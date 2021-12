Tia Eron em sinuca de bico no caso Cunha

De discreta vereadora em Salvador, Tia Eron partiu em 2014 para a sua primeira empreitada federal e elegeu-se deputada do PRB. Agora, está no olho do furacão.

Não, não são apenas os esquerdistas, que demonizam os integrantes da bancada evangélica (e vice-versa) que ela integra. Caiu-lhe no colo decidir o destino de Eduardo Cunha no Conselho de Ética. Num colegiado dividido meio a meio, tem o voto decisivo. Se votar sim no relatório que pede a cassação dele por falta de decoro, ele dança; se não, pode escapar.

A questão: Tia Eron sempre declarou-se amiga de Cunha (como todos os evangélicos lá). Depois se disse empenhada em ajudar a 'passar o Brasil a limpo', que votaria pela preservação da 'moral na casa', mas nesta terça, na hora do voto, sumiu. Ou melhor, ficou o tempo inteiro na sala da liderança do partido, o PRB. Soltou nota dizendo que cumpriria as suas obrigações. A votação foi adiada.

O voto é aberto e aí está o calvário de Cunha. O PRB tem candidatos a prefeito no Rio (o senador Marcelo Crivela) e em São Paulo (o deputado Celso Russomanno).

Votar sim é abandonar o amigo, votar não é se melar, e por tabela o PRB.

É uma sinuca de bico. Nesta terça, os telefones dela só davam caixa. Resta esperar.

Muniz no Senado

Roberto Muniz (PP) tomou posse nesta terça no Senado na vaga de Walter Pinheiro.

Para assumir o mandato, deixou a presidência da Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto (Abcon), sediada em São Paulo, onde ele estava morando.

No discurso de estreia, disse que saneamento é fundamental para o combate ao Aedes aegypti, transmissor de zika e chikungunya.

Ainda está com o cacoete da Abcon.

'Nós estamos em um poço sem fundo na política. (...) Hoje a linha sucessória no Brasil está inteiramente comprometida'

Marina Silva, falando sobre os pedidos de prisão de Renan Calheiros e Romero Jucá (além do ex-presidente José Sarney), defendendo a convocação de nova eleição já.

'O presidente considera tal iniciativa, com o devido respeito, desarrazoada, desproporcional e abusiva'

Renan Calheiros, em nota, criticando o procurador Rodrigo Janot, que pediu o afastamento e a prisão dele.

Ciúme petista

A presença de Rui Costa na segunda, 6, em Irecê deu e deixou. Petistas não gostaram dos mimos que ele dedicou ao prefeito Luizinho Sobral (PTN) e estão esperneando nas redes sociais.

Dizem que sem Luizinho, em 2014, Rui teve mais de 70% dos votos lá.

Em Irecê, os ex-prefeitos e ex-deputados Zé das Virgens e Joaci Dourado, petistas, estão convergindo para apoiar Elmo Vaz (PSB), ex-superintendente da Codevasf.

Mas Luizinho, bem avaliado, é favorito.

Azar cacaueiro

Nascido em família de cacauicultores, o deputado Sandro Régis (DEM) diz que a seca está fazendo um estrago na região cacaueira de dar dó. A produção caiu em mais de 30%, mas tem gente sofrendo mais:

- E o pessoal se vê assim, como sempre, sem apoio do governo.

Questão de nome

A Comissão da Promoção da Igualdade da Assembleia realizou sessão nesta terça que pôs na mesa a questão do uso oficial do nome social de transexuais.

Paulete Furacão, primeira trans a assumir cargo público (Secretaria da Justiça), em 2012, usa o nome social na frente do crachá, e atrás as informações formais.

E como é o seu nome mesmo?

- Nunca pergunte a uma trans o seu nome de registro. É a suprema ofensa.

Polêmica - Na Assembleia tramita um projeto de resolução que permite o uso do nome na casa. O deputado Sargento Isidório (PDT) fez o maior escarcéu, contra.

No geral, há leis esporádicas em alguns estados, mas o que assegura mesmo o uso do nome é sentença transitado em julgado.

POUCAS & BOAS

Ednei Souza, o Tché do Sertão, e Nonato Melo, alunos do curso de direito da Faculdades Ages, de Paripiranga, entregaram um abaixo-assinado ontem na Assembleia com mais de mil assinaturas contra a instituição. A queixa: provas que estavam marcadas para 10 e 11 de junho foram adiadas para 1º e 2 de julho.

Eles acham um desrespeito colocar provas num 2 de Julho, um feriado: 'A direção está inflexível. Não está nem aí para a data magna do estado. E nós, estudantes, achamos um desrespeito. A Ages tem lá mais de seis mil alunos.

O Hospital da Bahia vai festejar os seus 10 anos segunda próxima com honras e pompas. O evento principal é a palestra Perspectivas para a saúde pública no Brasil que o ministro da Saúde, Ricardo Barros (16h30), fará na Associação Bahiana de Medicina (ABM), em Ondina.

adblock ativo