Imposto do Bem

Uma iniciativa do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia vai contribuir para fortalecer projetos sociais em benefício de crianças e adolescentes.

Trata-se da campanha Imposto do Bem. O projeto é do desembargador Emílio Salomão Resedá, com vasta folha de serviços prestados em defesa dos direitos da infância e juventude. Atual corregedor das comarcas do interior, Resedá organiza a campanha pelo segundo ano seguido.

Parte dos valores a serem pagos à Receita vão direto para a conta dos Fundos de Direitos da Criança e do Adolescente (Fias), órgão que tem como missão repassar os valores para as instituições de acolhimento.

Funciona assim: pessoa jurídica pode repassar até 1% do imposto devido enquanto pessoa física, 3%. O Imposto do Bem fortalece também a representação política do cidadão porque incentiva o trabalho e reforça a estrutura das comunidades.

Mutirões na Chapada

As prefeituras de municípios da Chapada Diamantina, fortemente atingidos pelas chuvas desde a madrugada de terça-feira, vêm realizando mutirões de moradores e servidores para trabalhar nas áreas mais afetadas. Algumas das cidades, como Lençóis, decretaram situação de emergência para amparar melhor as famílias atingidas. Ali, um total de 14 famílias ficou desabrigado, nove no bairro Tia Ricardina e mais cinco no Lavrado. Choveu em Lençóis o equivalente a dois dias. A cidade se reorganiza para atender a próxima “cheia” de turistas, pois os rios e cachoeiras deverão permanecer mais cheios durante este mês, quando se comemora a Páscoa.

“A impressão que eles querem passar é de que o Temer reuniu um grupo tipo [da série] A Casa de Papel para roubar o Brasil. Mas, na verdade, eu reconstruí o Brasil”

Sertão Solar

O projeto Sertão Solar Barreiras, com previsão de estar em funcionamento até o final do ano, está em implantação em uma área de 300 hectares no alto da Serra da Bandeira, arredores da cidade. Detalhes do projeto foram apresentados esta semana para diversos segmentos da comunidade local pelos representantes da Atlas Renewable Energy e membros das empresas Tetra+ e Motrice. Com expectativa de gerar 500 empregos diretos e cerca de 2 mil indiretos, o empreendimento quer aproveitar ao máximo a mão-de-obra local, conforme garante o diretor de Desenvolvimento e Negócios da Atlas, Manoel de Andrade. O grupo empresarial já tem em funcionamento no estado da Bahia as plantas fotovoltaicas de Bom Jesus da Lapa e Juazeiro.

