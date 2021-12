Thomaz Bastos deixou legado no nosso metrô

O advogado Márcio Thomaz Bastos, ex-ministro da Justiça, que faleceu anteontem, deixou uma parcela do legado da sua atuação jurídica no metrô de Salvador.



Explicando: foi com base na Operação Castelo de Areia, desencadeada pela PF em março de 2009 no escritório da construtora Camargo Corrêa, no Rio, que o Ministério Público Federal colheu as informações que implicavam dois executivos da Camargo, dois da Andrade Gutierrez e três da italiana Impregilo nas pendengas do metrô de Salvador.



A Impregilo foi a vencedora da concorrência original, mas depois cedeu a obra para o consórcio Camargo-Andrade Gutierrez.



As denúncias do MPF indicavam, além de movimentações suspeitas na transação, a existência de um propinoduto diretamente ligado ao mundo político, parte que não chegou a ser devidamente investigada.



Contratado pela Camargo, Thomaz Bastos conseguiu, no STJ, a anulação das acusações sob o argumento de que as denúncias foram colhidas de 'fontes anônimas'.

Por tabela, o processo do metrô de Salvador caiu. Ficou assim: a obra, o trecho Lapa-Pirajá, que deveria custar R$ 480 milhões, custou mais de R$ 1 bilhão, nunca foi concluída e a história dessa falcatrua nunca foi contada.



Menos um

A notícia de que o senador Armando Monteiro (PTB-PE) irá para o Ministério do Desenvolvimento traz embutida outra: a pasta era uma das cogitadas para Jaques Wagner ocupar.



Ou seja, Wagner está fora dela, função, aliás, que nunca o fascinou.



Esta semana, o governador conversou com Dilma, mas diz não ter tratado sobre o destino dele, apenas questões conceituais.



Últimos tiros



Mesmo em vias de terminar o mandato, e a Assembleia a menos de um mês de iniciar o recesso, o deputado Carlos Gaban (DEM) dá os seus últimos tiros: protocolou um requerimento pedindo a convocação do secretário José Sérgio Gabrielli (Planejamento) para dar esclarecimentos sobre a Petrobras:



- Foi Gabrielli quem elaborou o orçamento do estado para 2014. Ele tem o que dizer.



Governistas dizem que o requerimento sequer será votado, muito menos aprovado.

"No caso do mensalão, falávamos que estávamos julgando o maior caso de corrupção investigado e identificado. Agora, a Ação Penal 470 teria que ser julgada em juizado de pequenas causas pelo volume que está sendo revelado nesta questão"

Gilmar Mendes, ministro do STF, ao falar sobre a Operação Lava-Jato, ou o escândalo do petrolão.

Questão de visão

Otto Alencar (PSD), o senador eleito da Bahia, vai ficar fora de campo por pelo menos uma semana. Anteontem ele se submeteu a uma cirurgia de catarata:

- Eu fiz a campanha sem enxergar bem. Se estivesse tudo bem, minha vantagem, que foi de 1,720 milhão de votos, seria maior. E se eu perdesse também já tinha a explicação pronta: eu ia dizer que bateram em cego.



Apoio desconfortável



A bancada do PT na Câmara de Salvador vai se reunir esta semana para decidir que rumo tomará na eleição para a presidência da casa. O atual presidente, Paulo Câmara (PSDB), é candidato à reeleição e enfrenta as insatisfações do vereador Carlos Muniz, cujo partido, o PTN, ameaça se rebelar contra ACM Neto. Gilmar Santiago (PT), líder da oposição, diz que não há decisão, mas inclinação:



- Apesar do desconforto que temos por ser Paulo Câmara ligado ao deputado Antônio Imbassahy, um dos principais adversários de Dilma, a tendência é que o PT o apoie.

Gilmar diz que Paulo Câmara logrou até conquistar as simpatias de Waldir Pires.



Promessa - O PTN, partido do deputado João Carlos Bacelar e peça-chave na eleição de Neto em 2012, diz querer que o prefeito cumpra promessa feita lá atrás, de que o próximo presidente da Câmara seria do partido.



Neto, que não quer briga com Imbassahy, já disse que não vai aceitar pressões.



Jogo duplo - Aliás, a Câmara de Salvador mostra um painel curioso da política baiana. PDT e PSD, que no plano estadual são aliados de Jaques Wagner e Rui Costa, lá estão firmes e fortes com ACM Neto.



A situação gera piadas, alguns dizendo que eles são coerentes, são governo de cabo a rabo. A oposição mesmo é enfeixada por PT (nove vereadores), PCdoB (dois) e PSB (dois).



POUCAS & BOAS



A via crucis imposta pela ViaBahia aos que transitam pela BR-325 ganhou novo ingrediente. Ontem, isolou uma das pistas a 100 metros do posto da Polícia Rodoviária de Simões Filho, e chegar ou sair de Salvador virou um flagelo. De Salvador até lá, apenas 22 km, gastou-se mais de uma hora.



O engenheiro mecânico Marco Amigo foi reeleito presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (Crea-BA). Ontem, com 95% das urnas apuradas, ele tinha 64% dos votos. O Crea está em 26 municípios.



O vereador Cláudio Tinôco (DEM) quer emplacar o nome do ex-vereador José Pires Castello Branco no novo mercado de Periperi, que ACM Neto está em vias de inaugurar. Castelo Branco, que teve oito mandatos, morou a vida toda em Periperi. A homenagem é justa.



Domingos Leonelli, secretário-geral do PSB, diz que jamais usou a expressão 'expurgo' para definir a decisão do partido de desfiliar os que não foram fiéis à legenda nas últimas eleições. De fato, a expressão é nossa, a partir do entendimento de que, no caso em apreço, desfiliar e expurgar dão no mesmo.

POLÍTICA COM VATAPÁ



Hari, hari



Dia 23 de novembro de 2009. Salvador foi escolhida naquele ano para marcar as comemorações em nível nacional do Dia da Consciência Negra. A Praça Castro Alves lotada, Lula, presidente da república, chegou acompanhado do presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas.

No meio da festa, deram a palavra a Abbas. Ele falava em árabe, meio cantado, algo que soava mal para os nossos padrões, ninguém entendia nada, mas todo mundo ouvia em silêncio.

De repente alguém da multidão estrilou a voz em alto e bom som:

- Hari, hari, hari, Ali Babá!

Dizem que até a estátua do poeta Castro Alves gargalhou.

