Thomé de Souza está esperando dinheiro

No dia dos 466 anos de Salvador o Memorial de Thomé de Souza, o fundador, idealizado pelo advogado Ademir Ismerim, está emperrado por falta de dinheiro.

Uma comissão para tratar do assunto está instalada, ACM Neto estuda três locais, a Barra, onde o fundador desembarcou, a península de Itapagipe e a própria Praça Thomé de Souza, onde Salvador começou.

O xis da questão: o que se quer é arranjar quem banque e mantenha o memorial.

A prefeitura dá o espaço, mas o resto é com a iniciativa privada.

Alto nível —Tancredo Neves já dizia, quem quer fazer vai e faz, quem não quer nomeia uma comissão de alto nível.

A Comissão do Memorial é formada pelos advogados Ademir Ismerim e João Daniel Jacobina, o historiador Francisco Sena, a museóloga Rosângela Esteves, o arquiteto Fernando Frank e o gerente de sítios históricos da Fundação Gregório de Mattos, Marco Antônio Rocha.

Neto acha o time bom, mas quer alguém que saiba aonde ir buscar dinheiro.

Em miúdos, está agindo tal e qual o velho Tancredo (avô de Aécio) preconizou.

Em Portugal — Ismerim por acaso está hoje em Portugal. Amanhã, ele vai a Vila Franca de Xila visitar o túmulo de Thomé de Souza, jogado num canto num convento de um sítio particular.

Daí, é melhor Thomé cá, onde será reverenciado, do que lá, onde é mais um.

A ponte do futuro — João Leão, secretário do Planejamento, diz que só no fim deste ano pretende lançar o edital da ponte Salvador-Itaparica. Primeiro constrói a engenharia financeira, depois fará as audiências públicas para enfim lançar o projeto.

A ponte é inevitável, até porque Salvador chega aos 466 anos sem ter mais áreas disponíveis para expansão, lembra ele.

Só há um problema: o momento é ruim.

"Salvador cresceu achando, com relativa facilidade, espaço para tudo e para todos, praticamente sem ordenamento e forte diferenciação socioespacial. (...) Produziu uma paisagem que ora encanta, ora desencanta"

Sílvio Bandeira de Mello e Silva, professor do mestrado de geografia da Ufba, no artigo "Reavaliando os principais problemas de Salvador".

Ao deus-dará

Top de linha na distribuição de produtos químicos, inclusive para tratamento de água (potável, piscinas e afins), a Acqua Service, empresa do Polo Petroquímico de Camaçari, pena nas mãos da Justiça.

Por conta de uma briga familiar, está desde 2011 sob administração judicial, que, no frigir dos ovos, é o mesmo que ficar parada no tempo entregue à própria sorte.

As contas estão bloqueadas e a Acqua sequer pode participar de licitações. Resultado: 150 empregos foram pelos ares.

Lá só está o pessoal da manutenção, para as máquinas não apodrecerem.

Tabefe no povo

Tal e qual Eduardo Cunha (PMDB-RJ) na Câmara dos Deputados, a decisão de Marcelo Nilo de aumentar os benefícios dos deputados soa como um tabefe no povo ao qual o governo tanto pede sacrifícios.

É por exemplos tais que o senso comum popular desqualifica os políticos.

Pé-quente

Os ares da Bahia parecem ter feito bem ao novo ministro da Educação, Renato Janine, anunciado pelo Planalto anteontem.

É que uma das mais últimas atividades profissionais do agora ministro foi em 23 de fevereiro aqui, quando proferiu palestra no Tribunal de Contas do Estado (TCE), sobre o tema Trabalho com amor e paixão.

Na ocasião, ele concedeu uma longa entrevista ao repórter Biaggio Talento, de A TARDE, quando bateu no governo, de leve.

Crítica ao PT — Na conversa com Biaggio, ao ser questionado sobre o que Dilma deveria fazer para sair da crise, Renato disparou:

- Houve uma inversão de posições pelo qual o PT, que era um partido ético (tão ético que as pessoas achavam que ele não tinha condições de governar, pois era um bando de lunáticos), se tornou um partido, na opinião de muitos, que se aproximou da corrupção e da desonestidade.

POLÍTICA COM VATAPÁ

O lustre e o ilustre

Essa é da lavra do saudoso Newton Macedo Campos, o contador-mor de causos da província, no seu tempo.

Ano 1944, o interventor da Bahia, general Pinto Aleixo, recebeu com honras e pompas a visita do general Dermeval Peixoto, homem forte do governo (que mais tarde seria interventor de Pernambuco).

Aficionado por colecionar raridades, o ti-ti-ti dos inimigos da ditadura de Getúlio Vargas foi adubado nos bares e restaurantes de Salvador com a 'notícia' de que Aleixo dera de presente a Dermeval um lustre do Palácio da Aclamação.

A imprensa, sob a forte censura de uma ditadura em tempos de guerra, nada falava. Dermeval embarcou para Pernambuco, Wilson Lins, diretor de O Imparcial, publicou a notícia da seguinte forma:

Embarcou ontem para Recife no cais do porto de Salvador o general Dermeval Peixoto, o ilustre.

