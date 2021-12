The Economist diz que Temer cedeu à pressão

A edição da revista britânica The Economist que circulou a partir de ontem destaca, em matéria especial, que repercutiu na imprensa internacional o histórico da pressão exercida por um grupo de caminhoneiros autônomos no Brasil. A revista, que veicula notícias sobre a economia latino-americana, mostra um panorama da paralisação organizada via WhatsApp e que mobilizou todo o País. A matéria afirma que os brasileiros pagam impostos demais e se uniram aos caminhoneiros para pressionar por uma redução nos tributos.

Militares – A The Economist também deu destaque a um grupo que organizou ao longo da semana protesto pedindo o retorno da ditadura militar. A publicação lembrou que o País viveu sob o comando das Forças Armadas durante 21 anos e apontou que, após uma certa prosperidade econômica, conviveu com alta inflação e endividamento no início dos anos 1980. O “assunto é polêmico”, afirma a The Economist, lembrando que “os brasileiros estão mobilizados contra o governo e a altíssima carga de impostos”, além dos recentes casos de “corrupção que envolvem o governo”.

Unicamp em Salvador

Salvador foi incluída na lista de municípios onde o processo seletivo da Unicamp será aplicado. O anúncio foi feito pela comissão organizadora (Comvest), que confirmou também o novo valor da inscrição, de R$ 170. Em 2018, a instituição registrou elevação de 61,4% na quantidade de calouros residentes fora de São Paulo, sendo Bahia e Paraná os estados com maior número de representantes. As inscrições devem ser feitas de 1º a 31 de agosto, por formulário online.

Parente e os pré-candidatos

Os pré-candidatos à presidência da República usaram as redes sociais para comentar o pedido de demissão de Pedro Parente. Por conta da greve dos caminhoneiros e do pedido pela redução do preço dos combustíveis, parte deles optou por discursos consonantes ao popular.

Pela esquerda, Guilherme Boulos (PSOL), Manuela D’Ávila (PCdoB) e Ciro Gomes (PDT) pediram mudança na política de preços da estatal. O tucano Geraldo Alckmin seguiu a mesma linha. Os empresários Flávio Rocha (PRB) e João Amoêdo (Novo) saíram em defesa de Parente. Rocha disse que não havia problemas na política de preços, e Amoêdo afirmou que “a velha política afasta os bons profissionais”.

SBPC faz encontro na Bahia

A concentração da propriedade dos meios de comunicação e o impacto das mídias digitais na relação com as velhas mídias sobreviventes da revolução virtual (jornal, rádio, tevê) estão entre os temas a serem debatidos em Salvador, na segunda-feira, dia 4, em encontro programado pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

No ano em que completa 70 anos de fundação, a SBPC organizou uma série de seminários temáticos com o objetivo de apresentar propostas para os candidatos ao Executivo e legislativos, nas esferas estadual e federal.

Foram criados oito grupos de trabalho. Em Salvador, os debates vão girar em torno do tema Democratização da Comunicação no Brasil. A coordenação é do professor da Faculdade de Educação (Faced) da Universidade Federal da Bahia (Ufba) Nelson Pretto:

– No contexto atual, é fundamental compreender a importância da democratização da comunicação, para além da mídia tradicional, incluindo aqui as questões relacionadas às novas mídias sustentadas pela internet.

O professor destaca o recente Projeto de Lei 4.060, para proteção de dados pessoais, tramitando no Congresso, como exemplo de nova legislação capaz de melhorar o convívio dos cidadãos em rede. A reunião da SBPC será no auditório Leopoldo Amaral, da Escola Politécnica da Ufba, na Federação. Transmissão ao vivo pelo canal www.canalpolemicas.faces.ufba.br.

Eleitores de Jeremoabo vão poder “testar” o título digital no pleito de amanhã. Esta será a primeira vez que o documento será utilizado em eleição na Bahia.

